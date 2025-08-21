xs
ลูกไฟสว่างวาบฟ้าญี่ปุ่น คาดเป็นอุกกาบาต ตกที่คาโกชิมะ​

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บันทึกภาพเหตุการณ์ลูกไฟปริศนาได้เมื่อเวลาประมาณ 23:08 น.ที่ภูเขาไฟซากุระจิมะในจังหวัดคาโกชิมะ (เกียว?โด)?
ตะลึง! แสงปริศนาพุ่งตกฟ้าญี่ปุ่น! ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปแสงวาบคล้ายอุกกาบาตทั่วภาคตะวันตก คาดเป็นลูกไฟ ผู้เชี่ยวชาญเผยพบเห็นได้ยาก!

เกียว​โด​นิวส์​ (21​ ส.ค.)​ -  สำนักข่าว Kyodo News ถ่ายทอดสดบันทึกภาพเหตุการณ์ลูกไฟปริศนาได้เมื่อเวลาประมาณ 23:08 น.ที่ภูเขาไฟซากุระจิมะในจังหวัดคาโกชิมะ  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาโกชิมะ สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น กล่าวว่า "น่าจะเป็นลูกไฟหรืออุกกาบาต"

ช่วงเวลาประมาณสี่วินาทีที่ลูกบอลแสงขนาดเล็กตกลงมาบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและเปลี่ยนสีในเวลากลางวันนั้น มีผู้พบเห็นวัตถุนี้จากหลายจังหวัดในภูมิภาคคิงกิ คิวชู และชิโกกุ

“การได้เห็นวัตถุที่เปล่งแสงวาบรุนแรงเช่นนี้ อาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิต” คาซึโยชิ อิมามูระ ภัณฑารักษ์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์อะนัน ในจังหวัดโทคุชิมะ ผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวที่บ้าน กล่าว

เทศบาลและตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์​นี้

