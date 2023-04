อัปเดต! รวมสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ในโตเกียวปี 2023 ที่ต้องปักหมุด

ในปี 2023 นี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ในโตเกียวหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นสวนสนุก แหล่งชอปปิง ร้านอาหาร หรือโรงแรม ในบทความนี้เราได้เลือกที่ที่น่าสนใจไว้เผื่อหลายคนที่อยากมาเที่ยวจะได้ปักหมุดกัน แต่ก่อนมาควรเช็กกับเว็บไซต์ทางการของแต่ละที่ก่อนด้วยนะ จะได้ไม่พลาดWarner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter (ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 – メイキング・オブ・ハリー・ポッター) สร้างในพื้นที่เดิมของสวนสนุกโทชิมะเอ็น (Toshimaen) ในเขตเนริมะของโตเกียว จะเริ่มเปิดให้เข้าชมวันที่ 16 มิถุนายน 2023 นี้ ที่นี่จะเป็นแหล่งบันเทิงรูปแบบใหม่ที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสเรื่องราวและเบื้องหลังการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่อง “Harry Potter” และ “Fantastic Beasts” ได้ทุกซอกทุกมุมWarner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter เป็น Studio Tour แห่งแรกในเอเชีย และเป็นอันดับสองของโลก ถัดจาก Studio Tour London ที่ขึ้นชื่อว่าจองยากแสนยาก มีพื้นที่ขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 90,000 ตารางเมตร (ประมาณ 2 โตเกียวโดม) ด้านในมีสถานที่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเรื่อง “Harry Potter” และ “Fantastic Beasts” หลายที่ ไม่ว่าจะเป็นห้องโถงใหญ่ของฮอกวอตส์ ชานชาลาที่ 9 ¾ ที่จะนำไปสู่โลกเวทมนตร์ ตรอกไดแอกอน บันไดเลื่อนฮอกวอตส์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่พร้อมจะนำความตื่นตาตื่นใจมาสู่แฟน ๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟที่ให้เราถ่ายภาพนิ่งแล้วสามารถทำเป็นภาพเคลื่อนไหวได้วันที่เริ่มเปิดให้บริการ: 16 มิถุนายน 2023เว็บไซต์: wbstudiotour ที่อยู่: Warner Bros. Studio Tour Tokyo 1-1-7 Kasugacho, Nerima ward, 179-0074 Tokyoการเดินทาง: รถไฟสาย Seibu จากสถานี Ikebukuro ไปสถานี Toshimaen ใช้เวลาประมาณ 17 นาที แล้วเดินต่ออีกประมาณ 2 นาทีมาถึงพิพิธภัณฑ์แสดงศิลปะแบบดิจิทัลอาร์ตชื่อดังอย่าง teamLab Borderless ในโอไดบะ โตเกียว ที่มีการบันทึกสถิติว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางมาเข้าชมมากถึง 2.3 ล้านคน หลังจากที่ได้ปิดไปเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 2022 ภายหลังก็ได้ตัดสินใจย้ายที่ตั้งมาที่ “Toranomon-Azabudai Project” ซึ่งเป็นโครงการตึกคอมเพล็กซ์ที่มีโปรเจกต์ “เมืองสีเขียว” โดยมีตึกพลาซ่าขนาดใหญ่เป็นจุดศูนย์กลาง ภายในโครงการจะมีทั้งตึกสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน ตอนนี้ทางโครงการกำลังสร้างอยู่จึงยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรมาก ใครสนใจโปรดติดตามได้จากในเว็บไซต์ทางการวันที่เริ่มเปิดให้บริการ: ภายในปี 2023เว็บไซต์: teamlab ที่อยู่: Toranomon 5-chome, Azabudai 1-chome, and Roppongi 3-chome, Minato-ku, TokyoTokyo Midtown Yaesu (東京ミッドタウン八重洲) ตึกคอมเพล็กซ์แห่งที่สามของ Tokyo Midtown เปิดเมื่อเดือนมีนาคม 2023 ที่ผ่านมา ภายในตึกตั้งแต่ชั้นใต้ดินถึงชั้นสามมีร้านค้ามากถึง 57 ร้านชั้นนำจากทั้งในญี่ปุ่นและต่างประเทศให้ได้เลือกชอปปิง รวมถึงมีร้านค้า 6 ร้านที่เพิ่งเปิดเป็นที่แรกในญี่ปุ่น และอีก 11 ร้านที่เพิ่งมาเปิดในโตเกียวเป็นครั้งแรกก็อยู่ภายในนี้ นอกจากนี้ยังมีสถานีรถบัส Bus Terminal Tokyo Yaesu (バスターミナル東京八重洲) ที่เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ภายในตึก Tokyo Midtown Yaesu ยังมีโรงแรมบุลการี (Bulgari Hotel) ที่เพิ่งมาเปิดที่แรกในญี่ปุ่น มีห้องพัก 98 ห้อง จำนวน 6 ชั้น (พื้นที่ชั้น 40-45) ให้บริการห้องพักหลายประเภทตั้งแต่ห้องสวีตไปจนถึงห้องพักสุดหรูสมชื่อแบรนด์บุลการี นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอิตาเลียน ร้านช็อกโกแลตบูทีค สปา ห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำในร่มขนาด 25 เมตรวันที่เริ่มเปิดให้บริการ: มีนาคม 2023เว็บไซต์: yaesu.tokyo-midtown ที่อยู่: 2-2-1 Yaesu, Chuo-ku, Tokyoการเดินทาง: รถไฟสาย Tokyo Metro Ginza Line ลงสถานี Kyobashi แล้วเดินต่ออีกประมาณ 3 นาทีTokyu Kabukicho Tower (東急歌舞伎町タワー) เป็นตึกระฟ้าคอมเพล็กซ์ที่มีแผนจะเปิดภายในเดือนเมษายน 2023 ด้วยคอนเซ็ปต์ “สถานที่เผยแพร่วัฒนธรรมจากทั่วประเทศญี่ปุ่น” ตัวตึกสูง 225 เมตร มีชั้นบนดิน 48 ชั้น ชั้นใต้ดิน 5 ชั้น และชั้นเพนต์เฮาส์ 1 ชั้น ด้านในประกอบด้วยแหล่งบันเทิงแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นโรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงแรม และสถานที่จัดแสดงคอนเสิร์ตหรืองานต่าง ๆ มีศูนย์อาหาร Kabuki Yokocho ที่บริเวณชั้น 2 ในธีม “งานเทศกาล”นอกจากนี้ที่บริเวณชั้น 3 ยังมีพื้นที่ “Amusement Complex” ซึ่งเป็นพื้นที่รวมความบันเทิง อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ตกแต่งแบบไฟนีออนให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ตามร้านเกมเซ็นเตอร์ ใครอยากบันเทิงลองมาที่นี่กันได้วันที่เริ่มเปิดให้บริการ: เมษายน 2023เว็บไซต์: tokyu-kabukicho-tower ที่อยู่: 1-29-1 Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0021การเดินทาง: รถไฟสาย Seibu Shinjuku Line ลงสถานี Seibu Shinjuku แล้วเดินต่ออีกประมาณ 1 นาทีร้าน LINA STORES ก่อตั้งขึ้นที่ย่านโซโห กรุงลอนดอน ในปี 1944 เป็นร้านอาหารอิตาเลียนและอาหารยุโรปที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ละวันจะมีลูกค้าแน่นตลอด เพิ่งมาเปิดสาขาแรกในญี่ปุ่นที่โอโมเตะซันโดในปี 2021 และกำลังจะเปิดสาขาสองในญี่ปุ่นที่นิฮงบาชิ-มุโรมาจิ โตเกียว ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี 2023ร้าน LINA STORES สาขาสองที่กำลังจะเปิดในนิฮงบาชิ-มุโรมาจิ จะมีอาหารและให้บริการเหมือนสาขาแรกที่โอโมเตะซันโด มีพาสต้าทำมือสดใหม่ อาหารเรียกน้ำย่อยก่อนจานหลักที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล มีที่นั่ง 55 ที่ รวมถึงที่นั่งแบบเคาน์เตอร์ที่เหมือนได้รับชมการทำอาหารสด ๆ และที่นั่งที่หันหน้าไปชมต้นซากุระสวย ๆ ได้ คนรักอาหารอิตาเลียนรสเลิศต้องห้ามพลาดวันที่เริ่มเปิดให้บริการ: ฤดูใบไม้ผลิ ปี 2023เว็บไซต์: linastores ที่อยู่: ชั้น 1 COREDO Muromachi 1, 2-2-1,Nihonbashi-Muromachi,Chuo-ku,Tokyoการเดินทาง: รถไฟสาย Tokyo Metro Hanzomon Line/Ginza Lines ลงสถานี Mitsukoshimae ออกทางออก Exit A6TRUNK(HOTEL) ตั้งอยู่ที่ชิบุย่า ปกติเป็นทั้งโรงแรม คาเฟ่ บาร์ และสถานที่จัดงานแต่งงาน ตอนนี้กำลังจะเปิดให้บริการแบบใหม่ เป็นโรงแรมบูทีคสุดหรูแห่งแรกในโอคุชิบุย่า ซึ่งเป็นพื้นที่สุดฮ็อตของชิบุย่าในปัจจุบันถ้ามองลงมาจากห้องสวีตและสระว่ายน้ำบริเวณรูฟท็อปบาร์ชั้นบนสุดของโรงแรมจะสามารถมองเห็นสวนสาธารณะโยโยงิได้ หากมีโอกาส ลองหลีกหนีความวุ่นวายมามองเมืองแบบชิลล์ ๆ ที่นี่กันดูเว็บไซต์: trunk-hotel ที่อยู่: 1-chome Tomigaya, Shibuya-ku, Tokyoการเดินทาง: รถไฟ Tokyo Metro Ginza Line, Tokyo Metro Hanzomon Line ลงสถานี Shibuya ออกทางออก Exit B1 เดินประมาณ 7 นาที