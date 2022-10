ถ้ามีเงินก้อนโตโอนผิดมาให้ คนญี่ปุ่นจะทำอย่างไร?

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว สองปีกว่าที่ผ่านมาโลกเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากวิกฤติการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน ช่วงนั้นรัฐบาลของแต่ละประเทศต่างก็หามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เราจะเห็นว่ามีมาตรการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือด้วยที่ญี่ปุ่นเองเช่นกันครับ รัฐบาลก็แจกเงินเยียวยาให้ประชาชนเหมือนกัน ผมนึกถึงข่าวหนึ่งที่คิดว่าหลายท่านยังพอจำได้ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีข้าราชการของจังหวัดยามากูจิโอนเงินเยียวยาทั้งหมดจํานวน 46.3 ล้านเยน (ประมาณ 12.5 ล้านบาท) ไปเข้าบัญชีหนุ่มญี่ปุ่นวัย 24 ปีเพียงคนเดียว ที่จริงเขาเป็นเพียงหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อได้รับเงินเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เท่านั้น อันที่จริงแล้วเงินดังกล่าวเป็นเงินช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้มีรายได้น้อยจำนวน 463 คนในเมืองอาบุ จังหวัดยามากูจิต่างหาก และเงินก้อนโตที่ถูกโอนไปผิดบัญชีนั้นก็ได้ถูกหนุ่มคนนั้นใช้หมดไปแล้ว ในเบื้องต้นหนุ่มคนนั้นปฏิเสธที่จะคืนเงิน โดยอ้างว่านำเงินไปเล่นการพนันออนไลน์จนหมดแล้ว ต่อมาเขาออกมาขอโทษสังคมและสัญญาว่าจะคืนเงินทีละเล็กทีละน้อยแต่แหล่งข่าววิพากษ์วิจารณ์กันว่าข้าราชการที่ไปทำเรื่องโอนเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 น่าจะทำเรื่องผิดพลาดจนทำให้ธนาคารโอนเงินไปผิดบัญชีให้ชายวัย 24 ปีเพียงคนเดียวนั้น ข้าราชการคนนี้แหละน่าจะเป็นคนผิด แต่อย่างไรก็ตามคนญี่ปุ่นทั่วไปถ้ารู้ว่ามีเงินถูกโอนเข้ามาผิดปกติจะคืนเงินนั้น แต่หนุ่มนี่ดันใช้เสียหมด!!ปัจจุบันที่ญี่ปุ่นก็มีมิจฉาชีพที่มักจะหลอกลวงด้วยหลากหลายวิธีการเพื่อหลอกเอาเงินจากคนทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุทำให้สูญเสียทรัพย์สินมหาศาลไปโดยไม่รู้ตัว บ้างก็ใช้การโทรศัพท์ไปหลอกลวงผู้สูงอายุให้โอนเงินช่วยลูกหลานที่ทำผิดบ้างล่ะ หรือแกล้งหลอกว่าลูกหลานป่วยหนักต้องใช้เงินบ้างล่ะ ลุงป้าก็รีบโอนทันที ไม่ได้ตรวจสอบทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมทั้งการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงินของบุคคลอื่น เพื่อนำไปใช้ในทางทุจริต เหล่านี้เพราะพวกมิจฉาชีพมีเทคนิคการหลอกลวงและหาข้อมูลเยอะมาก มีเรื่องหนึ่งที่พูดคุยกันในโซเซี่ยลมีเดียถึงวิธีการที่มิจฉาชีพใช้โดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงความฉลาดของมิจฉาชีพคือ มิจฉาชีพจะโพสต์ชักชวนเหยื่อให้มาคลิกลิงค์เพื่อเล่นเกมฟรีในเว็ปไซต์ป๊อบอัพทั่วไป และเหยื่อก็จะเล่นชนะได้เงินรางวัลด้วยนะ! ครั้งนี้เหยื่อชื่อนาย C ( นามสมมุติ) หลงเล่นเกมและชนะได้เงิน 