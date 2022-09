พัวพันเพิ่มอีกหนึ่งราย ทากาฮาชิ กรรมการทุจริตจัดสปอนเซอร์โอลิมปิกกรุงโตเกียว

ฮารูยูกิ ทากาฮาชิ วัย 78 ปี ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 17 ส.ค.ที่ผ่านมา ในข้อหารับสินบนเป็นเงิน 51 ล้านเยน จากบริษัท อาโอกิ โฮลดิงส์ (Aoki Holdings Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องแต่งกายธุรกิจยักษ์ใหญ่ เพื่อตอบแทนการอำนวยความสะดวกในสัญญาสปอนเซอร์โอลิมปิกของบริษัทฯความสงสัยยังปรากฏอีกว่า ทากาฮาชิทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้บริษัทอื่นๆ อีกหลายแห่งในการเลือกผู้สนับสนุนเกมตามแหล่งข่าว ระบุ คาโดกาวะ บริษัทสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่ในโตเกียว จ่ายเงินรวม 70 ล้านเยน ให้บริษัทที่ปรึกษาที่ดำเนินการโดยคนรู้จักของทากาฮาชิหลังจากที่ คาโดกาวะ บรรลุการลงนามในสัญญาสปอนเซอร์กับคณะกรรมการจัดงาน บริษัทอ้างว่ามีการชำระเงินเป็นค่าที่ปรึกษา ซึ่งหน่วยสืบสวนพิเศษของสำนักงานอัยการเขตโตเกียว กำลังสงสัยว่าการจ่ายเงินก้อนนั้น อาจะเป็นส่วนหนึ่งของสินบนสำหรับทากาฮาชิเพื่อตอบสนองต่อโอกาสที่ได้รับเลือกคาโดกาวะ ได้จัดตั้งคณะทำงานภายในและเริ่มสอบสวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ โดยรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการติดต่อกับบริษัทที่ปรึกษาในเครือข่ายของ ทากาฮาชิ พบว่าในเดือนเมษายน 2019 คาโดกาวะ ได้เซ็นสัญญากับคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิก Tokyo 2020 เพื่อได้รับโอกาสเป็น "ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ" ในรายการของกลุ่มผู้บริการหนังสือและนิตยสาร "Books and Magazines Publishing Services"จุดเริ่มต้นนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่โตเกียวได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน คาโดกาวะ ซึ่งต้องการจะเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขัน ได้ขอคำแนะนำจากคนรู้จักของทากาฮาชิ ซึ่งในตอนนั้นไม่มีรายการของกลุ่มผู้บริการหนังสือและนิตยสาร "Books and Magazines Publishing Services"ทากาฮาชิ เสนอให้คณะกรรมการจัดงานและบริษัทโฆษณาชั้นนำเดนท์สุ อิงค์ เพิ่มกลุ่มสปอนเซอร์ดังกล่าว ต่อจากนั้น ทากาฮาชิ ได้แนะนำ คาโดกาวะ และผู้จัดพิมพ์รายอื่นให้เป็นผู้สมัครสปอนเซอร์ ซึ่ง คาโดกาวะ ได้รับเลือกเนื่องจากผู้จัดพิมพ์รายอื่นถอนตัวออกคาโดกาวะ จึงได้เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ เช่น หนังสือโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ และเริ่มวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเดือนเมษายน 2021ความต่อเนื่องของเวลาหนึ่งเดือนหลังจากเซ็นสัญญากับคณะกรรมการจัดงาน คาโดกาวะเริ่มจ่ายเงินให้บริษัทที่ปรึกษาที่ดำเนินการโดยคนรู้จักของทากาฮาชิ รวม 70 ล้านเยน นอกจากความคุ้นเคยของทากาฮาชิแล้ว อัยการยังได้ซักถามพยานหลายคน ซึ่งรวมถึง สึกุฮิโกะ คาโดกาวะ ประธานบริษัท คาโดกาวะ และเจ้าหน้าที่ของเดนท์สุ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้สนับสนุนฝ่ายเดนท์สุ อ้างคำพูดกับอัยการว่า “ทากาฮาชิเสนอให้คาโดกาวะจ่ายเงินให้บริษัทที่ปรึกษา”ประธานบริษัทปฏิเสธข้อตกลงใดๆ กับทากาฮาชิ โดยกล่าวเพียงว่า "ได้พบกับนายทาคาฮาชิครั้งหนึ่งที่คณะกรรมการจัดงานและได้แลกเปลี่ยนคำทักทายเท่านั้น” คาโดกาวะกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ โยมิอูริ ชิมบุน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมนับเป็นการสืบสวนคดีทุจริตที่เริ่มพัวพันกับหลายบริษัท ต่างกรรมต่างวาระ โดยก่อนหน้านี้ ทากาฮาชิ กับอาโอกิ ฮิโรโนริ ประธานบริษัทอาโอกิาโอกิ โฮลดิงส์ และอีกสองคนถูกจับกุมในคดีติดสินบนแยกเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 51 ล้านเยนแหล่งข่าวใกล้ชิดกับเรื่องนี้กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า กฎหมายของญี่ปุ่นห้ามสมาชิกของคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกโตเกียวรับเงินหรือของขวัญที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตน การละเมิดกฎหมายนี้ถือเป็นการรับสินบน