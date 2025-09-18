นักเที่ยวต่างชาติทะลักญี่ปุ่น 3.4 ล้านคน ส.ค. จีน เกาหลีใต้ นำโด่ง

นักท่องเที่ยวต่างชาติแห่เที่ยวญี่ปุ่นทะลุ 3.4 ล้านคนในเดือนสิงหาคม! พุ่ง 16.9% ทำลายสถิติ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวันนำทัพ 8 เดือนแรกยอดพุ่ง 28.4 ล้านคน
เกียวโดนิวส์ (18 ก.ย.) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่นในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 16.9% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 3.4 ล้านคน สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นจากประเทศในเอเชีย ตามการประมาณการของรัฐบาลในวันพุธ
การเดินทางจากฮ่องกงและเกาหลีใต้ฟื้นตัวหลังจากลดลงในเดือนก่อนหน้า เนื่องจากมีข่าวลือบนโซเชียลมีเดียว่าญี่ปุ่นจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม
เมื่อจำแนกตามประเทศและภูมิภาค จีนครองอันดับหนึ่งด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 36.5% ตามมาด้วยเกาหลีใต้ที่ 660,900 คน เพิ่มขึ้น 8.0% และไต้หวันที่ 620,700 คน เพิ่มขึ้น 10% โดยได้รับแรงหนุนจากเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น ตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น
ฮ่องกงมียอดนักท่องเที่ยวลดลง 8.3% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากที่ลดลง 36.9% ในเดือนก่อนหน้า องค์การฯ ระบุ
ในช่วงแปดเดือนแรกของปี จำนวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นพุ่งสูงขึ้น 18.2 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า สู่ระดับ 28.4 ล้านคน