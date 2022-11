เมื่อโยชิกิ X JAPAN จะตั้งวงใหม่ แต่คนญี่ปุ่นอยากได้ X !?️

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว เพื่อนๆ ผู้อ่านเคยได้ยินชื่อวง X JAPAN ไหมครับ วงดนตรีเพลงร็อคเฮฟวีเมทัลที่เน้นกีตาร์และกลอง มีการโซโล่กีตาร์ที่รวดเร็ว ซับซ้อน เน้นเสียงดังหนักหน่วง มีภาพลักษณ์เป็นของตัวเอง มีสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร และส่วนใหญ่รู้จักโยชิกิ (Yoshiki) ที่เป็นมือกลอง , และโทชิ( Toshi) เป็นนักร้องนำ X JAPAN เป็นวงที่มีชื่อเสียงมาก สมัยนั้นถือว่าดังและยิ่งใหญ่สุดๆ จนได้ชื่อว่าเป็นตำนานในวงการร็อคของประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีข่าวว่าโยชิกินำทีมเซียนร็อคสตาร์ญี่ปุ่นตั้งวงขึ้นมาใหม่ โดยประกาศใช้ชื่อวงว่า “THE LAST ROCKSTARS (เดอะร็อคสตาร์สุดท้าย••ชื่อไทยผมเขียนขึ้นเองนะครับ)” และประกาศวางตัวสมาชิกแต่ละคน นำทีมโดย YOSHIKI(โยชิกิ) รับหน้าที่เป็นมือกลอง , HYDE(ไฮโดะ••คนญี่ปุ่นเรียกแบบนี้) รับหน้าที่เป็นนักร้องนำ, SUGIZO(สุกิโซะ) และ MIYAVI(มิยาวิ) เป็นมือกีตาร์ แหล่งข่าวบอกว่าครั้งนี้โยชิกิทุ่มเงินงบประมาณในการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ จำนวนมหาศาล รวมถึงการจ่ายเงินให้สื่อห้ามเขียนข่าวแง่ลบ ให้เขียนเชียร์เท่านั้นว่างั้นเถอะ และการทุ่มเงินให้เว็บไซต์และ SNS สร้างทีมเขียนเชียร์ ตั้งกลุ่มปั่นชมกระทู้ เป็นต้น แต่กลายเป็นว่าเรื่องการตั้งวงดนตรีใหม่ไม่เป็นที่สนใจนัก ค่อนข้างจะแป๊ก ดูเหมือนว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยมีท่าทีตื่นเต้นเท่าไหร่นัก ประเด็นนี้จึงน่าสนใจมาก ทำไมวงดังระดับตำนานญี่ปุ่น อุตส่าห์ทุ่มงบมหาศาล แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นจึงเป็นเช่นนี้ที่กลายเป็นประเด็นร้อน แม้แต่แฟนคลับรวมถึงผมด้วยที่ติดตามกันมาเกือบ 30 ปีแล้วตั้งแต่ X JAPAN ยังคงเรียกตัวเองว่า X แต่พอได้ยินข่าวนี้ เหมือนทุกคนไม่อยากคาดหวังอะไรกับการตั้งวงใหม่ครั้งนี้ และด้านล่างนี้คือตัวอย่างข้อวิพากษ์วิจารณ์ และปฏิกิริยาของคนญี่ปุ่นบน SNS ต่อ "เดอะร็อคสตาร์สุดท้าย" ที่สรุปมาให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายใน 3 นาทีครับ●ตั้งชื่อเห่ยมากค่ะ (มีคำว่า “เห่ย” , “เชย” ปรากฏที่ด้านบนของคําแนะนําเมื่อทำการค้นหาโดย Google...) และมีคนใน SNS ซุบซิบกันว่าสงสัยตั้งชื่อตอนกำลังเมาหรือเปล่า!●ชาว SNS งงงวยกับวงที่เคยตั้งมาหลายครั้งก่อนหน้านี้ เช่นมีคนพูดว่า “นี่มันคือวงสกิน*ที่ตั้งเมื่อปี 2007? แค่ตอนนี้เปลี่ยน GACKT เป็น HYDE ไม่ใช่เหรอ?