นายกฯญี่ปุ่น​ อิชิบะประกาศลาออก ก่อนพรรคตัดสินใจเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่

นายกฯ ญี่ปุ่น อิชิบะ ประกาศลาออก ก่อนพรรคตัดสินใจเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่ สื่อเผยอิชิบะถูกกดดันหนักหลังพรรคร่วมรัฐบาลพ่ายเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม ด้านทรัมป์เผยว่ายังไม่ทราบข่าว
สำนักข่าวเกียวโดรายงานเมื่อวันอาทิตย์ (7 ก.ย.) ว่า นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะของญี่ปุ่นได้แสดงเจตนาที่จะลาออก หนึ่งวันก่อนที่พรรคจะตัดสินใจว่าจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่
อิชิบะได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเร่งด่วนเมื่อเย็นวันอาทิตย์ที่กรุงโตเกียว โดยระบุว่าเขาจะลาออกจากตำแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย
หนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนรายงานว่า หลังจากที่พรรครัฐบาลญี่ปุ่นพ่ายแพ้อย่างยับเยินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อเดือนกรกฎาคม อิชิบะ ซึ่งเป็นประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ก็ได้ยืนยันเจตนาที่จะลาออก
รายงานระบุ แม้ว่าก่อนหน้านี้อิชิบะจะแสดงความปรารถนาที่จะดำรงตำแหน่งต่อไป แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจเนื่องจากแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นจากภายในพรรคที่เรียกร้องให้เขาลาออก
หนังสือพิมพ์อาซาฮี ชิมบุน เปิดเผยว่า เกี่ยวกับการกำหนดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคล่วงหน้านั้น มีกำหนดการประชุมยืนยันเจตนารมณ์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันจันทร์ที่สำนักงานใหญ่พรรค LDP โดยมุ่งเป้าไปที่สมาชิกสภานิติบัญญัติและสาขาต่างๆ ของจังหวัด
ด้าน ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯเผยไม่ทราบเรื่องการประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า เขาไม่ทราบเรื่องการประกาศลาออกของนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ แห่งญี่ปุ่น ไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากเข้ารับตำแหน่ง
“ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้น” ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับอิชิบะ ซึ่งไม่สามารถต้านทานแรงกดดันจากสมาชิกพรรคของเขาเองให้รับผิดชอบต่อการสูญเสียเสียงข้างมากในสภาสูงของพรรคร่วมรัฐบาลในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม
ทรัมป์ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิชิบะ
อิชิบะกล่าวว่าเขาตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยง "ความแตกแยกอย่างเด็ดขาด" ภายในพรรค หลังจากเผชิญกับเสียงเรียกร้องอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามให้รับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้ง ซึ่งพรรค LDP และพรรคโคเมโตะ ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล สูญเสียการควบคุมสภาผู้แทนราษฎร
การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงระยะสั้นของอิชิบะมีแนวโน้มที่จะส่อความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่น แม้ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จะกล่าวว่าพันธมิตรระหว่างวอชิงตันกับโตเกียวไม่เคยแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน โดยเรียกมันว่า "รากฐานของสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในอินโด-แปซิฟิกและทั่วโลก"
ระหว่างการแถลงข่าว อิชิบะกล่าวว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะประกาศลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากการเจรจาด้านภาษีศุลกากรระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาได้สิ้นสุดลงแล้ว
ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการค้าที่รัฐบาลของเขาได้ทำกับญี่ปุ่นเมื่อเดือนกรกฎาคมอย่างเป็นทางการ
หลังจากการเจรจาหลายรอบ รัฐบาลทรัมป์ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีศุลกากรที่ญี่ปุ่นเรียกร้องมานาน ซึ่งรวมถึงการลดภาษีนำเข้ารถยนต์จากญี่ปุ่นของสหรัฐฯ ลงเหลือ 15% จากอัตราปัจจุบันที่ 27.5%
นายอิชิบะ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม ได้เจรจากับทรัมป์แบบตัวต่อตัวสองครั้ง ครั้งแรกที่กรุงวอชิงตันในเดือนกุมภาพันธ์ และครั้งที่สองที่เมืองคานานาสกีส รีสอร์ทบนภูเขาของแคนาดาในเดือนมิถุนายน ระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ (จี-7)
นายอิชิบะตกลงกับทรัมป์ในการเดินหน้าสู่ "ยุคทองใหม่" ของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐฯ