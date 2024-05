หากอาร์เจนตินาถอนตัวจะเป็นประเทศที่ 4 ที่ถอนตัวต่อจากเม็กซิโก เอสโตเนีย และรัสเซียเศรษฐกิจอาร์เจนตินาเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่สูงมากเป็นเวลานาน ทำให้ประธานาธิบดี ฆาเบียร์ มิลเล ต้องลดการใช้จ่ายของรัฐบาลหลังจากเข้ารับตำแหน่งในเดือนธันวาคม นอกเหนือไปจากมาตรการอื่นๆประเทศวางแผนที่จะสร้างศาลาประเภท A ซึ่งประเทศที่เข้าร่วมจะออกแบบและสร้างศาลาของตนเองถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในงานนี้สมาคม Japan Association for the 2025 World Exposition เสนอแนะให้อาร์เจนตินาเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกที่มีราคาถูกกว่า เช่น พาวิลเลียน Type C ซึ่งจะร่วมสร้างโดยผู้จัดงานกับผู้เข้าร่วม หรือพาวิลเลียน Type X ที่สร้างโดยผู้จัดงานและให้ผู้เข้าร่วมเช่าและสามารถจัดเตรียมภายในและภายนอกได้ด้วยตนเองแต่การเจรจากับอาร์เจนตินาต้องหยุดชะงักเนื่องจากปัญหาทางการเงินของประเทศ ตามแหล่งข่าวเมื่อเผชิญกับต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้นและการขาดแคลนแรงงานในภาคการก่อสร้างของญี่ปุ่น จำนวนประเทศที่วางแผนจะสร้างศาลาประเภท A จึงลดลงเหลือ 53 ประเทศจากเดิม 60 แห่ง ณ วันที่ 23 พฤษภาคม โดย 14 ประเทศยังไม่มีผู้รับเหมาก่อสร้างงานเวิลด์​เเอ็กซ์โปจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนถึง 13 ตุลาคม 2568 บนเกาะยูเมชิมะ ซึ่งเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโอซากา โดยมีธีมหลักคือ "การออกแบบสังคมแห่งอนาคตเพื่อชีวิตของเรา"