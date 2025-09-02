ญี่ปุ่นร้อนสุดเป็นประวัติการณ์ 3 ปีซ้อน ทำลายสถิติปี 2567

ร้อนสุดเป็นประวัติการณ์! ญี่ปุ่นเผชิญฤดูร้อนที่ร้อนที่สุด 3 ปีซ้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 2.36 องศา กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยร้อน
เกียวโดนิวส์ - กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันจันทร์ (1 ก.ย.) ว่า ญี่ปุ่นบันทึกฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 ซึ่งเป็นปีที่มีการบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบกันครั้งแรก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 2.36 องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า อุณหภูมิในช่วงสามเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สูงกว่าสถิติที่เคยทำไว้ในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 ซึ่งปรอทมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 1.76 องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า อุณหภูมิอ้างอิงนี้เป็นค่าเฉลี่ย 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2563
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกันยายน หน่วยงานจึงได้กระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
หน่วยงานใช้จุดสังเกตการณ์ 15 จุดเพื่อคำนวณอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศ จุดที่เลือกนี้ไม่รวมพื้นที่ เช่น จุดร้อนในเขตเมือง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
จำนวนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้นเป็น 30 แห่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
เมืองอิเซซากิ จังหวัดกุนมะ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศที่ 41.8 องศาเซลเซียส