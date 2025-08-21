Shinrai (ตอนที่ 2) ความไว้วางใจที่กู้วิกฤต: ไฟไหม้โรงงาน Aisin ปี 1997

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี......โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 17
ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 1997 เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานของ Aisin Seiki (ปัจจุบันคือ Aisin Corporation) ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญให้กับ Toyota Motor Corporation ชิ้นส่วนนั้นคือ P-valve – วาล์วควบคุมแรงดันน้ำมันเบรก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่จำเป็นในรถทุกคันที่ออกจากสายการผลิต
ปัญหาคือ Aisin เป็นผู้ผลิตรายเดียวในเครือที่สามารถผลิต P-valve ได้ในปริมาณและมาตรฐานที่ Toyota ต้องการ เมื่อโรงงานถูกไฟไหม้จนเสียหายหนัก การผลิต P-valve ต้องหยุดทันที — และนั่นหมายความว่า สายการประกอบรถยนต์ทั้งหมดของ Toyota ทั่วญี่ปุ่นกำลังจะหยุดลงในเวลาไม่กี่วัน
ด้วยความที่ Shinrai สั่งสมปัญหามานาน สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้ไม่กลายเป็นหายนะถาวร คือ “ความไว้วางใจ” ที่ Toyota สร้างกับซัพพลายเออร์มาตลอดหลายทศวรรษ Toyota มีระบบเครือข่ายที่เรียกว่า Keiretsu — ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ไม่ได้วัดกันเพียงราคาหรือสัญญา แต่เป็นพันธมิตรที่ช่วยเหลือกันในยามยาก
เมื่อไฟไหม้เกิดขึ้น Toyota ไม่ได้ต่อว่าหรือโยนความผิดให้ Aisin แต่กลับส่งทีมวิศวกรของตนเข้าไปช่วยฟื้นฟู พร้อมประสานงานกับซัพพลายเออร์รายอื่น ๆ ที่ปกติแล้วไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนนี้ ให้ดัดแปลงสายการผลิตมาทำ P-valve ชั่วคราว
ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ ซัพพลายเออร์กว่า 200 รายทั่วญี่ปุ่นเริ่มส่งทีมงาน เครื่องจักร และแม้กระทั่งช่างฝีมือเข้ามาช่วยผลิต P-valve ให้ Toyota หลายบริษัทไม่ได้มีข้อผูกพันตามสัญญา แต่พวกเขายอมช่วย เพราะเชื่อมั่นว่า Toyota จะไม่ลืมสิ่งที่พวกเขาทำ ในเวลาเพียง 5 วัน P-valve ชุดแรกจากสายการผลิตสำรองก็ถูกส่งไปยังสายประกอบรถยนต์
และภายในไม่ถึง 2 สัปดาห์ การผลิตรถยนต์กลับมาดำเนินได้ตามปกติ
เหตุการณ์นี้กลายเป็นตัวอย่างระดับโลกของการบริหารจัดการวิกฤตด้วยความสัมพันธ์และความไว้วางใจ
เพราะถ้า Toyota บริหารด้วยวิธีที่เน้นเพียงการต่อรองราคา หรือเปลี่ยนซัพพลายเออร์บ่อยเพื่อหาของถูกที่สุด
ในวันที่เกิดเหตุ ไม่มีทางที่เครือข่ายจะพร้อมช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วและจริงใจเช่นนี้
สิ่งที่องค์กรอื่นเรียนรู้ได้
1 สร้างความสัมพันธ์ระยะยาว – Shinrai ไม่เกิดจากการประชุมครั้งเดียว แต่จากการรักษาสัญญาและดูแลกันมาตลอด
2 ช่วยเหลือก่อนจะถูกขอ – ในวันที่อีกฝ่ายลำบาก การยื่นมือก่อนคือการลงทุนในความสัมพันธ์
3 มองซัพพลายเออร์เป็นพันธมิตร ไม่ใช่แค่ผู้ขาย – เพราะความไว้ใจที่แท้จริงเกิดจากความรู้สึกเป็นทีมเดียวกัน
Shinrai คือสินทรัพย์ที่ใช้แล้วไม่หมด เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงาน Aisin พิสูจน์ให้เห็นว่า ความไว้วางใจที่สั่งสมมานาน…สามารถกู้บริษัทให้รอดจากจุดวิกฤติได้ และในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน Shinrai ไม่ใช่แค่ “คุณค่าที่ดีมีไว้” แต่คือ เกราะป้องกันวิกฤตที่แข็งแกร่งที่สุด
“กำไรทำให้ธุรกิจอยู่ได้… แต่ความไว้วางใจทำให้ธุรกิจอยู่รอด”
