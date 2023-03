Inside Tohoku – บุก 5 ที่เที่ยวลับในโทโฮคุกับรุจ ศุภรุจ

หากพูดถึงภูมิภาคโทโฮคุ หลายคนคงนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Ginzan Onsen หรือภูเขา Zao ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ในแต่ละปีมีคนไปเยี่ยมชมมากมายจนบางทีก็แอบรู้สึกว่าไม่ได้สัมผัสกับธรรมชาติหรือดื่มด่ำกับสถานที่สักเท่าไหร่ Anngle และคุณรุจจึงอยากแนะนำให้เพื่อนๆ รู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคโทโฮคุที่น้อยคนจะรู้จักแต่สวยงามน่าประทับใจไม่แพ้กันบทความนี้เป็นหนึ่งในซีรี่ส์ Collaboration กับหรือซึ่งปัจจุบันรับอีกบทบาทเป็นแอดมินสุดเฟรนด์ลี่ที่คอยแบ่งปันมุมสวยๆ ของญี่ปุ่นในโดยซีรี่ส์นี้เป็นซีรี่ส์ที่เราจะขอชวนทุกคนก้าว Outside The Room ของตัวเองและเข้ามาเที่ยว Inside โทโฮคุพร้อมข้อมูลแน่นปั้กและเรื่องเล่าแบบ Insight จากคุณรุจ สำหรับบทความตอนที่ 3 นี้คุณรุจจะมาถ่ายทอดความสวยงามและสตอรี่น่าสนใจของ 5 สถานที่ท่องเที่ยวลับในโทโฮคุผ่านเลนส์กล้องที่คุณรุจไปเก็บมาได้เป็นสะพานไม้ในเมืองสึรุตะ จังหวัดอาโอโมริ ถือเป็นสะพานไม้ 3 โค้งที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น สร้างเสร็จในปี 1994 ด้วยเทคนิคทางสถาปัตกรรมอันเก่าแก่ของญี่ปุ่น ตัวสะพานถูกสร้างโดยใช้ไม้สนฮิบะในจังหวัดอาโอโมริ มีความยาวทั้งหมด 300 เมตรสะพานแห่งนี้ออกแบบในธีมเนื่องจากเมืองสึรุตะเป็นเมืองที่มีคำว่า “นกกระเรียน (สึรุ)” อยู่ในชื่อเมือง และมีเป้าหมายที่จะเป็นเมืองแห่งนกกระเรียนและการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติ (鶴と国際交流の里づくり) ตัวสะพานมีรูปร่างโค้งงอได้รูปเหมือนนกกระเรียนสยายปีก ตัวอาคารไม้หลังใหญ่เปรียบได้กับหัวนกกระเรียนตัวผู้ ส่วนอาคารไม้หลังเล็กกว่าเปรียบได้กับหัวนกกระเรียนตัวเมีย หากมองจากที่ไกลๆ จะเห็นภาพสะพานเหมือนนกกระเรียนสองตัวบินเคียงคู่กันอย่างสนิทสนมบนแม่น้ำสึการุฟุจิมิ สมชื่อสะพานสึรุโนะไม (แปลไทยได้ว่า การร่ายรำของนกกระเรียน) ซึ่งงดงามดุจทูตสวรรค์ที่บินหอบความฝันข้ามผืนน้ำอีกหนึ่งความใส่ใจในการสรรสร้างสะพานแห่งนี้คือ การใส่ดีไซน์กากบาทเข้าไปในราวจับเป็นต้น เป็นการออกแบบเพื่อให้สมกับที่เป็นเมืองแห่งการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากในปี 1977 เมืองสึรุตะได้ลงนามสัญญาเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับเมือง Hood River รัฐ Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไม่ได้สร้างสะพานนี้ในสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเดียว