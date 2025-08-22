ก.ค. ทำลายสถิติ​ นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนญี่ปุ่น ทะลุ 3.4 ล้านคน

นักท่องเที่ยวต่างชาติทะลักญี่ปุ่น 3.4 ล้านคนในเดือนกรกฎาคม ทำลายสถิติ! นักท่องเทึ่ยวจีนนำโด่ง เกาหลีใต้ลดลงเล็กน้อย ไต้หวันพุ่งสูงสุด องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่นเผย 15 ตลาดทำสถิติใหม่
เกียวโดนิวส์ (22 ส.ค.) - รัฐบาลญี่ปุ่นประเมินว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 4.4% จากปีก่อนหน้า เป็น 3.4 ล้านคน ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดในเดือนดังกล่าว
เมื่อเร็วๆ นี้ ญี่ปุ่นได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ เนื่องจากความนิยมในวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น อนิเมะ และค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง
เมื่อจำแนกตามประเทศและภูมิภาค จีนครองอันดับหนึ่งด้วยจำนวนนักท่องเที่ยว 974,500 คน เพิ่มขึ้น 25.5% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยเกาหลีใต้ 678,600 คน ลดลง 10.4% ตามข้อมูลขององค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่น
นักท่องเที่ยวจากไต้หวันครองอันดับสาม เพิ่มขึ้น 5.7% เป็น 604,200 คน ซึ่งเป็นสถิติรายเดือน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเที่ยวบินเชื่อมต่อญี่ปุ่นและไต้หวันที่เพิ่มขึ้น
องค์การฯ ระบุว่า 15 ตลาด รวมถึงสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอินโดนีเซีย สร้างสถิตินักท่องเที่ยวใหม่ในเดือนกรกฎาคม
ในแง่ลบ ความต้องการเดินทางจากฮ่องกงและเกาหลีใต้ได้รับผลกระทบจากข่าวลือบนโซเชียลมีเดียว่าญี่ปุ่นจะประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในเดือนกรกฎาคม
การคาดการณ์เกี่ยวกับแผ่นดินไหว โดยเฉพาะในวันที่ 5 กรกฎาคม แพร่กระจายหลังจากการคาดการณ์ในมังงะเรื่อง "The Future I Saw" ของเรียว ทัตสึกิ ศิลปินชาวญี่ปุ่น จนนำไปสู่การระงับเที่ยวบินประจำบางเที่ยวระหว่างญี่ปุ่นและฮ่องกง
องค์กรกล่าวในแถลงการณ์ว่า จะดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ขาเข้า พร้อมกับวิเคราะห์แนวโน้มตลาดอย่างใกล้ชิด
ในแผนสามปีจนถึงปีงบประมาณ 2568 รัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านการเดินทางต่อคนเป็น 200,000 เยน (1,355 ดอลลาร์สหรัฐ) และเพิ่มจำนวนคืนพักค้างคืนเฉลี่ยในพื้นที่ภูมิภาคเป็นสองคืน เมื่อเทียบกับระดับ 159,000 เยน และ 1.4 คืนในปี 2562