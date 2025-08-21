xs
จับชายเกาหลีใต้แอบถ่าย Demon Slayer ในโรงหนังโตเกียว​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพยนตร์เรื่อง Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle -- Part 1: Akaza Returns ที่โรงภาพยนตร์ในย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม(เกี?ยว?โด)?
หนุ่มเกาหลีใต้ 24 ปี ถูกจับ! แอบถ่าย Demon Slayer ในโรงหนังโตเกียว แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เคยถูกจับคดีใช้บัตรเครดิตคนอื่นซื้อบลูเรย์อนิเมะกว่า 200 แผ่น

เกียว​โด​นิวส์​ (21​ ส.ค.)​ - ชายชาวเกาหลีใต้วัย 24 ปี ถูกจับกุมในข้อหาแอบบันทึกภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องใหม่ล่าสุดที่ดัดแปลงจากมังงะยอดนิยมเรื่อง "Demon Slayer" ระหว่างการฉายในโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในโตเกียวในวันเปิดฉาย ตำรวจกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

ซิม จุน อู นักเรียนอาชีวศึกษาที่อาศัยอยู่ในเขตอาดาจิ กรุงโตเกียว ถูกสงสัยว่าละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ หลังจากใช้สมาร์ทโฟนถ่ายบันทึกภาพยนตร์เรื่อง "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba 'Infinity Castle -- Part 1: Akaza Returns'" ที่โรงภาพยนตร์ในย่านชินจูกุ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ตามรายงานของตำรวจ โดยเขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด

ก่อนหน้านี้​ ตำรวจจับกุมซิมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ในข้อหาต้องสงสัยว่าลักทรัพย์และข้อหาอื่นๆ หลังจากที่เขาซื้อแผ่นบลูเรย์อนิเมะประมาณ 200 แผ่นโดยใช้บัตรเครดิตในชื่อของบุคคลอื่น

พบวิดีโอความยาวประมาณ 2 ชั่วโมง 35 นาที ซึ่งเชื่อว่าเป็นการละเมิดบันทึกภาพยนตร์ในสมาร์ทโฟนที่ยึดมา ทำให้ตำรวจต้องสืบสวนเพิ่มเติมและออกหมายจับอีกครั้งในวันพุธ

