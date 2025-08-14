ความไว้วางใจ คือสัญญาเงียบที่มีค่ากว่าคำพูด

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี......โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 16
ในภาษาญี่ปุ่น คำว่า “信頼 (しんらい | Shinrai)” หมายถึง “ความไว้วางใจ” แต่ในมุมมองของชาวญี่ปุ่น Shinrai ไม่ใช่สิ่งที่จะได้มาง่าย ๆ เพียงเพราะรู้จักกัน หรือเคยร่วมงานกัน มันคือ ผลลัพธ์ของการพิสูจน์ตัวตนผ่านการกระทำ ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนหัวใจอีกฝ่ายมั่นใจว่าเราจะไม่ทำให้ผิดหวัง
Shinrai สร้างจากการลงมือ ไม่ใช่คำสัญญา ผมเคยทำงานกับผู้บริหารญี่ปุ่นท่านหนึ่งอยู่หลายปี สิ่งที่ผมสังเกตได้คือ…เขาไม่ใช่คนที่พูดคำว่า “เชื่อใจผม” บ่อย ๆ แต่เขาทำให้ผมเชื่อใจได้จริง จากการรักษาคำพูดทุกครั้งที่ให้ไว้
ครั้งหนึ่งเราเคยมีปัญหากับการจัดส่งสินค้าล่าช้าซึ่งอาจทำให้เสียลูกค้ารายสำคัญ แทนที่เขาจะส่งต่อความรับผิดชอบให้แผนกอื่น เขากลับพูดว่า “ผมจะเป็นคนโทรบอกลูกค้าเอง และเราจะหาทางแก้ภายในวันนี้” เขาไม่ได้ปกป้องตัวเอง แต่ปกป้องความสัมพันธ์กับลูกค้าและทีม และสุดท้าย เราส่งของได้ตรงตามเวลาที่เขารับปาก เหตุการณ์นั้นทำให้ผมรู้ว่า…Shinrai เกิดจาก “การทำ” ไม่ใช่ “การพูด”
ในสังคมญี่ปุ่น การรักษาคำพูดและความน่าเชื่อถือมีความสำคัญสูงมาก สัญญาอาจเป็นเพียงเอกสาร แต่ Shinrai คือ สัญญาทางใจ ที่ถ้าเราทำลายเพียงครั้งเดียว ก็อาจใช้เวลาหลายปีหรือทั้งชีวิตกว่าจะกู้กลับคืนมาได้ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชาวญี่ปุ่นจึงใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรงต่อเวลา การส่งมอบงานตามที่ตกลง หรือแม้แต่การตอบรับอีเมลอย่างสุภาพและทันเวลา เพราะทุกการกระทำคือ “หลักฐาน” ว่าเราสามารถไว้วางใจได้
องค์กรที่เต็มไปด้วย Shinrai จะทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้กฎระเบียบมากมาย เพราะทุกคนเชื่อว่าคนรอบข้างจะทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุด และจะไม่ทำให้ใครผิดหวัง
ผมเคยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน ระหว่างทีมที่มีความไว้วางใจสูง กับทีมที่เต็มไปด้วยความระแวง ทีมแรกใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่วนทีมหลังใช้เวลาไปกับการตรวจสอบและป้องกันความผิดพลาดของกันและกัน
วิธีสร้าง Shinrai
1. รักษาคำพูด – ไม่รับปากสิ่งที่ทำไม่ได้ และถ้ารับปากแล้วต้องทำให้ได้
2. สม่ำเสมอ – ทำในสิ่งที่ถูกต้องทุกครั้ง ไม่ใช่แค่ครั้งเดียว
3. โปร่งใส – กล้าบอกเมื่อมีปัญหา แทนที่จะปิดบัง
4. รับผิดชอบ – ยอมรับผลลัพธ์ ไม่โยนความผิดให้ผู้อื่น
Shinrai คือทุนที่มีค่ามากที่สุดในความสัมพันธ์ เงินหรือข้อตกลงทางธุรกิจอาจทำให้เราเริ่มต้นร่วมงานกันได้ แต่ Shinrai คือสิ่งที่จะทำให้เราเดินไปด้วยกันได้ในระยะยาว และเมื่อเรามีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน แม้จะเจอพายุหนักแค่ไหน…เราก็ยังเชื่อว่าทุกคนจะพากันฝ่ามันไปได้
“ความไว้วางใจไม่ใช่ของขวัญที่ใครให้มา แต่คือรางวัลที่เราได้รับ…เมื่อเรารักษาสัญญาเล็ก ๆ ได้ทุกครั้ง”