แต่เป็นการผสมผสานระหว่างความเป็นตะวันตกและญี่ปุ่นโดยคำนึงถึงผู้คนที่มาแลกเปลี่ยนเป็นหลักความงดงามของสะพานและทิวทัศน์รอบด้านทำให้นักท่องเที่ยวมากมายนิยมมาถ่ายรูป แต่ละช่วงเวลาก็จะมีความงามที่แตกต่างกันออกไป ช่วงสายจะสามารถเห็นทั้งสะพาน แม่น้ำสึการุฟุจิมิใสกระจ่าง และภูเขาอิวากิที่อยู่ด้านหลังได้อย่างชัดเจน ยามเย็นก็จะได้เห็นสะพานอาบไล้ไปด้วยแสงอาทิตย์สีส้มนวลตา ตกกลางคืนก็จะได้เห็นสะพานโดดเด่นท่ามกลางแสงไฟที่ติดตั้งในราวจับ ระยิบระยับวูบไหวสะท้อนผืนน้ำ ราวกับเทพมังกรในนิทานรักโศกนาฏกรรมของเจ้าหญิงชิราคามิ ซึ่งเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาของแม่น้ำสึการุฟุจิมิ เรื่องมีอยู่ว่าเจ้าหญิงชิราคามิผิดหวังในรัก จึงเดินลงแม่น้ำอันเป็นสถานที่ที่มีความทรงจำร่วมกันกับอดีตชายคนรักและกลายร่างเป็นมังกรในที่สุดช่วงฤดูหนาวก็เป็นอีกช่วงเวลาที่เหมาะมาเที่ยวที่นี่ เพราะทั่วทั้งบริเวณสะพานสึรุโนะไมจะขาวโพลนสุดลูกหูลูกตาตามที่เห็นในภาพ สวยงามราวกับอยู่ในอีกโลกหนึ่งนอกจากนี้ยังเป็น(สถานที่ที่เต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติ) ที่หลายคนเชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงต่อชะตาชีวิต เพราะสะพานสึรุโนะไมเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาว (長い木の橋, Nagai Ki no Hashi) และพ้องเสียงกับคำว่า สะพานอายุยืนยาว (長生きの橋, Nagaiki no Hashi) ในภาษาญี่ปุ่น จึงเชื่อว่าอีกทั้งอุทยานธรรมชาตินกกระเรียนมงกุฎแดง (丹頂鶴自然公園, Tsuruta Town Japanese Crane Nature Park) ที่อยู่อีกฝั่งของสะพานก็เป็น Power Spot ที่เชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงด้านความสัมพันธ์และความรัก จากตรงนี้สามารถขอพรภูเขาอิวากิที่เขาว่ากันว่ามีพลังชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และช่วยเสริมดวงชะตาอีกด้วยสะพานไม้ 3 โค้งที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่น ปลายสะพานทั้งสองด้านเป็นที่ตั้งของอุทยานธรรมชาตินกกระเรียนมงกุฎแดงและสวนสาธารณะฟุจิมิโกะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ปิคนิคพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทอดสายตามองสะพานรูปทรงสวยงามราวนกกระเรียนร่ายรำท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ81-150 Osawa Mawarizeki Tsuruta, Tsuruta-machi, Tsugaru-gun, Aomoriฟรีนั่งรถแท็กซี่จากสถานี JR Mutsu-Tsuruda ประมาณ 10 นาทีหากพูดถึงศาลเจ้าที่มีเสาโทริอิพันต้น ใครๆ ก็คงนึกถึงศาลเจ้าฟุชิมิอินาริอันโด่งดังในจังหวัดเกียวโต แต่ที่จังหวัดอาโอโมริเองก็มีเหมือนกันนะ นั่นคือนั่นเองศาลเจ้าทาคายามะอินาริเป็นศาลเจ้าที่อยู่ในเมืองสึการุ จังหวัดอาโอโมริ ว่ากันว่าศาลเจ้านี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคามาคุระ (ปี 1180-1336) จนถึงสมัยมุโรมาจิ (ปี 1336-1573) โดยตระกูลอันโดซึ่งเป็นตระกูลชั้นสูงที่ปกครองแคว้นสึการุในสมัยนั้น เทพประจำศาลเจ้าแห่งนี้คือเทพแห่งการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ (อุคะโนะมิทามะโนะมิโคะโตะ) เทพคุ้มครองการเดินเรือ (ซะทะฮิโคะโนะมิโคะโตะ) และเทพแห่งการค้าขายรุ่งเรือง (โอมิยะเมะโนะมิโคะโตะ) ทำให้เป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่มีผู้คนมากมายเดินทางมาขอพรส่วนอีกเหตุผลที่ทำให้ศาลเจ้าแห่งนี้บูมขึ้นมาเพราะเมื่อปี 2016 ศาลเจ้าทาคายามะอินาริไปปรากฎอยู่บนโปสเตอร์รถไฟ JR ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังประจำจังหวัดอาโอโมริ โดยช่วงนั้นเป็นช่วงที่รถไฟ Tohoku-Hokkaido Shinkansen ตั้งแต่สถานี Shin Aomori จนถึงสถานี Shin-Hakodate-Hokuto เปิดให้บริการพอดี ด้วยความที่มีเสาโทริอิพันต้นทำให้เป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดีย และโด่งดังไปไกลถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจุดเด่นของศาลเจ้าทาคายามะอินาริคือเสาโทริอิสีแดงเข้มสูงกว่า 2 เมตรทอดยาวเรียงรายคดเคี้ยวคล้ายมังกร ว่ากันว่าเสาโทริอินี้เพิ่งมีอายุอานามเพียง 40 ปีเท่านั้น ที่มาของโทริอิเหล่านี้มาจากการที่ชาวนาครอบครัวหนึ่งถวายเสาโทริอิเป็นจำนวนมากเพื่อสักการะ และชาวบ้านในละแวกนี้ก็ทำตามๆ กันมา แต่ก็ไม่สามารถสร้างเสาโทริอิให้เป็นทางตรงได้ เพราะพื้นที่ศาลเจ้ามีบ่อน้ำอยู่ทำให้สร้างได้ยาก อีกทั้งยังเชื่อกันว่าบริเวณนั้นเป็นที่ตั้งวังเทพมังกร จึงตั้งใจสร้างให้มีรูปร่างคดเคี้ยวคล้ายมังกร จนเกิดเป็นภาพเสาโทริอิอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันหากเดินขึ้นไปสุดปลายทางจะมีจุดชมวิวที่สามารถมองเสาโทริอิและธรรมชาติรอบด้านได้ในมุมสูง วิวในแต่ละฤดูก็จะมีเสน่ห์แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นซากุระในฤดูใบไม้ผลิ ต้นไม้สีเขียวสดชื่นสบายตาในฤดูร้อน ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง และหิมะสีขาวโพลนในฤดูหนาว ใกล้ๆ จุดชมวิวมีรูปปั้นจิ้งจอกตัวแทนเทพอินาริอยู่นับไม่ถ้วนนอกจากเสาโทริอิพันต้นแล้ว บริเวณศาลเจ้าทาคายามะอินาริยังมีศาลเจ้าเล็กๆ และจุดที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น ศาลเจ้าซันโนที่มีเสาโทริอิซันโนรูปร่างแปลกตาตั้งตระหง่านเบื้องหน้า