วัยรุ่นญี่ปุ่นแห่ซื้อเสื้อผ้าวินเทจ ลงทุน-เก็งกำไรตลาดมือสองบูม

วัยรุ่นญี่ปุ่นแห่ซื้อเสื้อผ้าวินเทจ ลงทุนของหายาก หวังราคาพุ่ง! ตลาดมือสองโต 3.13 ล้านล้านเยนในปี 66 เสื้อยืดลายการ์ตูนยุค 90 ราคาพุ่ง 790,000 เยน! เพราะความกังวลอนาคตทางเศรษฐกิจและมองเป็นสินทรัพย์
เกียวโดนิวส์ (26 ส.ค.) - เสื้อยืดวินเทจและสินค้ามือสองอื่นๆ กำลังมีราคาสูงในญี่ปุ่น เนื่องจากคนหนุ่มสาวต้องการลงทุนในสินค้าหายากที่ยังคงมูลค่าไว้ได้ ขณะที่ผู้บริโภคไม่กล้าซื้อสินค้าใหม่
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันแนวโน้มนี้ โดยมูลค่าตลาดสินค้ามือสองในญี่ปุ่นขยายตัวเป็นประมาณ 3.13 ล้านล้านเยน ในปี 2566 ตามรายงานของ Reuse Economic Journal ตัวเลขนี้ถือเป็นการเติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 นับตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งเป็นหนึ่งปีหลังจากที่ Reuse Economic Journal เริ่มทำการสำรวจ
กลางเดือนกรกฎาคม ที่ร้านเสื้อผ้าวินเทจ Awesome by Bring Harajuku ในโตเกียว เสื้อยืดอนิเมะและมังงะยุค 90s วางจำหน่ายในราคา 790,000 เยน ซึ่งสูงกว่าราคาเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ราว 3,000 เยนมาก และต่อมามีคนซื้อไป
ยูกิ ชิมิซึ ผู้จัดการร้านวัย 25 ปี เล่าว่า ความแตกต่างระหว่างสินค้าแต่ละชิ้น เช่น ลายที่ซีดจางหรือแตกร้าว สามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้
ซูซูมุ ทาคาฮาชิ วัย 38 ปี ซื้อเสื้อยืดวงดนตรียอดนิยมจากร้านในราคา 150,000 เยน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม
“มันมีเรื่องราว และถึงแม้ผมจะใส่มันหรือมันขาด มันก็ยังมีค่า” นักสะสมของวินเทจกล่าว “ถ้าผมเลิกใช้ ผมอาจจะขายมันทิ้ง” เขากล่าวเสริม
Staygold Inc. บริษัทที่ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกสินค้าวินเทจหลายแห่งในโตเกียว เปิดเผยว่า คนรุ่นใหม่นิยมซื้อของหรูหราที่มีชิ้นเดียวในโลกด้วยเงินรายได้จากงานพาร์ทไทม์ แล้วแชร์สิ่งที่ค้นพบบนโซเชียลมีเดีย
บริษัทกล่าวว่า เมื่อเลิกสนใจสินค้าแล้ว พวกเขาก็จะขายเพื่อนำเงินไปซื้อของวินเทจชิ้นต่อไป
อริสา ทานี นักวางแผนดิจิทัลจากบริษัทโฆษณา Dentsu Inc. และผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นเยาว์ กล่าวว่า แม้แฟชั่นจะเป็นเครื่องมือสำหรับการแสดงออกถึงตัวตน แต่คนรุ่นใหม่ก็อาจสนใจผลประโยชน์จากการลงทุนของเสื้อผ้าวินเทจเช่นกัน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจของพวกเขา