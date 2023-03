วอร์เนอร์ บราเธอร์ส สสตูดิโอ ทัวร์​ โตเกียว​ (The Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter)​ เป็นทัวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้แฟนๆ ได้ก้าวเข้าสู่โลกแฟนตาซีของภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนวนิยายชื่อเดียวกันโดยนักเขียนชาวอังกฤษ เจ.เค. โรว์ลิ่งวอร์เนอร์ บราเธอร์ส สตูดิโอ​ กล่าวว่า จะเป็นสถานที่แห่งที่ 2 ต่อจาก Warner Bros. Studio Tour London - The Making of Harry Potter ซึ่งเปิดในอังกฤษเมื่อปี 2555 และมีผู้เข้าชมรวมมากกว่า 17 ล้านคนแล้วสตูดิโอ เวอร์ชันโตเกียวจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแฮร์​รี​ พ็อตเตอร์​ ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก และผู้เข้าชมสามารถจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงในการสำรวจสตูดิโอ​ ทัวร์​แห่งนี้​แห่งเดียวที่จะเปิดในเอเชียตั๋วที่กำหนดราคา 6,300 เยน (48 เหรียญสหรัฐ) สำหรับผู้ใหญ่ 5,200 เยนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายและมัธยมต้น และ 3,800 เยนสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป จำเป็นต้องจองล่วงหน้า โดยตั๋วสำหรับสล็อตระหว่างวันที่ 16 มิถุนายนถึง 30 กันยายน​ ได้เริ่มขายแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม​ที่ผ่านมาสวนสนุกได้จำลองชานชาลารถไฟ 9 3/4 ซึ่งเป็นชานชาลาของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนตร์ศาสตร์ฮอกวอตส์​ และผู้เยี่ยมชมสามารถขึ้นรถจักรไอน้ำจำลองเดินทางเข้าสู่โลกแห่งเวทมนตร์​สวนแห่งนี้​มีร้านอาหารและคาเฟ่ที่เสิร์ฟอาหารอังกฤษรสเลิศ เช่น น้ำชายามบ่าย ฟิชแอนด์ชิปส์ และเนื้อย่าง รวมถึงร้านค้าแฮร์รี่ พอตเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสินค้าที่ผลิตขึ้นเฉพาะสำหรับเวอร์ชันโตเกียวเท่านั้นในงานประกาศวันเปิดตัวสถานที่เมื่อเร็วๆ นี้ มานะ อาชิดะ นักแสดงสาวชาวญี่ปุ่น ผู้เป็นแฟนตัวยงของแฮร์รี่ พอตเตอร์ กล่าวว่า "นี่คือประสบการณ์​ที่สามารถสัมผัสได้ในโตเกียวเท่านั้น ฉันอยากมาหลายๆ ครั้ง"สสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเนริมะของโตเกียว สร้างขึ้นบนพื้นที่ 30,000 ตารางเมตรของสวนโทชิมะเอ็น ซึ่งเดิมเป็นหนึ่งในสวนที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว อายุ​ 100​ ปี​ ก่อนปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2563​ ที่ผ่านมา