หรือศาลเจ้าเมียวบุฉะซึ่งช่วยในเรื่องความรักและช่วยให้ชีวิตคู่ราบรื่นศาลเจ้าโทริอิสีชาดพันต้นของจังหวัดอาโอโมริ เป็นที่ประดิษฐานของเทพสามองค์ที่ช่วยในเรื่องการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์ เดินเรือปลอดภัย และค้าขายรุ่งเรือง ทำให้หลายคนมาขอพรพร้อมกับเดินเล่นชมความสวยงามของทิวทัศน์ในสวนรอบศาลเจ้าอันกว้างใหญ่Ushigatacho, Tsugaru, Aomori9.00 – 17.00 ไม่มีวันหยุด0173-56-2015นั่งรถไฟสาย JR Gono Line ลงสถานี Goshogawara แล้วนั่งแท็กซี่ประมาณ 30 นาทีหนึ่งในแหล่งออนเซ็นที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคโทโฮคุ อยู่ในเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ ว่ากันว่าเป็นแหล่งออนเซ็นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยโคะฟุน (ปี 531-570) น้ำจากออนเซ็นแห่งนี้มีสรรพคุณดีเยี่ยม และว่ากันว่าช่วยรักษาโรคผิวหนังให้กับจักรพรรดิคินเม จักรพรรดิองค์ที่ 29 ของญี่ปุ่นจนหายขาดจากโรค และได้พระราชทานชื่อว่าซึ่งชื่อนี้มีปรากฎใน Yakumomishou (八雲御抄) บันทึกรวมบทเพลงญี่ปุ่นของจักรพรรดิจุนโตกุด้วย นอกจากนี้ยังมีบันทึกอีกว่าในสมัยสงครามยุคเซ็นโกคุ ไดเมียวชื่อดังอย่างดาเตะ มาซามุเนะ ก็มักจะมาที่ออนเซ็นแห่งนี้บ่อยๆ เพื่อรักษาอาการเหนื่อยล้าและโรคต่างๆปัจจุบันออนเซ็นแห่งนี้เป็นร่วมกับเบชโชออนเซ็น และโนซาวะออนเซ็นของจังหวัดนากาโนะ อีกทั้งยังเป็นที่ มัตสึโอะ บะโช กวีชื่อดังสมัยเอโดะใช้อาบน้ำระหว่างเดินทางท่องเที่ยวทั่วโอชูและโฮคุริคุ หรือก็คือบริเวณทางจูบุของญี่ปุ่นในปัจจุบันนั่นเองความว้าวของอาคิอุออนเซ็นยังไม่หมดแค่นี้ เพราะที่นี่มีดีกรีเป็นหนึ่งในสถานที่รับรองแขกบ้านแขกเมืองด้วย ดังเช่นในงาน Science And Technology Ministers’ Meeting (G7仙台科学技術大臣会合) ซึ่งเป็นงานประชุมรวมผู้นำระดับนานาชาติที่จะจัดในช่วงวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2023 และที่นี่มีที่พักคุณภาพเยี่ยมมากมายรอต้อนรับทั้งชาวต่างชาติและคนญี่ปุ่นที่มาหาการพักผ่อนชั้นเยี่ยมแต่ถ้าให้พูดถึงสุดยอดที่พักในบริเวณนี้ ก็ต้องที่พักดีกรีเรียวกังที่มีบริการชั้นเลิศที่ JTB บริษัทท่องเที่ยวรายใหญ่ของญี่ปุ่นเลือกในปี 2018 และเป็นที่พักหนึ่งเดียวในเขตอาคิอุที่สมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ พระพันปีหลวงมาเข้าพักในปี 1971 รวมถึงเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระจักรพรรดินีมิจิโกะ พระพันปีหลวงเลือกมาฉลองวันเกิดครบรอบ 37 ปีนอกพระราชวัง ดีงามขนาดนี้มาพักไม่ผิดหวังแน่นอนตัวที่พักอยู่ไม่ไกลจากสถานี JR Sendai นั่งรถบัสเพียง 30 นาทีก็ถึง Ryokusuitei โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงามทั้ง 