“*สกิน (Skin เขียน S.K.I.N.) เป็นวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของศิลปินคือ GACKT, MIYAVI , SUGIZO และ YOSHIKI ในเพจเขียนว่าวงจะทำการแสดงสดครั้งแรกในงาน Anime Expo 2007 สถานะปัจจุบันในวิกิพีเดียระบุว่าวงนี้ยังมีตัวตนอยู่ แต่ความเป็นจริง ที่บอกว่าวงสกินจะมีแสดงสดอะไรนั่นก็ไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไร ถ้าถามว่าเพลงของ X JAPAN มีอะไรบ้างทุกคนก็ยังพอจำได้หลายเพลง แต่ถ้าถามว่าเพลงของวงสกินมีอะไรบ้างคือจำไม่ได้เลยว่ามีเพลงอะไร!หรือแม้กระทั่งวง Violet UK ที่เป็น Project เพลงที่นําโดยโยชิกิ ในเพจระบุช่วงเวลากิจกรรมของวงว่า ตั้งแต่ปี 2005 - ปัจจุบัน!! …ปัจจุบันยังมี Violet UK สินะ แต่ถ้าถามว่า Violet UK มีเพลงอะไรบ้าง? ก็จำไม่ได้เหมือนกัน!!●ความสับสนอีกอย่างคือ นักร้องใหม่ HYDE!ไม่ใช่พิมพ์ผิดนะครับเป็นชื่อนี้จริงๆ ไม่ใช่ฮิเดะ! HIDE from X JAPAN อย่างสิ้นเชิง อืม สับสน! (´・ω・)●GACKT มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการถูกจับกุมตัว... ไม่ ไม่มีอะไร! ...●ไม่ว่า YOSHIKI และ Toshl ( โทชิ Toshi ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Toshl อืม สับสน! (´・ω・)) จะไม่ลงรอยกันมากแค่ไหน แล้ววงนี้คือ?! ความหมายจริงๆ ของข้อวิจารณ์นี้คือ คนญี่ปุ่นยังอยากให้เป็น X JAPAN เหมือนเดิมนั่นแหละ แต่ว่า X JAPAN เดิมมันคือวงที่มีนักร้องนำชื่อ โทชิ แต่ด้วยความที่ YOSHIKI และ Toshl ไม่ถูกกัน ผลก็เลยต้องมาตั้งวงใหม่เช่นนี้ใช่ไหม!? คนญี่ปุ่นเสียดายชื่อวง X JAPAN ที่มันอมตะและขายได้อยู่แล้ว ทำไมถึงไม่ทำเป็น X JAPAN เหมือนเดิมทุกคนคิดแบบนี้ (´・ω・`;)*ปัจจุบัน แม้ว่าหนุ่มสาวยุคนี้จะไม่รู้จัก X แต่ Toshl ก็มีงานในฐานะศิลปินเดี่ยว เป็นคุณลุงใจดี และคัฟเวอร์เพลงของผู้คนในรายการวาไรตี้และยังร้องเพลงอยู่ แต่มีซุบซิบนินทากันว่าไม่รู้ว่าที่โยชิกิยังไม่ยอมรับไม่รู้ว่าเกลียดชังหรืออิจฉาอะไรนักถึงขั้นไม่สามารถใช้ชื่อวงเดิมได้●ใครจะรับผิดชอบเบส? เพราะนักดนตรีวง “THE LAST ROCKSTARS (เดอะร็อคสตาร์สุดท้าย)” ยังไม่เห็นมีมือเบส แต่โยชิกิไม่ขอตอบคำถามโดยสรุป คือที่จริงหลายคนก็ยังรออัลบั้มใหม่ของ X JAPAN ที่เคยกล่าวกันว่า 9X% จะออกๆ แต่หลังจากผ่านไปหนึ่งในสี่ของศตวรรษก็ไม่เห็นวี่แวว แฟนๆ รวมถึงผมก็ยังมีความทรงจำที่ดีกับ X JAPAN เพียงแต่คนส่วนใหญ่ยังมีปัญหาสับสนกับเดอะร็อคสตาร์สุดท้าย! ที่ให้ความรู้สึกไม่อยากติดตามนัก นอกจากนี้มีคนแสดงความคิดเห็นว่า"ในอีกหกเดือนข้างหน้า สมาชิกวงแต่ละคนคงจะแยกย้ายกระจายตัวกันไปแล้วมั้ง" และอาจไม่ค่อยมีคนจำชื่อวงนี้ได้ อย่างไรก็ตามด้วยความที่เป็นแฟนคลับกันมายาวนานทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ และยังหวังว่าสมาชิกวงทุกคนจะพยายามต่อไปครับ ยังอยากฟังเพลงของเขาอีก วันนี้เล่าสู่กันฟังครับ สวัสดีครับ