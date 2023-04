เมื่อลุงขโมยเงิน 4,000 เยนจากศาลเจ้าที่น่ากลัวที่สุดในโตเกียว! ความน่ากลัวจะบังเกิด?!

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว ช่วงนี้อากาศร้อนมากๆ ครับ รักษาสุขภาพกายสุขใจกันนะครับ ที่ญี่ปุ่นเองเริ่มอบอุ่นขึ้นแล้ว เมื่อไม่กี่วันมานี้มีข่าวคนญี่ปุ่นขโมยเงินทำบุญที่ศาลเจ้า 平将門 Taira no Masakado สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครกล้ายุ่งเกี่ยว ศาลเจ้ามีบริเวณไม่กว้างขวางมากแต่อยู่หน้าพระราชวังอิมพีเรียล ย่านธุรกิจ Marunouchi ที่มีสถานีโตเกียวและตึกสูงระฟ้าตั้งเรียงรายมากมาย ที่ดินมีมูลค่ามหาศาล แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งกับศาลเจ้ามาถึงทุกวันนี้ศาล 平将門 Taira no Masakado เป็นศาลที่เรียกได้ว่าเป็น パワースポット (Power Spot) มากที่สุดในโตเกียว เล่าขานกันว่าบริเวณตำแหน่งที่ฝั่งศีรษะของท่านมาซากะโดนั้นเคยมีคนต้องการนำมาสร้างตึกและกระทรวงต่างๆ แต่เมื่อเริ่มปรับพื้นที่ได้เพียงเล็กน้อยคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตรงนั้นก็ค่อยๆ เสียชีวิตไปที่ละคนสองคน จึงคืนพื้นที่ทำเป็นศาลดังเดิม เมื่อครั้งจบสงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกมีชาวอเมริกันเข้ามาญี่ปุ่น และคิดเช่นกันว่าพื้นที่กลางใจเมืองเช่นนี้ทำไมไม่พัฒนาเป็นตึกสูงหรือแหล่งทำเงิน ทางอเมริกาก็ไม่เชื่อเรื่องภูตผีวิญญาณลึกลับนัก จึงสั่งทีมงานให้ปรับพื้นที่ตรงศาลนั้นจะทำสำนักงาน แต่เมื่อนำรถขุดเข้าไปพื้นที่ คนขับรถก็ตายอย่างไม่รู้สาเหตุ ทำให้ต้องยกเลิกงานก่อสร้างตรงนั้นไป และเริ่มเป็นที่กล่าวขานกันหนาหูเรื่อยมาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น ทำให้คนญี่ปุ่นเชื่อเรื่องอาถรรพ์บริเวณพื้นที่ตรงศาลแห่งนี้ และทำบุญให้มาโดยตลอด□จากข่าวเขียนไว้ว่า“ประมาณเที่ยงคืนของวันที่ 7 เมษายน ตํารวจนครบาลจับกุมชายว่างงานอายุ 75 ปี ในข้อหาลักทรัพย์ โดยเขาได้ขโมยเงิน 4,000 เยนจากกล่องเงินทำบุญในศาลเจ้า Masakadozuka ที่ตั้งอยู่ที่เขต Chiyoda โตเกียว เป็นศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นเพื่อจัดพิธีไว้อาลัยให้กับท่าน Taira no Masakado ครอบครัวที่มีอํานาจในสมัย Heian จากการสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ต้องหาสารภาพว่า "เป็นการหาเลี้ยงชีพ" และยอมรับข้อกล่าวหาเขาสารภาพว่าใช้ลวดที่มีเทปสองหน้าที่ปลายและหยิบธนบัตร 1,000 เยน จำนวน 4 ใบออกจากกล่องทำบุญ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในอาคารใกล้เคียงสังเกตเห็นด้วยกล้องวงจรปิด และแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงรีบไปจับกุมตัวผู้กระทําการดังกล่าวตามรายงานขององค์กรเอกชนสมาคมอนุรักษ์ Masadozuka กล่าวถึงประวัติของศาลเจ้าว่า เป็นที่สักการะบูชาท่าน Taira no Masakado ผู้ยิ่งใหญ่ที่พ่ายแพ้ในสงครามและการต่อสู้กับราชสํานักในปี 940 และเสียชีวิตในการสู้รบ และยังมีตํานานหลอนที่เล่าขานกันต่อมาว่า ท่าน Masakado ถูกตัดศีรษะที่เกียวโต แต่ศีรษะของท่าน Masakado กลับลอยมาอยู่ที่โตเกียวบ้านเกิดของเขาอย่างน่าประหลาดใจ และเชื่อกันว่าศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นในสถานที่ที่ศีรษะตกลงมา ซึ่งก็คือพื้นที่เล็กๆ ท่ามกลางตึกสูงระฟ้าที่ย่านมารุโนะอุจินั่นเอง”ที่นี้มาดูตัวอย่างคอมเมนต์ที่คนญี่ปุ่นเขียนเพราะเป็นห่วงหัวขโมยครับ!☻ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจ! ถ้าเป็นฉันนะ แค่คิดก็สยองแล้ว ฉันกลัวโดนสาป ฉันเริ่มเป็นห่วงชายคนนั้นเสียแล้วสิ☻ ลุงโดนสาปแช่งแน่นอน☻ ช่างบ้าระห่ําจริงๆ เลย☻ ฉันเป็นห่วงขโมยมาก ได้โปรดเถิดคุณมาซากะโดขอความเมตตาต่อบุคคลนั้นด้วยยย☻ ฉันคิดว่านอกจากคําสาป เหมือนว่าเขาจะต้องการความช่วยเหลือมาก เขาขโมยโดยที่ไม่สนใจคําสาป☻ ช่างไม่รู้ว่าอะไรคือความน่ากลัวเลยนะลุง คุณไม่รู้จักกลัวเหรอ?☻ มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมากมายเกี่ยวกับเนินดินฝังศีรษะของท่าน Masakado และมีหลายครั้งที่หลายคนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วต้องจบชีวิตลงเมื่อพวกเขาพยายามย้ายศาล คุณไม่กลัว?....☻ แม้แต่กองทัพสหรัฐฯ ก็เจอดีมาแล้ว มันแย่มากที่ลุงไม่ตะหนัก☻ ผู้ที่ไม่กลัวคําสาปแช่งคือผู้ที่ไม่เชื่อในสิ่งอื่นใดนอกจากสิ่งที่พวกเขาเชื่อ ไม่ฟังคน. .☻ ท่านมาซากะโดยังเห็นอกเห็นใจชายชราใช่ไหม?☻ แต่ฉันจะลงโทษคุณสําหรับรัฐบาลที่ไม่เอาไหนที่ทำให้เกิดปัญหาปากท้องและยากลำบากจนถึงตอนนี้ยอมรับว่าผมเองก็เชื่อว่าศาลนี้เป็น Power Spot ที่มีพลังงานลึกลับจริงๆ มีคนเล่าว่าดาราตลกญี่ปุ่นคนหนึ่งไปศาลแล้วไม่ทราบว่าตั้งใจหรือบังเอิญเอาเท้าไปเตะที่ตัวแท่นของศาล ถึงเขาไม่เสียชีวิตแต่จากนั้นดาราคนนั้นก็ตกงานไม่มีงานตลอดสองสามปีเลย แต่ปาฏิหาริย์ด้านดีก็เกิดขึ้นบ่อยมาก เช่น มีพนักงานธนาคารระดับหัวหน้าที่เคยทำงานอยู่บริเวณธนาคารใกล้ๆ ศาลนี้ แล้วต้องย้ายไปประจำที่เมืองมะนิลา แล้วเกิดเหตุร้ายถูกผู้ร้ายจับตัวเรียกเงินค่าไถ่ ทางบ้านเล่าว่าไปขอให้ศาลท่านมาซากะโดช่วย แล้วก็ได้ผลคนญี่ปุ่นถูกปล่อยตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัย จากนั้นมีคนที่ต้องการกลับบ้านกลับญี่ปุ่นไปกราบไหว้ขอพรก็ได้ตามสมประสงค์หลายเรื่อง มีการนำตุ๊กตาหรือรูปปั้นกบไปแก้บนมากมาย (กบภาษาษญี่ปุ่น คือคำว่า かえる Kaeru พ้องกับศัพท์อีกคำที่แปลว่า กลับ กลับบ้าน ) วันนี้เล่าสู่กันฟังครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับ