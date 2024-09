รายได้แอนิเมชันของญี่ปุ่น​​ 2023​ สูงสุดเป็นประวัติการณ์​

เกี​ยว​โด​นิวส์​ (29​ ก.ย.)​ ยอดขายในอุตสาหกรรมการผลิตแอนิเมชันของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.9 สู่ระดับ 3.39 แสนล้านเยน (2.4 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2566 และคาดว่าจะยังคงอยู่ใกล้ระดับดังกล่าวในปีนี้ จากการสำรวจล่าสุดโดยบริษัทวิจัยเครดิต​ เทอิโคคุ​ ดาต้าแบงก์





รายได้รวมของบริษัทแอนิเมชัน 317 แห่งที่ผลิตเนื้อหาสำหรับโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง แซงหน้าสถิติเดิมที่ 2.873 แสนล้านเยนในปี 2562 โดยได้แรงหนุนจากภาพยนตร์ยอดนิยม เช่น ซูซูเมะ​ "Suzume" ของมาโกโตะ​ ชินไค​ และความต้องการบริการสตรีมมิ่งที่เพิ่มขึ้นรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศในญี่ปุ่นเพียงแห่งเดียวของ Suzume ซึ่งออกฉายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ทะลุ 1.4 หมื่นล้านเยน ในบรรดาภาพยนตร์ยอดนิยมเรื่องอื่นๆ เรื่อง "The Boy and the Heron" ของฮายาโอะ มิยาซากิ ขึ้นอันดับหนึ่งในบ็อกซ์ออฟฟิศของสหรัฐฯ ในเดือนธันวาคม 2566​ ในสัปดาห์แรกที่ออกฉายอนิเมะ Apothecary Diaries บนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ยอดนิยมที่เปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าจากการดูโทรทัศน์แบบดั้งเดิมไปสู่บริการสตรีมมิ่งแบบสมัครสมาชิกการเติบโตของอนิเมะในญี่ปุ่นคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2567 โดยมียอดขายทั่วทั้งอุตสาหกรรมประมาณ 3.4​ แสนล้านเยนแม้ว่าตลาดอนิเมะจะเติบโต แต่สตูดิโออนิเมะก็ยังมี 2 กลุ่ม​ (ระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ​ กับกลุ่มทึ่ยังต้องดิ้นรน) ” บริษัทวิจัยกล่าวในปี 2566 รายได้เฉลี่ยต่อบริษัทผลิตภาพยนตร์อยู่ที่ 1.12 พันล้านเยน ซึ่งนำโดยการเติบโตของสตูดิโอแอนิเมชันชั้นหนึ่งแต่สตูดิโอที่รับช่วงงานร้อยละ 43.1 รายงานการขาดทุน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 รองจากร้อยละ 43.8 ของในปี 2563 เนื่องจากการหยุดการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของโรคไวรัสโควิด