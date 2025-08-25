ตำรวจ-อัยการขอขมาจับกุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย​ ตายในคุก​ ชดใช้​ 166 ล้านเยน

เจ้าหน้าที่ตำรวจและอัยการขอขมาหลุมศพชายถูกกล่าวหาส่งออกอุปกรณ์ต้องห้าม ไอชิมะเสียชีวิตขณะถูกคุมขัง คดีพลิกเมื่อศาลตัดสินว่าจับกุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย จ่ายชดเชยกว่า 166 ล้านเยน
เกียวโดนิวส์ - เมื่อวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม ตำรวจและอัยการโตเกียวได้คำนับขอขมาที่หลุมศพของชายคนหนึ่งที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมในข้อหาส่งออกอุปกรณ์สำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต และเสียชีวิตระหว่างคุมขังโดยไม่ได้รับการประกันตัว
พวกเขาได้กล่าวคำขอขมาที่หลุมศพของชิซูโอะ ไอชิมะ อดีตที่ปรึกษาของบริษัทผลิตเครื่องจักรโอคาวาระ คาโกกิ ในโยโกฮามา โดยมีสมาชิกในครอบครัวของผู้เสียชีวิตอยู่ด้วย
คำขอขมาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจเผยแพร่รายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งพบการจับกุมไอชิมะและอีกสองคนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
“เราเสียใจกับการสืบสวนและการจับกุมที่ผิดกฎหมาย” เท็ตสึโระ คามาตะ รองผู้กำกับการตำรวจนครบาลกล่าว
ทนายความของครอบครัวได้ยื่นจดหมายให้เจ้าหน้าที่ โดยระบุว่า “พวกเขาไม่สามารถยอมรับคำขอโทษได้”
โอคาวาระ ชิมาดะ และไอชิมะ ถูกจับกุมและตั้งข้อหาระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2563 ในข้อหาส่งออกเครื่องพ่นฝอยละอองที่สามารถผลิตสารชีวภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไอชิมะเสียชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ขณะอายุ 72 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ซึ่งตรวจพบขณะถูกคุมขัง
เขายื่นคำร้องขอประกันตัว 8 ครั้ง แต่ถูกปฏิเสธทั้งหมด แม้ว่าในที่สุดเขาจะได้รับอนุญาตให้ออกจากการคุมขังเพื่อรับการรักษา
อัยการได้ถอนฟ้องผู้ต้องหาร่วมของไอชิมะ คือ โอคาวาระ และ ชิมาดะ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เมื่อพบว่า "ยังไม่ชัดแจ้งว่าพวกเขากระทำความผิดทางอาญาหรือไม่"
สำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวในการตรวจสอบว่า "ควรเสียใจอย่างสุดซึ้ง" ที่คำร้องขอประกันตัวควรได้รับการจัดการด้วยความเข้าใจมากกว่านี้
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่โยโกฮามาได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งต่อรัฐบาลกรุงโตเกียวและรัฐบาล
คำตัดสินของศาลสูงโตเกียวในเดือนพฤษภาคมสรุปว่าการจับกุมและตั้งข้อหาชายทั้งสามคนนั้นผิดขั้นตอนกฎหมาย และสั่งให้รัฐบาลกรุงโตเกียวและรัฐจ่ายค่าเสียหาย 166 ล้านเยน
คำตัดสินในเดือนมิถุนายนเป็นที่ยุติ เมื่อรัฐบาลท้องถิ่นโตเกียวตัดสินใจไม่ยื่นอุทธรณ์คดีนี้อีก