xs
xsm
sm
md
lg

ญี่ปุ่นร้อนสุดเป็นประวัติการณ์ 3 ปีซ้อน ทำลายสถิติปี 2567

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ผู้คนเดินผ่านย่านกินซ่าของโตเกียวเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2568 (เกียว?โด?)
ร้อนสุดเป็นประวัติการณ์! ญี่ปุ่นเผชิญฤดูร้อนที่ร้อนที่สุด 3 ปีซ้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 2.36 องศา กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนภัยร้อน

เกี​ยว​โด​นิวส์​ - กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันจันทร์​ (1​ ก.ย.)​ ว่า ญี่ปุ่นบันทึกฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2441 ซึ่งเป็นปีที่มีการบันทึกข้อมูลเปรียบเทียบกันครั้งแรก โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าปกติ 2.36 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า อุณหภูมิในช่วงสามเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม สูงกว่าสถิติที่เคยทำไว้ในปี พ.ศ. 2566 และ 2567 ซึ่งปรอทมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติ 1.76 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า อุณหภูมิอ้างอิงนี้เป็นค่าเฉลี่ย 30 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2563

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเดือนกันยายน หน่วยงานจึงได้กระตุ้นให้ประชาชนระมัดระวังสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความร้อน

หน่วยงานใช้จุดสังเกตการณ์ 15 จุดเพื่อคำนวณอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศ จุดที่เลือกนี้ไม่รวมพื้นที่ เช่น จุดร้อนในเขตเมือง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

จำนวนพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้นเป็น 30 แห่ง ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เมืองอิเซซากิ จังหวัดกุนมะ​ เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา​ มีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศที่ 41.8 องศาเซลเซียส 

กำลังโหลดความคิดเห็น