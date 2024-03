มิยาซากิ วัย 83 ปี นักสร้างแอนิเมชันระดับตำนานซึ่งเป็นที่รู้จักจากผู้ร่วมก่อตั้งสตูดิโอจิบลิ เคยได้รับรางวัลในปี 2545 จากภาพยนตร์เรื่อง Spirited Away ในปีนี้เขาเพิ่งได้รับรางวัลลูกโลกทองคำครั้งแรกจากเรื่อง “The Boy and the Heron” ซึ่งทำรายได้ทะลุบ็อกซ์ออฟฟิศอเมริกาเหนือเมื่อออกฉายในเดือนธันวาคม และทำรายได้ทั่วโลก 168 ล้านเหรียญภาพยนตร์เรื่องนี้อิงจากวัยเด็กของมิยาซากิบางส่วน เด็กชายอายุ 12 ปีที่สูญเสียแม่ไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ได้พบกับนกกระสาพูดได้ซึ่งบอกว่าแม่ของเขายังมีชีวิตอยู่​ และนำเขาไปสู่โลกที่สามารถสื่อสารกับคนตายได้“ถ้าเขาไม่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ เขาคงไม่สามารถตายอย่างมีความสุขได้” โตชิโอะ​ ซูสุกิ​ ประธานสตูดิโอจิบลิ และผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวกับ The Hollywood Reporter เมื่อเดือนที่แล้วแฟนผลงานชื่อดังของมิยาซากิ เช่น “Howl’s Moving Castle” และ “My Neighbor Totoro” เกรงว่า “The Boy and the Heron” อาจเป็นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของเขา​ เพราะมีข่าวลือเรื่องการอำลาวงการที่แพร่สะพัด แต่ที่ผ่านมา เขาประกาศ ​“เกษียณ” แล้วและกลับมาหลายครั้ง ล่าสุดคือ “The Boy and the Heron” หลังห่างการสร้างผลงานไป​ 7​ ปีที่ผ่านมา ผู้กำกับเชื้อสายเอเชียที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยม ได้แก่ โดมี​ ฉี ในปี 2565 สำหรับ “Turning Red” มาโมรุ โฮโซดะ​ ในปี 2561 สำหรับ “Mirai” อิซาโอะ​ ทากาฮาตะในปี 2557 สำหรับ “The Tale of the Princess Kaguya” และเจนนิเฟอร์ ยูห์ เนลสันใน 2554 สำหรับ “กังฟูแพนด้า 2”