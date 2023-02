เกียวโด​นิวส์​รายงาน​ (14​ ก.พ.)​ บริษัทโบอิ้ง​ (Boeing Co.)​ ได้ส่งมอบเครื่องบินรุ่น 747 ซึ่งเป็นเครื่องบินหลักที่มีอายุยาวนานหลายทศวรรษไปเมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีตัวแทนจากสายการบินรายใหญ่ของญี่ปุ่นเข้าร่วมงานอำลาในฐานะผู้ให้บริการเครื่องบิน "จัมโบ้เจ็ต" มากที่สุดในโลก





โบอิ้ง​ บริษัทยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม​เครื่องบินโดยสารสหรัฐฯ ส่งมอบเครื่องบิน 747 ลำสุดท้าย ซึ่งเป็นลำที่ 1,574 นับตั้งแต่เริ่มการผลิตในปี 2510 ให้แอตลาสต์​ แอร์​ สายการบินขนส่งสินค้าของสหรัฐฯ ที่โรงงานในรัฐวอชิงตัน เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา​ โดยมีผู้ร่วมงานหลายพันคนสแตน ดีล หัวหน้าฝ่ายธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์ของโบอิ้งกล่าวว่า ​เครื่องบิน "ย่อโลกให้เล็กลง และปฏิวัติการเดินทาง​การขนส่งสินค้าทางอากาศในฐานะเครื่องบินลำตัวกว้างลำแรก" เครื่องบินโบอิ้ง 747 สามารถรองรับได้มากกว่า 500 ที่นั่ง และเป็นเครื่องบินโดยสารลำแรกที่มี​ 2 ช่องทางเดินในบรรดาแขกรับเชิญบนเวที ได้แก่ ยูจิ อากาซากะ ประธานบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ สายการบินญี่ปุ่น​ ผู้ให้บริการเครื่องบินโบอิ้ง 747 มากกว่า 110 ลำ มากกว่าสายการบินอื่นๆ ในโลก“ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โบอิ้ง และเจแปนแอร์ไลน์ยังคงทำงานร่วมกันตลอดช่วงขาขึ้นและขาลงของธุรกิจสายการบิน เป็นพันธมิตรผ่านความยากลำบากและเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน” แคโรลีน คอร์วี อดีตเจ้าหน้าที่อาวุโสของโบอิ้ง กล่าวในงานเจแปนแอร์​ไลน์ เริ่มบินโบอิ้ง B-747 จากสนามบินฮาเนดะในโตเกียว ไปโฮโนลูลูในปี 2513 บริษัทออลนิปปอนแอร์เวย์ ซึ่งเป็นสายการบินหลักอีกแห่งในญี่ปุ่น เริ่มใช้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวในปี 2522 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศบางเที่ยวบินสายการบินยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเปิดตัวเครื่องบิน 2 ชั้นเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร รวมถึงนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในช่วงปี 1970 เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็วเครื่องบินจัมโบ้เจ็ต​ โบอิ้ง​ 747​ ซึ่งปัจจุบันใช้สำหรับเครื่องบินแอร์ ฟอร์ซ วัน ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ และก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นใช้เป็นเครื่องบินโดยสารของรัฐบาล เคยเป็นดาวเด่นของเครื่องบินพาณิชย์ที่รู้จักกันในชื่อ "ราชินีแห่งท้องฟ้า"โตชิโร่​ ยาจิมะ รองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนิฮง​ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการศึกษาด้านการท่องเที่ยวกล่าวว่า การใช้ B-747 โดยสายการบินหลักๆ ช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวมในญี่ปุ่นหลังสงคราม“การขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวรายใหญ่เช่น JTB Corp. และ Nippon Travel Agency Co. ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 เป็นผลพลอยได้จากการขนส่งมวลชนโดยเครื่องบินจัมโบ้อย่างไม่ต้องสงสัย” ยาจิมะ​ กล่าว “ค่าตั๋วเครื่องบินสำหรับกรุ๊ปทัวร์และแพกเกจทัวร์ลดลง ทำให้การท่องเที่ยวในต่างประเทศ เช่น ฮาวาย สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น”เจแปนแอร์​ไลน์​ เลิกใช้เครื่องบิน 4 เครื่องยนต์เมื่อเดือนมีนาคม 2554 และ ANA เลิกใช้ภายในเดือนมีนาคม 2557 แม้ว่า Deutsche Lufthansa AG ของเยอรมนีและ Korean Air Lines Co. ของเกาหลีใต้ยังคงบิน B-747 บางลำ แต่ส่วนใหญ่ถูกแทนที่แล้วด้วยเครื่องบิน B-787 หรือรุ่นอื่นๆ ที่ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นสำหรับการขนส่งผู้โดยสารในขณะเดียวกัน เครื่องบินจัมโบ้ยังคงใช้งานอยู่ทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับการขนส่งสินค้า Nippon Cargo Airlines Co. ในญี่ปุ่นให้บริการเครื่องบินรุ่น 747-8 จำนวน 8 ลำ ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของซีรีส์นี้ในพิธีเดือนที่แล้ว จอห์น​ เดียทริช​ ซีอีโอของ Atlas Air รับมอบเครื่องบิน 747-8 ความยาว 76.2 เมตร ซึ่งเป็นเครื่องบินพาณิชย์ที่ยาวที่สุดที่ใช้งานอยู่​ กล่าวว่า 747 ลำสุดท้ายที่ส่งมอบให้ Atlas Air นี้อยู่ในฝูงบินบรรทุกสินค้า "ประวัติของบริษัทและความสำเร็จของเรามีการเชื่อมโยงโดยตรงกับเครื่องบิน 747"