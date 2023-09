ญี่ปุ่นมีหมออัจฉริยะดุโหดแบบในมังงะ จริงๆ หรือเปล่า?!

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว

ブラックジャックによろしく

ที่ญี่ปุ่นมีละครชุด (ละครซีรีส์) เรื่องหนึ่งที่ออกอากาศมายาวนานต่อเนื่องเป็นสิบปีแล้วคือ เรื่องหรือที่เพื่อนๆ น่าจะเคยได้ยินชื่อไทยว่าหมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ เรื่องนี้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีอาซาฮิ ทุกวันพฤหัสบดีช่วงกลางคืนตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 เรื่อยมา ถือว่าเป็นละครซีรีส์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากอยู่นะครับ แต่ได้ข่าวมาว่าจะหยุดฉายแล้วผมก็แปลกใจ แต่ที่จริงผมไม่เคยดูเวอร์ชั่นทีวีเลยครับเคยอ่านจากมังงะเรื่องดอกเตอร์เอ็กซ์ เล่ม 1 เท่านั้นก็ไม่ได้ติดตามต่อบทละครของหมอซ่าส์พันธุ์เอ็กซ์ ออกแบบให้ตัวละครหลักมีความเก่งอัจฉริยะ , หนักแน่น, เป็นตัวของตัวเอง , ดูดุโหด มีวลีประจำตัวคือ "ฉันไม่ทำ" และ "ฉันไม่เคยผิดพลาด" เป็นคนที่ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ไม่สนใจเรื่องราวในอดีต เป็นคนที่มองไปข้างหน้าและเดินตามเส้นทางของตนเอง เป็นคุณหมอที่มีความอิสระและมีสิทธิพิเศษมากกว่าแพทย์ประจำโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความเป็นจริงแล้วไม่มีหมอที่มีลักษณะบุคลิกแบบนี้อย่างแน่นอนในโรงพยาบาลรัฐของญี่ปุ่นซึ่งคิดว่าบุคลิกแบบนี้มีแรงบันดาลใจมาจากมังงะเกี่ยวกับแพทย์อีกเรื่องที่มีคาแรคเตอร์แนวเดียวกัน คือเรื่องการ์ตูนมังงะผลงานของ โอซามุ เท็ตซึกะ ในเรื่องเกี่ยวกับหมอที่เรียกชื่อตัวเองว่า "แบล็กแจ็ก" จะใส่เสื้อคลุมสีดำ มีหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการ แต่เป็นหมอเถื่อนเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์การรักษา เขามักจะเรียกเก็บค่ารักษาแพงมหาศาลจากคนรวย จนหลายคนคิดว่าเขาเป็นหมอหน้าเลือด ทว่าในการรักษาบางครั้งก็ไม่รับค่าตอบแทนใดเลยขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของผู้ป่วย หมอแบล็กแจ็กเป็นผู้มีความสามารถสูงส่งหรือบอกได้ว่าเป็นศัลยแพทย์อัจฉริยะคนหนึ่งเลยทีเดียวหมอแบล็กแจ็กคือเก่งมากแต่ว่าเจ้าอารมณ์กับคนไข้ เรื่องแบล็กแจ็กไม่มีลิขสิทธิ์ด้วย เป็นหมอที่เก่งมากคือประมาณรวยแค่ไหนถ้าคนไข้นิสัยไม่ดีก็ไม่ช่วยแต่ว่าเด็กที่ไม่มีเงินกลับช่วยไม่คิดเงินอะไรแบบนี้ กลุ่มคนที่อ่านก็จะเป็นพวกพนักงานบริษัท ซาลารีแมน ซึ่งจริงๆ จะมาใช้อารมณ์มากก็ไม่ดีนะครับคนเขียนแบล็กแจ็กซึ่งตอนแรกๆ ก็ได้รับความยอดนิยมมากแต่พอความนิยมค่อยๆ ลดลง พอดีกับตอนนั้นมี Golgo 13 ที่กำลังเริ่มได้รับความนิยม เขาจึงนำ Golgo 13 ไปเป็นแรงบันดาลใจเพื่อมาเขียนต่อประมาณว่าเวอร์ชั่นแบบ Golgo 13 เป็นหมอที่ค่อนข้างจะเก่งแต่เจ้าอารมณ์มาก และคนก็กลับมาสนใจกันมากอีกครั้ง เป็นข้อสังเกตว่าหรือคนทั่วไปจะนิยมชมชอบบุคลิกแนวนี้นะครับล่าสุดที่ผมอ่านได้จนจบคือมังงะเรื่องภาษาอังกฤษคือเป็นมังงะที่เขียนโดย