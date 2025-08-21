ลูกไฟสว่างวาบฟ้าญี่ปุ่น คาดเป็นอุกกาบาต ตกที่คาโกชิมะ​

ตะลึง! แสงปริศนาพุ่งตกฟ้าญี่ปุ่น! ชาวเน็ตแห่แชร์คลิปแสงวาบคล้ายอุกกาบาตทั่วภาคตะวันตก คาดเป็นลูกไฟ ผู้เชี่ยวชาญเผยพบเห็นได้ยาก!
เกียวโดนิวส์ (21 ส.ค.) - สำนักข่าว Kyodo News ถ่ายทอดสดบันทึกภาพเหตุการณ์ลูกไฟปริศนาได้เมื่อเวลาประมาณ 23:08 น.ที่ภูเขาไฟซากุระจิมะในจังหวัดคาโกชิมะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาคาโกชิมะ สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น กล่าวว่า "น่าจะเป็นลูกไฟหรืออุกกาบาต"
ช่วงเวลาประมาณสี่วินาทีที่ลูกบอลแสงขนาดเล็กตกลงมาบนท้องฟ้ายามค่ำคืนและเปลี่ยนสีในเวลากลางวันนั้น มีผู้พบเห็นวัตถุนี้จากหลายจังหวัดในภูมิภาคคิงกิ คิวชู และชิโกกุ
“การได้เห็นวัตถุที่เปล่งแสงวาบรุนแรงเช่นนี้ อาจเป็นโอกาสเพียงครั้งเดียวในชีวิต” คาซึโยชิ อิมามูระ ภัณฑารักษ์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์อะนัน ในจังหวัดโทคุชิมะ ผู้บันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวที่บ้าน กล่าว
เทศบาลและตำรวจท้องถิ่นกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้