4 ฤดู มีห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นให้เลือกพักมากมาย ที่ห้ามพลาดเลยก็คือออนเซ็นกลางแจ้งบรรยากาศดีที่จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้อย่างไม่รู้ตัวห้องพักของ Ryokusuitei มีจุดเด่นคือหน้าต่างกระจกใสภายในห้องที่สามารถชมวิวในอาคิอุได้ นอกจากห้องพักแบบธรรมดาแล้วยังมีห้องพักพิเศษอีก 3 แบบ ได้แก่เป็นห้องพักญี่ปุ่นสไตล์โมเดิร์นในคอนเซ็ปต์ Take Monogatari ตำนานคนตัดไม้ไผ่ หรือที่คนไทยคุ้นเคยกันดีในชื่อ นิทานเจ้าหญิงคางุยะ ตัวห้องพักใช้โทนสีแบบ Kasane-iro ซึ่งเป็นสีเสื้อผ้าหลายชั้นของชนชั้นสูงในสมัยเฮอัน อีกห้องหนึ่งคือห้องพักสไตล์ญี่ปุ่นสุดหรูหรา ปูด้วยเสื่อทาทามิ มีฉากกั้นญี่ปุ่น และมุมโทโคโนมะ (มุมยกพื้นไว้วางแจกันหรือภาพแขวน) รวมทั้งชุดโต๊ะเก้าอี้ข้างหน้าต่างบานกว้างที่สามารถชมวิวสวยๆ ได้ทั้งวัน และห้องพักสไตล์โมเดิร์นที่มีระเบียงและบ่อน้ำร้อนกลางแจ้งในตัว ตอนกลางคืนก็ออกไปนั่งแช่น้ำดูดาวได้สมชื่อห้องเลยจุดเด่นของที่พัก Ryokusuitei ที่ต้องพูดถึงก็คือบ่อออนเซ็น ความพิเศษคือน้ำแร่ออนเซ็นของที่นี่ไม่ได้ใช้ร่วมกับที่พักอื่นเพราะมีบ่อต้นน้ำเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังช่วยรักษาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ คลายความเหนื่อยล้า และรักษาอาการต่างๆ มากกว่า 20 ชนิด สำหรับออนเซ็นในร่มจะมีพื้นที่กว้างโปร่งสบาย ทำให้แขกแช่น้ำร้อนออนเซ็นได้อย่างสบายใจไม่อึดอัด หรือหากอยากดื่มด่ำกับบรรยากาศมากขึ้น เพียงลงบันไดมาก็จะพบกับ บ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง ที่ตกแต่งด้วยหินและน้ำตก โอบล้อมด้วยธรรมชาติงดงาม ตกเย็นทางที่พักจะจุดคบเพลิงช่วยสร้างบรรยากาศราวกับอยู่ในห้วงฝันสำหรับอาหาร ทางโรงแรมเน้นวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาลเพื่อให้แขกเพลิดเพลินไปกับความอร่อยที่พิถีพิถันมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งเครื่องปรุงก็คัดสรรมาเป็นอย่างดี อีกทั้งภายในที่พักยังมีเลาจน์สำหรับชมวิวสวนด้านนอก บาร์สำหรับแขกที่อยากดื่มแอลกอฮอล์ ร้านขายขนมและของฝากที่ระลึก หากโชคดีก็จะได้ฟังคอนเสิร์ตจากท่านประธานและโอคามิ (นายหญิงผู้ดูแลเรียวกัง) ซึ่งจบจากมหาวิทยาลัยด้านดนตรีทั้งคู่ ในบริเวณล็อบบี้ของที่พักอีกด้วยที่พักสุดหรูในเมืองเซนได จังหวัดมิยางิ โอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงามทั้ง 4 ฤดูกาล จุดเด่นคือบ่อออนเซ็นกลางแจ้งที่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรคต่างๆ กว่า 20 ชนิดUehara-27, Akiumachi Yumoto, Taihaku, Sendai, Miyagi022-397-3333(เวลา 