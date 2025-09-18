“ความถ่อมตน” ทำให้คนยิ่งใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องยืนบนเวที

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี......โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
ที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 21
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น คำว่า “謙虚 (けんきょ | Kenkyō)” หมายถึง “ความถ่อมตน” แต่ไม่ใช่ความถ่อมตนแบบเสแสร้ง หรือวางตัวต่ำกว่าที่เป็น Kenkyō คือการรู้จัก “ตัวเองในตำแหน่งที่แท้จริง” ไม่หลงไปกับตำแหน่ง อำนาจ หรือเสียงชื่นชม และพร้อมจะเรียนรู้จากใครก็ได้…แม้เขาจะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลย
ผมเคยมีโอกาสร่วมงานกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่ง เขาเป็นคนที่เรียบง่ายมาก แต่น่าเคารพจนทุกคนในทีมยกย่องโดยไม่ต้องมีคำสั่ง วันหนึ่ง ผมเห็นเขาเดินไปที่โรงงานแล้วหยุดมองพนักงานทำความสะอาดที่กำลังยืนกวาดขยะหน้าโกดัง
แทนที่จะเดินผ่านเหมือนที่ผู้บริหารหลายคนทำ เขาเดินเข้าไปและพูดว่า “ขอบคุณครับที่ทำให้พื้นที่ของเราน่าอยู่”
คำพูดนั้นอาจฟังดูธรรมดา แต่สำหรับพนักงานท่านนั้น…แววตาเขาสว่างวาบขึ้นทันที เพราะคนที่ยืนอยู่สูงสุดในองค์กร “มองเห็นคุณค่า” ของเขา โดยไม่ต้องมีใครแนะนำ Kenkyō ไม่ใช่เรื่องของการพูดให้ดูแค่พูดเอาใจ แต่คือ การยอมรับว่าเราไม่เก่งไปเสียทุกเรื่อง และเราจะเติบโตได้เมื่อเรากล้ารับฟังคนอื่นจริง ๆ
ผมเคยเห็นวิศวกรญี่ปุ่นอาวุโสคนหนึ่ง ตอนที่เรามีการประชุมร่วมกับทีมงานฝ่ายไทย เขานั่งจดทุกคำพูดที่น้องวิศวกรไทยอายุน้อยพูดออกมา หลังจากประชุม เขาเดินไปหา แล้วพูดว่า “คุณช่วยสอนผมเรื่องระบบใหม่ของพวกคุณเพิ่มเติมได้ไหม.. ผมอยากเข้าใจให้มากขึ้น”
เขาไม่ได้พูดเพราะต้องการเอาใจ แต่เพราะเขาเชื่อจริง ๆ ว่า การเรียนรู้ไม่มีลำดับอาวุโส และความถ่อมตน…คือประตูบานแรกของการพัฒนา
ผมจึงเริ่มนำ Kenkyō กลับมาสะท้อนดูในตัวเอง ในฐานะผู้นำองค์กร ผมเคยพูดเยอะเกินไปในที่ประชุม เคยคิดว่าคำตอบของผม “น่าจะดีที่สุด” แต่เมื่อผมหัดฟังให้มากขึ้น ถอยให้ลูกทีมเสนอ และยอมรับว่า “ผมเองก็ยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกเยอะ” ผมก็เริ่มเห็นว่า…ทีมแข็งแรงขึ้น เพราะผู้นำไม่พยายามเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง
ความถ่อมตนไม่ทำให้ใครตัวเล็กลง แต่ทำให้คนรอบข้างกล้าเติบโตขึ้น Kenkyō ไม่ได้ลดตัวเอง
แต่มันคือการเปิดใจให้คนอื่นได้ลุกขึ้นยืนข้าง ๆ เรา ไม่ใช่เพื่อแข่งขัน…แต่เพื่อเติมเต็ม องค์กรที่เต็มไปด้วยคนถ่อมตน คือองค์กรที่แข็งแรงด้วยความไว้ใจ ไม่ใช่ด้วยอำนาจ
“คนที่ยอมรับว่า ‘ฉันยังไม่รู้ทั้งหมด’ คือคนที่เปิดโอกาสให้ตัวเอง…เก่งขึ้นทุกวัน และคนแบบนั้นแหละ…ที่ไม่มีวันหยุดเติบโต”
