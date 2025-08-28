xs
ภูเขาไฟชินโมเอะปะทุ พ่นเถ้าถ่านสูง 5500 ม. ญี่ปุ่นเตือนภัยระดับ 3

ด่วน! ภูเขาไฟชินโมเอะปะทุ พ่นเถ้าถ่านสูง 5,500 เมตร! เตือนภัยระดับ 3 ห้ามเข้าใกล้ปากปล่องภูเขาไฟ ครั้งแรกนับตั้งแต่ ก.ค. ที่พ่นเถ้าถ่านสูงขนาดนี้ ญี่ปุ่นเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ฟุกุโอกะ (28 ส.ค.)​ - ภูเขาไฟชินโมเอะบนเกาะคิวชู เกาะหลักทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ปะทุขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี พ่นเถ้าถ่านขึ้นสูงเหนือปากปล่องภูเขาไฟ 5,500 เมตร 

สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานการปะทุเมื่อเวลา 4:53 น. ส่งผลให้ภูเขาไฟพุ่งขึ้นสูงเหนือยอดภูเขาไฟ 5,000 เมตรเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 

สำนักงานฯ ยังคงเตือนภัยระดับ 3 จากระดับ 5 โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ปากปล่องภูเขาไฟทั้งในจังหวัดมิยาซากิและจังหวัดคาโกชิมะ

ภูเขาชินโมเอะ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด และเป็น 1 ในภูเขาไฟที่ยังมีพลัง 50 ลูกในญี่ปุ่น ที่ได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ได้ปะทุขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561