9:00 – 19:00)นั่งรถไฟไปลงที่สถานี JR Sendai แล้วขึ้นรถบัส Akiu-Kawasaki Sendai Seibu Liner บริเวณ Sendai Station West Exit No. 63 นั่งรถประมาณ 30 นาทีไปลงป้าย Ryokusuitei Maeหากพูดถึงสวนสาธารณะฮิโรซากิในจังหวัดอาโอโมริ หลายคนคงอยากมาเที่ยวในฤดูใบไม้ผลิ เพราะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวซากุระที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ด้วยความที่มีซากุระมากถึง 2,600 ต้นรวม 50 สายพันธุ์ แน่นอนว่าซากุระของที่นี่อลังไม่แพ้ใครเลยแม้ว่าทัศนียภาพของสวนสาธารณะฮิโรซากิในช่วงฤดูใบไม้ผลิจะสวยงามบาดใจ ทว่าในฤดูหนาวเองก็งดงามไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในอีเวนต์ซึ่งเป็นอีเวนต์เปิดไฟไลท์อัพใกล้กับคูน้ำปราสาทฮิโรซากิ จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ยามเปิดไฟไลท์อัพสีชมพูสะท้อนกับหิมะสีขาวบริสุทธิ์จะเห็นเหมือนซากุระกำลังผลิบานในฤดูหนาว แม้ว่านี่จะเป็นเพียงการเล่นมายากลที่ใช้แสงสีและหิมะที่ปลิวไปมาเท่านั้น แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการรู้สึกเหมือนได้เห็นซากุระในฤดูกาลที่ต่างไปจากเดิมเป็นเสน่ห์ของอีเวนต์นี้ที่ทำให้ละสายตาไม่ได้เลย ถ้าไม่ติดว่าเป็นกลางคืนฤดูหนาวล่ะก็ คงได้นั่งดู Winter Sakura Light-up นี้เป็นชั่วโมงไม่ต่างกับการดูซากุระในฤดูใบไม้ผลิแน่นอนทิวทัศน์ที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและหิมะในแต่ละวัน หากเป็นยามค่ำคืนที่หิมะปกคลุมหนาแน่นทั่วกิ่งซากุระ พอสะท้อนกับไฟไลท์อัพก็จะเห็นภาพราวกับซากุระกำลังบานสะพรั่ง หากเป็นคืนที่หิมะตกก็จะเห็นภาพราวกับซากุระกำลังปลิดปลิว และหากเป็นวันที่อากาศหนาวจัดจนคูน้ำรอบปราสาทเป็นน้ำแข็งจะก็ปรากฏแพบุปผาน้ำแข็งอันงดงามอีเวนต์นี้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวจนจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 แล้ว สำหรับในปีนี้จะจัดตั้งแต่วันที่แนะนำให้มาวันที่หิมะตกปกคลุมหนาแน่นจะได้เห็นวิวซากุระไลท์อัพสวยๆ สมใจแต่หากใครมาในวันที่หิมะปกคลุมไม่เยอะก็ไม่ต้องเสียใจไป เพราะบริเวณรอบๆ สวนสาธารณะก็มีการเปิดไฟประดับตกแต่งสวยงามน่าเดินชม หรือหากใครมาเที่ยวตอนกลางวันก็สามารถเข้าไปชม ปราสาทฮิโรซากิ อีกหนึ่งปราสาทสำคัญทางของญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ภายในสวนสาธารณะฮิโรซากิได้ปราสาทฮิโรซากิ นับว่าเป็นป้อมปราสาทที่อยู่เหนือสุดของญี่ปุ่นในปัจจุบัน และเป็นหนึ่งในสมบัติชาติด้านวัฒนธรรมของประเทศ ป้อมปราสาท ประตูภายในสวน สะพาน หรือคูเมืองก็ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยร่องรอยทางประวัติศาสตร์ คอประวัติศาสตร์ห้ามพลาดเลยอีเวนต์เปิดไฟไลท์อัพสีชมพูที่จัดขึ้นในฤดูหนาว งดงามถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวซากุระยามค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จัดใกล้กับบริเวณสวนสาธารณะฮิโรซากิ1 Shimoshiroganechō, Hirosaki, Aomoriผู้ใหญ่ 310 เยน เด็ก 100 เยนทุกวัน เวลา 9.00-17.00 น. *ช่วงเทศกาลซากุระเปิด 7.00-21.00 น.เดินจากสถานี JR Hirosaki แล้วนั่งรถแท็กซี่ประมาณ 10 นาทีคาคุโนะดาเตะเป็นย่านคฤหาสน์ซามูไรในเมืองเซ็มโบคุ จังหวัดอาคิตะ ที่ยังคงรักษาบรรยากาศแบบญี่ปุ่นเก่าแก่ไว้ได้ เพียงก้าวเข้าไปในย่านคาคุโนะดาเตะก็ให้ความรู้สึกราวกับย้อนไปในสมัยเอโดะ นอกจากนี้ ด้วยความที่คาคุโนะดาเตะมีต้นชิดาเระซากุระซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองเกียวโต ทำให้คาคุโนะดาเตะมีฉายาว่าในฤดูใบไม้ผลิ ผู้คนจะพากันมาชมความงามของชิดาเระซากุระที่มีกิ่งโน้มลงมาราวกับน้ำตก จะเดินชมชิวๆ ก็ได้ หรือนั่งรถลากก็ได้บรรยากาศไม่เลวเลย ถ้าอยากจะให้เข้ากับบรรยากาศมากขึ้นก็เช่าชุดกิโมโนมาใส่ได้ด้วยนะในบรรดาคฤหาสน์ซามูไรที่มีให้ชมกันตลอดสองข้างทาง คฤหาสน์บางแห่งก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าไปชมบรรยากาศความเป็นอยู่และข้าวของของซามูไรที่เคยอาศัยอยู่ในคฤหาสน์อีกด้วย ปัจจุบันมีบ้านซามูไรเพียง 6 หลังเท่านั้นที่เปิดให้เข้าชม และ 1 ในนั้นคือซามูไรตระกูลนี้เคยรับใช้ตระกูลอชินะซึ่งเป็นฟุดะอิไดเมียว (譜代大名, ไดเมียวที่สนับสนุนโทคุกาว่า อิเอยาสุ) มาตั้งแต่สมัยเอโดะ หลังจากนั้นก็ได้มาทำงานให้กับตระกูลซาตาเกะที่เข้ามาดูแลย่านคาคุโนะดาเตะแทนตระกูลอชินะที่ตายไปคฤหาสน์แห่งนี้ยังคงรูปแบบคฤหาสน์ซามูไรสมัยเอโดะ ห้องเสื่อญี่ปุ่นสำหรับรับรองแขกก็เป็นแบบ Shoin-zukuri (書院造り) ซึ่งเป็นลักษณะทางสถาปัตยกรรมสมัยมุโรมาจิที่มีอิทธิพลต่อเหล่าซามูไร และพบเห็นได้ทั่วไปในคฤหาสน์ของซามูไร ห้องจะเป็นลักษณะเหมือนห้องรับแขกรวมกับห้องอ่านหนังสือ ปูด้วยเสื่อทาทามิภายในสวนของคฤหาสน์ปลูกต้นไม้ใหญ่นานาพันธุ์ เช่น ชิดาเระซากุระ ต้นสนโมมิ ต้นแปะก๊วย ฯลฯ อีกทั้งยังมีมอสปกคลุมไปทั่วทำให้มองแล้วเพลินตาเพลินใจอย่างยิ่งKakunodatemachi, Semboku, Akita 014-03319.00 – 17.00 (เข้าได้ถึง 16.30)28 ธันวาคม – 4 มกราคมผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมปลายขึ้นไป) 300 เยน, เด็ก (นักเรียนมัธยมต้นหรือเด็กประถม) 150 เยนมาเป็นกลุ่ม 20 คนขึ้นไป:ผู้ใหญ่ 200 เยน, เด็ก 100 เยนเดิน 15 นาทีจากสถานี JR Kakunodateถ้าเพื่อนๆ อยากไปเที่ยวเก็บเสน่ห์ของโทโฮคุได้แบบคุณรุจแต่กลัวกระเป๋าตังค์ฉีก