2 หมื่นเยน มิจฉาชีพก็จะขอเลขบัญชีนาย C ในขณะเดียวกันมิจฉาชีพใช้อุบายโทรศัพท์ไปหลอกคุณยายสูงอายุ โดยใช้มุกช่วยหลานนี่แหละครับ โดยให้คุณยายโอนเงินไปที่บัญชีนาย C จำนวน 2 ล้านเยน ด้านนาย C ก็จะหลงเชื่อว่าเขาชนะเกมได้เงินจริงๆ จากนั้นมิจฉาชีพก็โทรศัพท์เข้ามาบอกนาย C ว่าโอนเงินผิดจำนวนไป ( จาก 2 หมื่นเยน โอนไป 2 ล้านเยน) รบกวนกดเงินสดส่วนที่โอนเกินมาคืนได้ไหม สรุปมิจฉาชีพก็ได้เงินไป ส่วนนาย C ถูกจับสอบสวนเพราะเป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่คุณยายโอนไปให้แต่นอกจากประเด็นเรื่องมิจฉาชีพแล้ว บางครั้งก็อาจเกิดความผิดพลาดในการกรอกเลขบัญชี ทำให้โอนเงินผิดไปยังบุคคลที่ 3 ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เราประสงค์จะโอนเงินให้ก็ได้ ถ้าเราโอนเงินไปผิดบัญชีสามารถขอเงินคืนได้หรือไม่ หรืออาจมีบางเคสที่เคยมีประสบการณ์มีเงินถูกโอนเข้าบัญชีแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว แบบนี้เราจะใช้เงินได้หรือไม่ บางคนบอกดีใจนับว่าเป็นความโชคดีที่อยู่ดีๆ ก็ได้เงินเยอะ ถือเป็นลาภลอย หรือจะคิดว่าไม่ใช่เงินเรา เราจะโดนจับไหม เสี่ยงคุกหรือเปล่า?กรณีที่ญี่ปุ่นถ้ามีเงินโอนเข้ามาผิดบัญชี หรือเราโอนไปผิดบัญชี เราควรจะรองรับอย่างไร?□ก่อนอื่นถ้าเราเป็นฝ่ายได้รับเงินก้อนผิดปกติเข้ามาในบัญชี ต้องตะหนักว่าเงินจำนวนดังกล่าวไม่ใช่ของเรา สมัยนี้เงินเดือนหรือเงินค่าแรงจากการทำงานพาร์ทไทม์นั้นน้อยมาก ถ้าอยู่ๆ ก็มีเงินก้อนใหญ่ถูกโอนเข้ามาในบัญชีต้องสงสัยไว้ก่อนว่าผิดปกติ โดยทั่วไปคนญี่ปุ่นจะปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนสนิทก่อนแต่ที่แน่ๆ เราต้องคืนเจ้าของ โดยอาจแจ้งให้ธนาคารทราบ หากเป็นเงินที่มีการโอนผิดเข้ามาจริง จะต้องให้สถาบันการเงินเป็นผู้ดำเนินการโอนเงินคืนเท่านั้น เพราะหากเรานำเงินที่โอนมาผิดไปใช้เสียหมด อาจถูกเจ้าของเงินดำเนินคดีได้ แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรโอนเงินคืนด้วยตนเอง เพราะอาจมีมิจฉาชีพแฝงตัวมาเพื่อหลอกให้เราโอนเงินก็ได้□และถ้าเรารู้ตัวว่าเป็นฝ่ายโอนเงินไปผิดบัญชี ควรทำอย่างไร? สิ่งที่ต้องทำ คือ●ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร●รวบรวมข้อมูลการโอนต่างๆ เช่น จำนวนเงินที่โอน , วันเวลา, ช่องทางการโอนเงิน , สลิปการโอนและหลักฐานอื่นๆ ที่ธนาคารร้องขอเมื่อติดต่อธนาคารให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอธนาคารแจ้งผล ถ้าคู่กรณีไม่ยินยอมคืนเงินหรือใช้หมดแล้ว ผู้โอนสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการทางกฏหมายต่อไปต้องยอมรับเลยว่าปัจจุบันนี้พวกมิจฉาชีพจะสรรหาวิธีการหลอกหลวงที่แยบคายขึ้นเรื่อยๆ มีคนบอกว่าพวกนี้หัวดี วันๆ นั่งคิดวิธีการหลอกลวงอย่างเดียว เพราะฉนั้นบางทีเราก็ตามเล่ห์เหลี่ยมคนพวกนี้ไม่ทัน ทางที่ดีต้องไม่โลภมาก และตรวจสอบข้อมูลดีๆ ก่อนทำธุรกรรมอะไร การได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ วันนี้เล่าสู่กันฟังครับ สวัสดีครับ