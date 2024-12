ทรัมป์ ประกาศขวางบริษัทเหล็กญี่ปุ่นซื้อกิจการยูไนเต็ด สเตทส์ สตีล​

"ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่บริษัทยูเอส สตีล ซึ่งครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่และทรงอิทธิพลถูกบริษัทต่างชาติเข้าซื้อกิจการ ในกรณีนี้คือบริษัทนิปปอน สตีลญี่ปุ่น" ทรัมป์กล่าวบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาโพสต์ดังกล่าวออกมาในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กชั้นนำของญี่ปุ่นหวังว่าจะบรรลุแผนการซื้อผู้ผลิตเหล็กในสหรัฐฯ ดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้ ก่อนทรัมป์จะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 20 มกราคม"ด้วยมาตรการจูงใจทางภาษีและภาษีศุลกากรต่างๆ เราจะทำให้ ยูเอส สตีล (U.S. Steel)​ แข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ขึ้นอีกครั้ง และมันจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้!" เขากล่าว "ในฐานะประธานาธิบดี ผมจะขัดขวางไม่ให้ข้อตกลงนี้เกิดขึ้น ขอเตือนผู้ซื้อไว้เลย!!!"ในระหว่างการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ทรัมป์ให้คำมั่นว่าหากได้รับเลือกตั้ง เขาจะขัดขวางข้อตกลงการซื้อกิจการที่ตกลงกันโดยผู้บริหารของผู้ผลิตเหล็กทั้งสองราย ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบสนองต่อคำกล่าวของทรัมป์ นิปปอนสตีล​ (Nippon Steel)​ ได้ออกแถลงการณ์ย้ำถึงความสำคัญของการซื้อกิจการครั้งนี้ โดยระบุว่า "ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ U.S. Steel เติบโตเท่านั้น แต่ยังเสริมสร้างความมั่นคงของชาติสหรัฐฯ อีกด้วย"ขณะเดียวกัน บริษัทผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นยังกล่าวอีกว่า "เราจะนำเทคโนโลยีของ Nippon Steel มาใช้เพื่อให้พนักงานในสหรัฐฯ สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กที่ล้ำสมัยให้ลูกค้าในสหรัฐฯ ได้ นอกจากนี้ เราจะปกป้องตำแหน่งงานด้วย"นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชิเงรุ อิชิบะ ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการเข้าซื้อกิจการของ Nippon Steel ในระหว่างการประชุมรัฐสภา โดยเรียกแผนการนี้ว่า "เป็นธุรกิจของบริษัทแต่ละแห่ง" ในขณะเดียวกัน เขาก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการที่ทั้งสองประเทศส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนทวิภาคีอย่างไรก็ตาม​ ผู้ถือหุ้นของ U.S. Steel ยังสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้บริษัทสามารถแข่งขันในระดับโลกได้มากขึ้น และจะทำให้บริษัทกลายเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกเมื่อวัดตามปริมาณการผลิตขณะที่สหภาพแรงงาน (United Steelworkers)​ ที่ทรงพลังซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในรัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งเป็นรัฐสมรภูมิสำคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดี ได้คัดค้านการควบรวมกิจการที่เสนอนี้ทั้งนี้​ คณะกรรมการการลงทุนจากต่างประเทศของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาข้อเสนอการซื้อกิจการจนถึงปลายเดือนธันวาคมคณะกรรมการซึ่งเรียกอีกอย่างว่า CFIUS ซึ่งมีเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีหน้าที่ตรวจสอบว่าธุรกรรมการลงทุนจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของสหรัฐฯ ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่บริษัท U.S. Steel ซึ่งก่อตั้งในปี 1901 มีสำนักงานใหญ่อยู่ในเพนซิลเวเนีย​ (ซึ่งทรัมป์ชนะคะแนนพร้อมกับรัฐสำคัญอื่นๆ อีก 6 รัฐ)​ บริษัทนี้เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของอเมริกา แต่ก็ต้องดิ้นรนเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งต่างชาติ โดยเมื่อปีที่แล้ว บริษัทอยู่อันดับที่ 24 ของโลก ตามข้อมูลของสมาคมเหล็กกล้าโลก