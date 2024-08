เห็บ ซึ่งเป็นปรสิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กลางแจ้งและมีแนวโน้มที่จะแพร่เชื้อไวรัสตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วง สาเหตุของ​การติดเชื้อมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (SFTS) สถาบันโรคติดเชื้อแห่งชาติกล่าวว่า​ ในปีนี้พบผู้ติดเชื้อประมาณ 90 คน ส่วนใหญ่อยู่ในญี่ปุ่นตะวันตกผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเตือนว่าบริเวณที่มีปรสิตดูดเลือดกัดผู้คนกำลังขยายตัว และเรียกร้องให้ประชาชนระมัดระวังในการป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสใน "สถานที่ที่คุ้นเคยและไม่คาดคิด เช่น ที่ตั้งแคมป์และทางเดินเท้า" ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสถานที่ใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัยที่ใกล้ทุ่งนาและภูเขาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเห็บ เช่น สครับไทฟัส และไข้ด่างญี่ปุ่น เป็นที่สังเกตมานานแล้วในญี่ปุ่น ปรสิตเหล่านี้อาจเป็นแหล่งที่มาของการติดเชื้อ เช่น โรค Lyme ได้เช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีรายงานกรณีของโรคติดเชื้อซึ่งก่อนหน้านี้ตรวจไม่พบในมนุษย์ โดยเชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจากไวรัสที่มีเห็บเป็นพาหะในปี 2556 มีรายงานกรณี SFTS ครั้งแรกของญี่ปุ่นในจังหวัดยามากูจิ ตามมาด้วยไวรัส Yezo ในฮอกไกโดในปี 2564 และกรณีร้ายแรงของไวรัส Oz ในจังหวัดอิบารากิในปี 2566ในบรรดาไวรัสที่เกิดจากเห็บ SFTS มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 27 หลังจากระยะฟักตัว 6-14 วัน จะมีอาการไข้ อาเจียน และท้องร่วง ตามข้อมูลของสถาบันแห่งชาติ SFTS รายงานในปี 2566คนส่วนใหญ่ติดเชื้อจากเห็บนอกบ้าน แต่ก็มีหลายกรณีที่มีการแพร่เชื้อจากสัตว์เลี้ยงสู่คน และแม้แต่ผู้ป่วยแพร่ไปสู่บุคลากรแพทย์​ฮานาโกะ คูไร หัวหน้าแผนกโรคติดเชื้อที่ศูนย์มะเร็งชิซูโอกะ และผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อจากเห็บ เตือนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ปีนเขา แต่คุณก็ยังถูกกัดได้ในปี 2555 ทีมงานจากโรงเรียนแพทย์คาวาซากิ ซึ่งตรวจสอบกรณีเห็บกัด 426 ราย พบว่าการปีนเขาและการเดินป่าบนที่สูงเป็นสถานการณ์ที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้คนถูกกัด คิดเป็น 237 ราย หรือร้อยละ 56 ของทั้งหมดอย่างไรก็ตาม มีกรณีเกิดขึ้น 101 กรณีตอนที่ผู้คนกำลังทำนา 40 กรณีเกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเก็บพืชป่าที่กินได้ และ 33 กรณีเมื่อพวกเขาดูแลสวนที่บ้าน เกณฑ์หนึ่งที่ทีมงานสรุปคือ กวาง หมูป่า หรือสัตว์ป่าอื่นๆ อาศัยอยู่ใกล้เคียงหรือไม่เห็บกัดมักเกิดขึ้นที่คอ ศีรษะ หรือแขนขา แต่คนที่ถูกกัดมักไม่รู้สึกเจ็บและอาจไม่ทันสังเกตเมื่อเห็บดูดเลือด มันจะขยายตัวใหญ่กว่าขนาดร่างกายหลายเท่า ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการบังคับดึงเห็บที่กำลังดูดเลือดออกมานั้นเป็นอันตราย เนื่องจากเมื่อถึงขั้นตอนนั้น ปรสิตจะเจาะเข้าไปในผิวหนังและหัวหรือปากของมัน อาจติดและยังคงอยู่ในผิวหนังมนุษย์​ และอาจต้องได้รับการรักษาพยาบาลยารักษาโรค Avigan ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Fujifilm Toyama Chemical Co. ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขด้านการผลิตและการตลาดสำหรับ SFTS เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ รัฐบาลได้บรรจุยาดังกล่าวไว้เพื่อเป็นยาต้านไวรัสที่ใช้รักษาโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในญี่ปุ่นอย่างไรก็ตาม คุไรจากศูนย์มะเร็งชิซูโอกะเน้นย้ำถึง "ความสำคัญของการป้องกันเห็บกัด" ว่าเป็นวิธีการที่นิยมในการหยุดยั้งการแพร่กระจายของการติดเชื้อเธอแนะนำให้ผู้คนหลีกเลี่ยงการเปิดเผยผิวหนังด้วยการสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว หมวก ถุงมือ และเสื้อผ้าอื่นๆ รวมทั้งให้แน่ใจว่าพวกเขาคลุมคอด้วยผ้าเช็ดตัวในพื้นที่ป่า ใช้ยาไล่แมลง และอาบน้ำตามที่กลางแจ้งข้อมูล​สาธารณสุข​ระบุ โรค SFTS (Severe fever with thrombocytopenia syndrome หรือ Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome Virus (SFTSV) ยังไม่มีชื่อเรียกในระดับสากล นิยมเรียกว่าโรค SFTS และ/หรือ SFTSV ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากไวรัสชนิดหนึ่ง มีเห็บเป็นพาหะโรค SFTS เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิด RNA การติดเชื้อ SFTSV พบมากใน 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้เชื้อ SFTSV ติดต่อโดยมีเห็บเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ และสามารถตรวจพบเชื้อ SFTSV ในเห็บ และในสัตว์ที่อยู่บริเวณที่อยู่อาศัยของผู้ป่วย ส่วนสัตว์ที่เป็นรังโรค ได้แก่ แพะ แกะ หมู วัว ควาย สุนัข ไก่ นกบางชนิด หนู และสัตว์ป่าชนิดต่างๆการติดต่อสู่คน เชื้อ SFTSV ติดต่อโดยมีเห็บ เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีประวัติถูกเห็บกัดก่อนเกิดอาการเชื้อชนิดนี้มีวงจรการติดต่อระหว่างเห็บและสัตว์ที่เป็นรังโรค ได้แก่ แพะ แกะ หมู วัว ควาย สุนัข ไก่ นก บางชนิด หนู และสัตว์ป่าชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถติดต่อมาสู่คนได้ผ่านทางการสัมผัสกับเลือด (Blood or blood respiratory secretion) ของผู้ป่วย เยื่อบุผิวในช่องจมูก ปาก หรือตา และบาดแผลบริเวณผิวหนังอาการของโรค SFTS เช่น ไข้ ปวดกล้ามเนื้อ อาเจียน ถ่ายเหลว ตรวจพบเกล็ดเลือดต่ำ ในกรณีที่โรคมีความรุนแรงผู้ป่วยอาจมีอาการของภาวะอวัยวะภายในล้มเหลวหลายระบบ (Multiple Organ Failure) เช่น มีอาการเลือดออกในตับและไต การทำงานของหัวใจและปอดล้มเหลว รวมถึงอาการผิดปกติทางระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ได้มีรายงานอัตราการเสียชีวิตโดยเฉลี่ยประมาณ 20%ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้จะมีอาการและอาการแสดงคล้ายโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (Chikungunya fever) จึงมักสร้างความสับสนในการวินิจฉัยโรคได้ขณะที่การรักษา คือ การรักษาตามอาการ ปัจจุบันยังไม่มียาจำเพาะสำหรับโรคนี้