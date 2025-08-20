ญี่ปุ่นส่งโดรนขนาดใหญ่ SeaGuardian ลาดตระเวนหมู่เกาะเซนกากุ สกัดเรือจีนรุกล้ำน่านน้ำ โดรนบินตรวจการณ์ตั้งแต่เดือนเมษายน บันทึกภาพและอาจออกคำเตือน ญี่ปุ่นย้ำจุดยืนปกป้องอธิปไตยในทะเลจีนตะวันออก
โตเกียว (20 ส.ค.) - แหล่งข่าวใกล้ชิดความสัมพันธ์ทวิภาคีเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่า ญี่ปุ่นกำลังใช้โดรน SeaGuardian ขนาดใหญ่ของหน่วยยามฝั่ง เพื่อสังเกตการณ์หมู่เกาะเซนกากุในทะเลจีนตะวันออก ท่ามกลางการรุกล้ำของเรือจีนหลายครั้งในน่านน้ำใกล้เคียง
คาดว่าการใช้ MQ-9B SeaGuardian ซึ่งเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา ติดตั้งเรดาร์ที่ทันสมัย จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในน่านน้ำของญี่ปุ่นนอกชายฝั่งเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 4,740 ตารางกิโลเมตร
เรือของหน่วยยามฝั่งจีนแล่นผ่านหมู่เกาะเซนกากุ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น แต่จีนอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะนี้ ซึ่งเรียกว่า “เตียวหยู” เป็นประจำ เรือเหล่านี้ถูกพบเห็นเป็นเวลา 355 วันในปี 2024 ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่รัฐบาลญี่ปุ่นเข้าควบคุมหมู่เกาะนี้ในปี 2012
ดูเหมือนว่าปฏิบัติการของโดรนลำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นที่จะไม่ยอมให้มีความพยายามฝ่ายเดียวใดๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมด้วยกำลังในทะเลจีนตะวันออก
แหล่งข่าวกล่าวว่า SeaGuardian ได้บินผ่านหมู่เกาะเซนกากุหลายครั้งตั้งแต่เดือนเมษายน เพื่อเฝ้าติดตามเรือของหน่วยยามฝั่งจีนและบันทึกภาพ
แหล่งข่าวระบุว่า SeaGuardian อาจมีหน้าที่ออกคำเตือนทางอากาศแก่เรือจีนไม่ให้เข้าไปในน่านน้ำของญี่ปุ่น
SeaGuardian มีความยาวประมาณ 12 เมตร ปีกกว้าง 24 เมตร บังคับโดยนักบินที่ศูนย์ปฏิบัติการภาคพื้นดิน เจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งจะตรวจสอบภาพถ่ายและข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมจากโดรน
ปัจจุบันหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นมีโดรน SeaGuardian ประจำการอยู่ 3 ลำ และจะมีการเพิ่มอีก 2 ลำในปีงบประมาณจนถึงเดือนมีนาคม 2569
SeaGuardian ถูกนำมาใช้เพื่อภารกิจเฝ้าระวังในทะเลจีนตะวันออก มหาสมุทรแปซิฟิก และทะเลญี่ปุ่น และยังถูกใช้เพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางทะเลอีกด้วย
เครื่องบิน SeaGuardian ผลิตโดยบริษัท General Atomics Aeronautical Systems Inc. สามารถบินต่อเนื่องได้นานกว่า 24 ชั่วโมง หรือเท่ากับสามารถบินรอบนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นได้เพียงหนึ่งรอบ
หน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเริ่มปฏิบัติการ SeaGuardian ที่ฐานทัพอากาศกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลในจังหวัดอาโอโมริ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น แต่ได้ย้ายฐานทัพไปยังสนามบินคิตะคิวชูในจังหวัดฟุกุโอกะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในเดือนมกราคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติการเต็มรูปแบบ