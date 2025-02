สวนสนุกจิบลิ เปิดบ้านทำอาหารในครัวกับโทโทโร่

สวนสนุกจิบลิ​ จะจัดกิจกรรมเที่ยวบ้าน หุงข้าวและอุ่นน้ำในอ่างแบบโบราณ​ Let’s Play at Satsuki and Mei’s House โดยเลือกผู้เข้าร่วมงาน 60 คนแบบสุ่ม​ โดยมี โกโร่​ มิยาซากิ​ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์หลักของสตูดิโอจิบลิ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยสวนสนุก​มีเงื่อนไขเล็กน้อย สำหรับกิจกรรม​ Let’s Play at Mei and Satsuki’s House ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของงาน ​Expo 2025 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดไอจิ​ ในวันที่ 1 เมษายน ได้จำกัดสิทธิการเข้าร่วมงานไว้เฉพาะเด็กที่อาศัยอยู่ในจังหวัดไอจิซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรือ 6 อายุระหว่าง 10 ถึง 12 ปีอย่างไรก็ตาม นี่ถือเป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆ ของจิบลิทุกคน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มรับเชิญก็ตาม เนื่องจาก Let’s Play at Mei and Satsuki’s House เป็นงานอีเวนต์เพียงวันเดียว ดังนั้น หากงานนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น สวนสนุกยังจะมีโอกาสอื่นๆ ให้แฟนๆ ได้เข้ามาทำอาหารในบ้านโทโทโร่ในอนาคต และหวังว่าตอนนั้น​ เหล่าแฟนจิบลิที่เป็นผู้ใหญ่จะมีโอกาสได้เข้าร่วมงานในบางวันเช่นกัน