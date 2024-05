เกียว​โด​นิวส์​สำรวจผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ทั้ง 7 ราย ยกเว้นบริษัท Yamazaki Baking Co. ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา​ พบว่ากว่า 6,400 แห่งจาก 55,000 แห่งในประเทศ​ เปิดบริการโดยมีเวลาทำการสั้นลงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนร้านค้าบางแห่งได้เร่งนำเครื่องบันทึกเงินสดแบบไร้พนักงานมาใช้​ เพื่อรับมือกับการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นSeven-Eleven Japan Co. หรือเซเว่น-อีเลฟเวน​ ผู้นำในอุตสาหกรรมได้ลดเวลาทำการของร้านค้าเพิ่มเติมกว่า 200 แห่งนับตั้งแต่ปี 2563 ตามคำขอของเจ้าของแฟรนไชส์ ​​ขณะที่บริษัท Lawson Inc. ได้ใช้มาตรการที่คล้ายกันกับร้านค้าอีกประมาณ 100 แห่งเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ​ พบว่าสัดส่วนของร้านค้าที่มีเวลาบริการสั้นลง​ ของร้านสะดวกซื้อชั้นนำ 3 แห่งของญี่ปุ่น ได้แก่ Seven-Eleven Japan, Lawson และ FamilyMart Co. นั้นยังค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณ 8 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์Seicomart ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด มีอัตราการลดเวลาบริการของร้านค้ามากที่สุด​ ที่ร้อยละ 87 ตามมาด้วย Poplar Co. ที่ร้อยละ 79“เรากำลังใช้มาตรการโดยคำนึงถึงยอดขายและความยั่งยืน” เจ้าหน้าที่ของ Ministop Co. ซึ่งอนุญาตให้ร้านค้า 22 เปอร์เซ็นต์เปิดทำการสั้นลงได้นับตั้งแต่ Seven-Eleven Japan เปิดร้านสะดวกซื้อแห่งแรกของประเทศในเขตโกโตะของโตเกียวในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2517 ร้านค้าดังกล่าวที่เปิดดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงก็แพร่หลายมากขึ้น โดยลูกค้าไม่เพียงแวะมาซื้อของชำเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริการทางการเงิน การจัดส่งพัสดุ และความสะดวกสบายอื่นๆ อีกด้วยอย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตลาดในประเทศเริ่มอิ่มตัว และวิกฤตแรงงาน​ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น กับคดีความด้านการจ้างแรงงาน​ ยังมีข้อพิพาทในปี 2562 ระหว่างเจ้าของแฟรนไชส์ในจังหวัดโอซากาและ Seven-Eleven Japan เกี่ยวกับการดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ได้รับความสนใจจากสาธารณชน เน้นย้ำถึงความกังวลเหล่านี้เพิ่มเติม