เราขอแนะนำตัวช่วยนั่นคือ JR EAST PASS (Tohoku Area) ตั๋ว Pass สุดคุ้มที่ขอแค่ถือพาสปอร์ตอื่นๆ ที่ไม่ใช่พาสปอร์ตญี่ปุ่นก็ซื้อได้ แน่นอนว่าคนไทยเราผ่านเงื่อนไขฉลุยแน่นอน โดยเราสามารถใช้ตั๋วนี้นั่งรถไฟ รถไฟชินกันเซ็น และรถบัสในเครือ JR East ได้แบบไม่อั้นทั่วโทโฮคุในราคา 20,000 เยนสำหรับผู้ใหญ่ และ 10,000 เยน ตลอดระยะเวลา 5 วันติดกัน ซึ่งลำพังราคาปกติของตั๋วรถไฟชินกันเซ็น (กรณีโดยสารรถไฟ Hayabusa โดยซื้อตั๋ว Reserved Seat ทั่วไปในซีซั่นปกติ) จากสถานี JR Tokyo ไป JR Sendai แบบไป-กลับก็ราคา 22,820 เยนแล้ว นับว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆ แถมผู้ซื้อตั๋วยังสามารถจองที่นั่งบนรถไฟชินกันเซ็นล่วงหน้าถึง 1 เดือนได้ฟรี และใช้ขึ้นรถไฟธีมพิเศษ​ Joyful Train เพื่อเพิ่มสีสันให้กับการเดินทางได้อีกด้วย จ่ายทีเดียวจบแถมนั่งคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว!ซื้อตั๋ว JR EAST PASS (Tohoku area) ได้ที่: JR EAST Official Website หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในชื่อเป็นศิลปินผู้มีผลงานอัลบั้มและเพลงมากมาย นอกจากความสามารถด้านการร้องเพลงแล้ว คุณรุจยังถ่ายทอดความหลงใหลในประเทศญี่ปุ่นผ่านผลงานภาพถ่ายที่มีสไตล์เฉพาะตัวพร้อมข้อมูลละเอียดชนิดที่อ่านแล้วไปตามได้เลยในด้วยประสบการณ์เดินทางถ่ายภาพในญี่ปุ่นร่วม 7 ปี คุณรุจปล่อยผลงานพ็อกเก็ตบุ๊คและหนังสือรวมภาพหลายเล่ม เช่น JAPAN BEST DESTINATIONS สุดยอดจุดหมายที่คนรักญี่ปุ่นต้องไป, ไม่มีการเดินทางครั้งใดที่สูญเปล่า ฯลฯติดตามคุณรุจได้ทางFacebook : Outside The Room Instagram : @suparuj เป็นสายการบินราคาประหยัด (LCC-Low Cost Carrier) ระดับพรีเมียมในเครือ Japan Airlines (JAL) ที่เริ่มให้บริการครั้งแรกเมื่อประมาณกลางปี 2020 แม้เป็นสายการบินแบบ LCC แต่คุณภาพบริการและความสะดวกสบายของ ZIPAIR ที่ทัดเทียมกับ JAL ทำให้ ZIPAIR เป็นทางเลือกชั้นเยี่ยมสำหรับใครที่กำลังมองหาการเดินทางไปญี่ปุ่นในราคาประหยัด1.มี Internet Wi-fi ให้ใช้ตลอดการบิน2.ที่นั่ง standard กว้างนั่งสบาย มีฟังก์ชั่นหลากหลาย3.ชำระเงินระบบ Cashless4.Full-Flat Seat ที่ปรับนอนได้ แถมเป็นส่วนตัวสุดๆ5.อาหารบนเครื่องมีให้เลือกหลากหลาย รสชาติอร่อยขาไป: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – โตเกียว (นาริตะ) 23:10-7:25(+1)ขากลับ: โตเกียว (นาริตะ) – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 17:00-21:45*มีเที่ยวบินทุกวันจองตั๋ว ZIPAIR: ZIPAIR Flight booking อ่านรีวิวเพิ่มเติม: รีวิว ZIPAIR สายการบิน LCC ใหม่โดยเจแปนมาเสะ