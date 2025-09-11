ความอดทนที่ไม่พูดออกมา

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี.....โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 20
ในวัฒนธรรมญี่ปุ่น คำว่า “我慢 (がまん | Gaman)” คือหนึ่งในคำที่ลึก และ “หนัก” ที่สุด มันไม่ได้แปลว่า “อดทน” เฉย ๆ แต่มันคือ “ความสามารถในการอดกลั้นโดยไม่บ่น ไม่แสดงออก ไม่ส่งต่อความทุกข์ให้ใครเห็น” Gaman จึงไม่ใช่เพียงพฤติกรรม แต่มันคือ วิธีอยู่กับความยากลำบาก...อย่างมีศักดิ์ศรี
ผมเคยเจอพนักงานญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่ทำงานในโรงงานที่อุณหภูมิสูงมาก เขาเดินตรวจเครื่องจักรโดยไม่เปิดแอร์ ไม่ยืนอยู่ในห้องควบคุม เขาเลือกยืนอยู่กับพนักงานในสายการผลิตจริง ๆ แม้เหงื่อไหลเต็มแผ่นหลัง ผมถามเขาว่าไม่ร้อนหรือครับ เขาตอบกลับมาว่า
“ร้อนครับ แต่คนของเรายืนตรงนี้ทุกวัน ผมต้องเข้าใจความร้อนนั้นด้วยตัวเอง และ…ไม่จำเป็นต้องบ่นหรอกครับ ผมยังทนได้”
อีกครั้งหนึ่ง ผมเห็นผู้บริหารระดับสูงคนญี่ปุ่นโดนลูกค้าโวยวายด้วยถ้อยคำไม่สุภาพ ขณะที่คนญี่ปุ่นผู้นั้นก้มหน้า ยืนฟังทุกคำ ไม่มีปฏิกิริยาโต้กลับ ไม่มีการแก้ตัว ไม่มีการผลักปัญหาให้ใคร
หลังจากลูกค้ากลับไป เขาเพียงพูดกับทีมว่า
“วันนี้เราทำผิดจริง และต่อให้คำพูดเขาแรง… ถ้าเรารับด้วยใจที่มั่น เราจะไม่เสียความเป็นมืออาชีพ”
ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจนัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมเห็นว่า…เขาไม่เงียบเพราะกลัว แต่เงียบเพราะเขาแข็งแกร่งพอจะไม่ปล่อยให้ความโกรธทำลายศักดิ์ศรีของตัวเอง Gaman จึงไม่ใช่ความอ่อนแอของคนไม่กล้าพูด แต่มันคือ พลังเงียบของคนที่รู้ว่า “การทน” อย่างมีใจมั่น…จะพาเขาผ่านพ้นได้อย่างสง่างาม
และเมื่อผมลองนำ Gaman มาใช้กับตัวเอง ในการเป็นผู้นำองค์กร ในการฟังความเห็นที่ขัดแย้ง
ในการรอผลลัพธ์ที่ยังไม่มา ผมเริ่มเข้าใจว่า… “ความสำเร็จไม่ได้มาจากแค่แรงกระตือรือร้น แต่บางครั้งก็เติบโตจาก ‘ความเงียบที่กล้าทน’ ”
Gaman คือศิลปะแห่งการทน…โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ในยุคที่ใคร ๆ ก็รีบแสดงออก โพสต์ทันที ตอบทันที ตัดสินทันที Gaman กลายเป็นของหายาก แต่ผมเชื่อว่า…ในโลกที่เสียงดังเต็มไปหมด
คนที่ยังอดทนเงียบ ๆ ได้อย่างมั่นคง คือคนที่มีพลังภายในแท้จริง
“Gaman…คือการยืนอยู่ตรงนั้นโดยไม่บ่น ทนด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้ และกลับบ้านพร้อมศักดิ์ศรีที่ยังอยู่ครบ”