Shuho Sato ที่แสดงให้เห็นสถานการณ์ปัจจุบันของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลในญี่ปุ่นแบบเรียลจริงๆ กว่าเรื่องด้านบนซึ่ง Say hello to Blackjack ถูกตีพิมพ์ต่อเนื่องในนิตยสารแล้วยังถูกสร้างเป็นละครโทรทัศน์แบบซีรีส์ สะท้อนสังคมญี่ปุ่นหลายแง่มุม เช่น การที่ตัวเอกเติบโตผ่านความไร้สาระของระบบการฝึกอบรมทางคลินิก การดูแลทางการแพทย์ที่บิดเบี้ยวของสํานักการแพทย์ ความขัดแย้งของระบบประกันสุขภาพ และความขัดแย้งกับผู้ป่วยและครอบครัว เป็นต้น โดยเฉพาะเล่มที่ 9 ถึง 13 พรรณนาถึงการฝึกจิตเวชของตัวละครหลัก ที่มักจะถูกมองว่าเป็นปัญหามาเป็นเวลานานในญี่ปุ่นและก็ถือเป็นข้อห้ามและไม่สามารถพูดบอกออกมาได้ และปัญหาที่ซับซ้อนและสังคมของการดูแลสุขภาพจิต ที่ถูกนำเสนอผ่านภาพวาดในมังงะค่อนข้างชัดเจน จนซีรีส์ถูกระงับนานกว่าหนึ่งปี และจากฉบับที่ 8 ของปี 2007 ซีรีส์ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น "Say hello to New Blackjack" จนกระทั่งซีรีส์จบสมบูรณ์ในฉบับที่ 33 ในปี 2010ทำไมผมชอบมังงะเรื่อง ブラックジャックによろしく(Say hello to Blackjack) หรือ คุณหมอมือใหม่หัวใจเกินร้อย เพราะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่บรรยายเกี่ยวกับ วงการแพทย์สมัยใหม่ของญี่ปุ่นและของโลก โดยเจาะลึกด้านศีลธรรม ที่ขัดกันกับวินัยหรือกฎของโรงพยาบาล หรือทั้งวงการแพทย์เลยทีเดียว มีความเรียลและสนุกในความคิดผม เพราะว่าเป็นคุณหมอธรรมดาที่ทำงานในโรงพยาบาลแบบหมอญี่ปุ่นทั่วไป แม้ว่าอาชีพหมอที่ญี่ปุ่นต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ถึงจะการันตีรายได้ว่าไม่ต่ำกว่าปีละ 2,500,000 บาท (เทียบเป็นเงินไทยในช่วงปัจจุบันที่เงินเยนอ่อน) ถึงแม้ว่าจะมากเป็นสองเท่าของพนักงานบริษัททั่วไป แต่จริงๆก็ถือว่าน้อยอยู่มาก ว่ากันว่าถ้าหมออยากจะเป็นเศรษฐีมีเงินจริงๆ ต้องออกมาประกอบอาชีพของตัวเองหรือเปิดคลินิกส่วนตัวแบบเอกชนไปเลยครับ เพราะว่าถ้าเป็นหมอแต่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐบาลก็คือการเป็นพนักงานองค์กรที่คล้ายๆ พนักงานบริษัทซาลารีแมนนี่เองแค่ดูจะไฮคาสต์ขึ้นมาหน่อยผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติกล่าวว่าแพทย์คืออะไรกันแน่?! ในขณะที่เรากล้าที่จะเผชิญกับความขัดแย้งและปัญหาทางการแพทย์ต่างๆ ของโรงพยาบาล สถานการณ์ปัจจุบันของการดูแลทางการแพทย์ฉุกเฉินในญี่ปุ่น และสถานการณ์ปัจจุบันของระบบหลักสูตรของสํานักงานแพทย์ของมหาวิทยาลัยได้รับการอธิบายในเรื่องนี้อย่างเปิดเผยหมอที่ทำงานในโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วไปก็ยังถือว่าไม่มีอิสระในตัวเอง ต้องทำตามกฎข้อบังคับขององค์กรไม่ต่างจากพนักงานบริษัท ทำให้บางคนแค่ทำตามหน้าที่ไม่ได้ง้อคนไข้มากนัก ตรงข้ามกับหมอที่มาเปิดคลีนิคของตัวเองเป็นกิจการของตัวเองจะไม่ง้อคนไข้ก็ไม่ได้ และจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่สามารถใช้อารมณ์กับลูกค้าได้ เรื่องนี้ก็สะท้อนสังคมญี่ปุ่นได้ดี วันนี้เล่าสู่กันฟัง