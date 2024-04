มิ.ย.​นี้​ Tokyo DisneySea เปิดโรงแรมใหม่​ ค่าห้องคืนละ​ 3.4​ แสน

ตามข้อมูลของบริษัท Milial Resort Hotels Co. โรงแรมโตเกียวดิสนีย์ซีแฟนตาซีสปริงส์แบ่งออกเป็น 2 ปีก โดยมี "แกรนด์ชาโต" ซึ่งมองเห็นสวนสาธารณะ ราคาเริ่มต้นที่ 341,000 เยนต่อคืน “Fantasy Chateau” เริ่มต้นที่ 66,000 เยนโรงแรมมี 9 ชั้น มีห้องพักทั้งหมด 475 ห้อง​ ในส่วน Fantasy Chateau ตกแต่งด้วยฉากจาก "Tangled" และ "Bambi" มีห้องพัก 419 ห้องส่วนแกรนด์ชาโตมีห้องพัก 56 ห้อง​ ตกแต่งด้วยฉากภาพยนตร์เรื่อง "Fantasia" และ "Beauty and the Beast" ผู้เข้าพักสามารถนำคีย์การ์ดกลับบ้านเป็นของที่ระลึกได้พื้นที่ Fantasy Springs มีเครื่องเล่นถึง 4 เครื่อง​ โดยอิงจากภาพยนตร์เรื่อง "Frozen," "Peter Pan" และ "Tangled" จะเปิดในวันที่ 6 มิถุนายนกลางปีนี้