"Japan First" คาถาสำคัญของอิชิบะในการรับมือกับทรัมป์

เกียว​โด​นิวส์​รายงาน​ (21​ มค.)​ แนวคิด "Japan First" มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับโดนัลด์ ทรัมป์

ตามที่มีแนวโน้มว่าการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของโดนัลด์ ทรัมป์ ​จะทำให้พันธมิตรสั่นคลอนเพราะนโยบายคุ้มครองการค้าจะกลับมา"การไปประจบสอพลอทรัม​ป์​ นั้นไม่ช่วยอะไร" อาโดะ มาชิดะ อดีตผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายในทีมงานเปลี่ยนผ่านประธานาธิบดีชุดแรกของโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวในการสัมภาษณ์เมื่อไม่นานนี้ โดยระบุว่าเขาได้แนะนำรัฐบาลญี่ปุ่นไม่ให้รีบจัดการประชุมสุดยอดกับทรัมป์ทรัมป์ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ คาดหวังว่านายกรัฐมนตรีจะยึดถือ "Japan First" หรือประเทศ​ญี่ปุ่นมาก่อน​ เช่นเดียวกับที่อเมริกันเขาดำเนินตามแนวทาง "America First" อเมริกามาก่อน“คุณต้องการใครสักคนที่เข้มแข็ง​ บอกความจริงกับเขา และบอกความจริงที่เป็นกลางแก่เขา” เขากล่าวมาชิดะมองว่า​ นายกรัฐมนตรี​ญี่ปุ่น​ อิชิบะอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากปี 2559 โดยสิ้นเชิง เมื่อทรัมป์ ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มีประสบการณ์ในกิจการสาธารณะ ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยไม่คาดคิดไม่ถึงสองสัปดาห์หลังทรัมป์​ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี​ ชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในขณะนั้นรีบไปหาทรัมป์ในนิวยอร์ก และมอบไม้กอล์ฟทองคำให้เขา ซึ่งช่วยปูทางไปสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นตามแหล่งข่าวของรัฐบาล เดิมที เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว​ อิชิบะมีแผนการดังกล่าวหลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ แต่ถูกระงับไว้ขณะนี้มีกำหนดจัดการประชุมสุดยอดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์ที่สหรัฐฯ“ผมแนะนำฝ่ายบริหารของอิชิบะว่าไม่ควรพบกับประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่เนิ่นๆ และทำไมถึงเป็นแบบนั้น? ก็เพราะว่าในครั้งนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์รู้ดีว่าเขาต้องการอะไรจากญี่ปุ่น” มาชิดะกล่าว โดยยกตัวอย่างประเด็นต่างๆ เช่น การที่ญี่ปุ่นต้องให้การสนับสนุนทางการเงินมากขึ้นเพื่อสนับสนุนกองทหารสหรัฐฯ ที่ประจำการอยู่ในประเทศ และการรับมือกับความไม่สมดุลทางการค้าของประเทศต่างๆ“หากนายกรัฐมนตรีอิชิบะไม่พร้อมที่จะตอบสนองในลักษณะเดียวกัน มันก็ไม่ช่วยอะไรใช่ไหม? ไม่ใช่เรื่องดี ไม่มีสูตรสำเร็จสำหรับมิตรภาพหรือความสัมพันธ์” เขากล่าวเสริมความสัมพันธ์ของพันธมิตรอาจถูกทดสอบในช่วงที่ทรัมป์ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่สอง ท่ามกลางความกังวลว่าญี่ปุ่นอาจเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ของสหรัฐฯ ที่โดนทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าเพื่อแลกกับข้อเสนอมาชิดะกล่าวว่า ทรัมป์มองการค้าจาก "มุมมองการจ้างงานของชาวอเมริกัน" และกล่าวว่าตลอดหลาย​ปี​ที่ผ่านมา​ รัฐบาลและธุรกิจของญี่ปุ่นต้องทำงานร่วมกันเพื่อเน้นย้ำถึงการลงทุนในสหรัฐฯ จำนวนการจ้างงาน รวมถึงแผนงานในอนาคตในด้านความมั่นคง มาชิดะกล่าวว่าเขาคาดว่าจะมีการเจรจา "ที่ค่อนข้างยาก" เกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินของโตเกียวเพื่อสนับสนุนกองกำลังสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น โดยชาวอเมริกันหลายคนตั้งคำถามถึงเหตุผลในการคงกองกำลังไว้ในประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเยอรมนีข้อตกลงทวิภาคี 5 ปีเกี่ยวกับงบประมาณจะสิ้นสุดลงในปี 2570 ทรัมป์ ซึ่งในอดีตเคยกดดันพันธมิตรในเอเชียให้เพิ่มการสนับสนุนประเทศเจ้าภาพในช่วงวาระ 4 ปีแรกของเขาที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม 2564มาชิดะเสนอแนะว่าญี่ปุ่นอาจยืนกรานว่าได้จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพกองทหารสหรัฐฯ อยู่แล้ว แต่ยังต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการตอบคำถาม เช่น ประชาชนพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศหรือไม่“และถ้าคำตอบคือไม่ กองทหารสหรัฐฯ ก็ไม่ต่างจากการเป็นผู้คุ้มครอง​ และถ้าเราเป็น คุณก็ไม่ควรจ่ายเงินให้เราแค่ 100 เปอร์เซ็นต์ คุณควรจ่ายให้เรา 200 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายในการมาประจำการ​ที่นี่” เขากล่าวอิชิบะ​ สมาชิกรัฐสภาอาวุโสวัย 67 ปีผู้นี้เคยถูกมองว่าเป็นผู้ที่แตกต่างจากพรรคเสรีประชาธิปไตยที่ปกครองประเทศมาช้านาน ก่อนที่เขาจะชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วในความพยายามครั้งที่ 5อิชิบะ "ลงสมัคร 4 ครั้ง แพ้ แต่ยังคงกลับมาลงสมัครได้เรื่อยๆ และในที่สุดก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรี สำหรับทรัมป์ แน่นอนคงอยากรู้ว่าทำไมอิชิบะถึงทำแบบนั้น ทำไมถึงสนใจที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีมากขนาดนั้น" มาชิดะกล่าวมาชิดะยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์และอาเบะเกิดขึ้นจากการใช้เวลาร่วมกัน บ่อยครั้งเล่นกอล์ฟ ซึ่งสร้าง "ความผูกพันตามธรรมชาติ" ขึ้นมา"นั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีอิชิบะควรนำไม้กอล์ฟออกมาและฝึกฝนการเล่นกอล์ฟของเขาหรือไม่" เขากล่าว "ไม่ ผมไม่คิดอย่างนั้น ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือการหาวิธีที่จะใช้เวลาร่วมกับประธานาธิบดีมากขึ้น"ปัจจุบัน มาชิดะดำรงตำแหน่งประธานบริษัทในเครือ Hard Rock International Inc. ในญี่ปุ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ โรงแรม และกาสิโนทั่วโลก เขาเคยเป็นผู้ช่วยด้านนโยบายในประเทศให้กับดิ๊ก เชนีย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีในรัฐบาลของจอร์จ ดับเบิลยู บุช ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2552