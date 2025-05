สถานทูตจีนในกรุงโตเกียว​ หลงเชื่อการ์ตูน​ ออกโรงเตือนแผ่นดินไหวญี่ปุ่น

ข่าวลือดังกล่าวเป็นผลจากการทำนายที่ไม่มีมูลความจริงของมังงะญี่ปุ่นและปรมาจารย์ฮวงจุ้ยชาวฮ่องกง​ และก่อให้เกิดข้อกล่าวหามากมาย บนโซเชียลมีเดียในโพสต์บนเว็บไซต์เมื่อวันที่ 14 เมษายน สถานทูตจีนได้เตือนพลเมืองที่เดินทางหรืออาศัยอยู่ในญี่ปุ่นให้ระมัดระวังต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังแจ้งให้พลเมืองจีนลงทะเบียนกับสถานทูตและระมัดระวังเมื่อวางแผนเดินทางหรือเรียนต่อในญี่ปุ่น รวมถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากรัฐบาลญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันที่ 31 มีนาคม เกี่ยวกับภัยคุกคามจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในร่องลึกนันไค ซึ่งเป็นรอยเลื่อนยาว 900 กิโลเมตร ที่ทอดขนานไปกับชายฝั่งนอกชายฝั่งทางใต้ของญี่ปุ่นแม้ว่าจะดูสมเหตุสมผล แต่โพสต์ดังกล่าวก็สอดรับข่าวลือบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่จะเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนจากมังงะและคำทำนายของปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ยในหนังสือการ์ตูนขายดีของ เรียว​ ทัตสึกิ​ มีตัวละครพูดคุยเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมปีนี้คำทำนายของทัตสึกิ ได้รับการยอมรับหลังจากที่เปิดเผยว่ามังงะเรื่องก่อนหน้านี้ของเธอซึ่งตีพิมพ์ในปี 2539 ได้ทำนายถึงแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในเดือนมีนาคม 2554 ในภูมิภาคโทโฮคุ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นในขณะเดียวกัน อาจารย์ฮวงจุ้ย​ ฉีเซียนยู่ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Master Seven ก็ได้ทำนายปีงูไว้ว่า “จะเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ไฟไหม้ อุบัติเหตุทางจราจรและการบินมากขึ้น นอกจากนี้ เราควรระมัดระวังการเดินทางไปยังประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ด้วย”ทั้งนี้​ ความหวาดกลัวว่าแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้เริ่มมึมาในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เมื่อเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ริกเตอร์ที่ปลายด้านใต้ของรอยเลื่อน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะคิวชูทางตะวันออกผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นมีความกังวลมายาวนานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวในร่องนันไค โดยปัจจุบัน ความเป็นไปได้ของแผ่นดินไหวขนาด 9 ริกเตอร์อยู่ที่ร้อยละ 80 ภายใน 30 ปีข้างหน้า การประมาณการของรัฐบาลบางแห่งระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติระดับดังกล่าวอาจสูงถึง 298,000 ราย และเมืองชายฝั่งทะเลเช่น นาโกย่า โอซาก้า และโกเบ จะได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหลายคนเชื่อคำทำนายที่ว่า​ จนตัวแทนท่องเที่ยวและสายการบินรายงานว่ายอดการจองลดลงอย่างรวดเร็ว“การแพร่กระจายข่าวลือที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์บนโซเชียลมีเดีย​ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมาก” โยชิฮิโระ มูไร ผู้ว่าการจังหวัดมิยางิกล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธคิมิโระ เมกุโระ ศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมบรรเทาภัยพิบัติแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว กล่าวอีกว่า “เป็นไปไม่ได้” ที่มังงะที่ตีพิมพ์ในปี 2564 จะทำนายแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในอีก 4 ปีต่อมาได้อย่างแม่นยำ“นี่เป็นเพียงข่าวลือ” เขากล่าวกับ This Week in Asia “ไม่มีทางที่ใครหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทำนายได้เช่นนั้น นี่ไม่ได้ใช้แนวทางทางวิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์แผ่นดินไหว“ข่าวลือแบบนี้ทำให้ผู้คนวิตกกังวลเท่านั้น และกลุ่มคนที่วิตกกังวลอาจส่งผลความเสียหายรูปแบบอื่นได้”