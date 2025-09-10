เซเว่นฯ ญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า ทำความสะอาด ลดจ้างคน

เซเว่นฯ ญี่ปุ่นใช้หุ่นยนต์! จัดเรียงสินค้า ทำความสะอาดพื้น ลดภาระพนักงาน สู้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ค่าแรงสูง ยังทดลองหุ่นยนต์ส่งของถึงบ้านอีกด้วย!
โตเกียว - เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เซเว่น-อีเลฟเว่น เจแปน โค ได้นำหุ่นยนต์ทำงานมาใช้งานในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในโตเกียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองใช้ระบบอัตโนมัติที่มีความจำเป็นเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานในญี่ปุ่น
หุ่นยนต์ตัวหนึ่งจะทำหน้าที่ต่างๆ เช่น จัดเรียงเครื่องดื่มบรรจุขวดและแอลกอฮอล์กระป๋อง ขณะที่หุ่นยนต์ตัวอื่นๆ จะทำความสะอาดพื้นและหน้าต่างของร้าน
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนค่าแรงที่สูงขึ้น
ทางร้านยังได้ติดตั้งหน้าจอเพื่อให้บริการลูกค้าจากระยะไกล เพื่อลดภาระงานของพนักงานแคชเชียร์ในร้านค้าช่วงกะดึก
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เริ่มทดลองใช้หุ่นยนต์ส่งสินค้าเพื่อขนส่งสินค้าจากร้านค้าไปยังบ้านลูกค้าอีกด้วย