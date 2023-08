ขนมที่กินคู่กับชากล้วยแล้วรสชาติที่สามจะบังเกิด

เมื่อพูดถึงขนมที่กำลังนิยมในปัจจุบันนี้คงจะมีหลากหลาย อาทิ แพนเค้ก ป๊อปคอร์น คัพเค้ก หรือไอศกรีมและบางคนบอกว่าการกินขนมอย่างเดียวก็น่าเบื่อเกินไป ต่อมาจึงมีประเด็นร้อนในหมู่สาวๆ ที่รักขนมหวาน ทั้งโดนัท, ครัวซองต์และขนมไทยากิ ที่มีแนวคิดการพัฒนาที่เรียกว่า POP UP SWEETS ที่มีเสน่ห์ คือประสบการณ์การรับประทานขนมให้อร่อยโดยใส่จินตนาการลงไปในขณะที่รับประทาน■ POP UP SWEETSขนม Pop-up Sweet เป็นขนมที่คู่ควรกับการรับประทานร่วมกับน้ำชา เดิมทีสร้างสรรค์โดย Afternoon Tea ซึ่งเป็นที่นิยมของสาวๆ เป็นอย่างมากมันไม่ได้ดูแค่รูปลักษณ์ แต่ด้วยการรับประทานควบคู่ทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน รสชาติที่สามจะปรากฏขึ้นในปากวันนี้แนะนำชากล้วยคาราเมล■ชากล้วยคาราเมลขนม POP UP SWEETS วันนี้คือชากล้วยคาราเมลผสมกัน เป็นเมนูสําหรับเพลิดเพลินใจกับความหอมอร่อยของคาราเมลนัท และชากล้วย เสิร์ฟเป็นชุดพร้อมกับให้ความสงสัยว่ารสชาติจะเป็นอย่างไร...? ทำให้คนชิมรู้สึกตื่นเต้น แต่ให้ลองดูก่อนซึ่งต้องมีเคล็ดลับเล็กน้อยในการรับประทานเมนูนี้เพื่อให้รสชาติที่สามปรากฏขึ้นก่อนอื่น จิบชากล้วยและเพลิดเพลินกับกลิ่นที่หอมละมุนของชากล้วย จากนั้นกินคาราเมลนัท แล้ว ... สิ่งนั้นคือ? จะรู้สึกถึงรสชาติที่เหมือนพายคัสตาร์ดกล้วยนั่นเองนอกจากนี้สามารถลองรับประทานทีละรายการได้ เช่น คาราเมลนัท กับครีมคัสตาร์ด อร่อยจนไม่อาจต้านทานได้แม้แต่เนื้อกล้วยในชากล้วยก็ไม่ใช่ให้แค่กลิ่นเท่านั้น หลังจากนั้นไม่นาน กล้วยที่แช่ในรสชาติของชาดําก็จะมีรสชาติที่ไม่เคยรับประทานมาก่อน มีความหอมอร่อยยอดเยี่ยมมาก ♪. ♪■ประโยชน์ของชากล้วยชากล้วยอุดมไปด้วยทริปโตเฟน เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นซึ่งช่วยในการรักษาโรคนอนไม่หลับ โดยทริปโตเฟนช่วยกระตุ้นการผลิตฮอร์โมนที่ส่งเสริมการนอนหลับ เช่น เซโรโทนินและเมลาโทนิน ซึ่งจะทำให้จิตใจของสงบสบายคลายเครียดและนำไปสู่การนอนหลับที่ดี มีประสิทธิภาพในการนอนนอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการลดน้ำหนัก สำหรับผุ้ที่รักสุขภาพและนิยมการดื่มชาชากล้วยยังมีแร่ธาตุที่ได้จากกล้วย เช่นแมกนีเซียมและโพแทสเซียมซึ่งช่วยเรื่องการควบคุมความดันโลหิต และช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ นอกจากนี้ชากล้วยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมาก เช่น คาเทชินซึ่งช่วยให้หัวใจแข็งแรง