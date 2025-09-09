ญี่ปุ่นเปิดตัวโรงเรียนสอนเครื่องสำอางแห่งแรกในมหาวิทยาลัยรัฐ หวังยกระดับอุตสาหกรรมความงามสู่ระดับโลก ม.ซากะเตรียมเปิดคณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เม.ย. ปีหน้า รับ 30 คน เน้นเคมี ชีวะ และการตลาด ฝึกงานจริงในบริษัทดัง
เกียวโดนิวส์ (9 ก.ย.) - มหาวิทยาลัยแห่งชาติแห่งหนึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเตรียมจัดตั้งภาควิชาเครื่องสำอางในเดือนเมษายนปีหน้า ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญ เนื่องจากประเทศกำลังพัฒนาศักยภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในระดับโลก
คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางของมหาวิทยาลัยซากะจะเป็นคณะแรกในบรรดามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยของรัฐ คณะวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาคุณสมบัติของสารเคมีในเครื่องสำอางและผลกระทบต่อผิวหนังอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และบ่มเพาะผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้
“ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเป็นที่ต้องการมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา โดยไม่คำนึงถึงเพศ” ฮิโรอากิ โคดามะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยซากะ กล่าวในการแถลงข่าว
เขากล่าวว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันในระดับโลก และแสดงความหวังในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการวิจัยผ่านความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาควิชาการ
สถาบันจะเปิดรับนักศึกษา 30 คน ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น เคมี ชีววิทยา และการตลาด หลักสูตรจะประกอบด้วยบทเรียนภาคปฏิบัติ รวมถึงการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และการฝึกงานในบริษัทต่างๆ
คาดว่าบัณฑิตจะประกอบอาชีพในธุรกิจเครื่องสำอาง วัตถุดิบเคมี และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม