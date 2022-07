เที่ยวเกาะห่างไกล ที่สามารถไปกลับได้จากโตเกียว!

มีหลายคนเดินทางไปเกาะที่ห่างไกล แต่เริ่มเดินทางจากโตเกียวได้ และให้ความเห็นว่า"ฉันอยากรู้สึกเหมือนได้พักรีสอร์ทเขตร้อนใกล้โตเกียว!"ซึ่งว่ากันว่าเป็นเกาะห่างไกลที่เดินทางได้ภายในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจากโตเกียวเช่น เกาะในหมู่เกาะ Izu (Izu Oshima, Toshima, Niijima, Shikinejima, Kozushima, Miyakejima, Mikurajima, Hachijojima, Aogashima) และ 2 เกาะใน Ogasawara Islands (เกาะ Chichijima และ Hahajima) อันที่จริงหาดทรายสีขาว ต้นปาล์ม และน้ำผลไม้เมืองร้อนหลากสีสันเต็มไปด้วยบรรยากาศเหมือนรีสอร์ตบนเกาะห่างไกลเหล่านี้ นักเดินทางสามารถลองขึ้นเขาและเดินป่า รวมไปถึงกิจกรรมในทะเล เช่น ดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก และว่ายน้ำกับโลมา เราจะมาแนะนำเกาะใกล้ๆ คันโตด้วยเกาะเล็กๆ ที่ว่าอยู่ห่างไกลของโตเกียวมีธรรมชาติที่สวยงามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเล เกาะห่างไกลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในเขตปกครอง 23 เขตของโตเกียว แต่จดทะเบียนเป็นหมู่บ้านในโตเกียวบางคนอาจสงสัยว่า "ทำไมโตเกียวถึงมีเกาะ Izu มีชื่อ Izu?"หมู่เกาะ Izu เดิมอยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐบาลโชกุนในสมัยเอโดะ แต่ในสมัยเมจิ หมู่เกาะเหล่านี้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของจังหวัดอาชิคางะ (เดิมคือประเทศอิซุ) ควบคู่ไปกับเขตการปกครองของตระกูลศักดินาที่ถูกยกเลิก หลังจากนั้นจังหวัด Ashikaga ก็ถูกยกเลิกและอดีตประเทศอิซุก็รวมเข้ากับจังหวัดชิซูโอกะ หมู่เกาะอิซุได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชิซูโอกะด้วยหมู่เกาะอิซุเคยอยู่ภายใต้เขตอำนาจของจังหวัดชิซูโอกะ แต่ได้ตัดสินใจย้ายหมู่เกาะห่างไกลเหล่านี้ออกไป เนื่องจากการบริหารงานของโตเกียวจะดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2421 หมู่เกาะอิซุได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดโตเกียวอีกครั้ง★ตัวอย่างเกาะเล็กๆ ใกล้กับภูมิภาคคันโตที่สามารถไปกลับได้ในหนึ่งวันจากโตเกียว●ซารุชิมะ เป็นเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวในอ่าวโตเกียว และอยู่ใกล้กับโตเกียว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุ้นเคยในฐานะเกาะห่างไกลที่สามารถไปกลับได้ง่าย ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีโดยเรือจากท่าเรือ Yokosuka ในจังหวัดคานากาว่า ชื่อเสียงที่ว่าเกาะที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ก็น่าทึ่งเช่นกัน นักท่องเที่ยวสามารถรู้สึกราวกับว่าได้ผูกขาดอยู่บนเกาะนอกจากนี้ซารุชิมะ ยังถูกพูดถึงใน SNS ว่าคล้ายกับโลกของภาพยนตร์เรื่อง "Castle in the Sky" ของจิบลิ มีตะไคร่น้ำสีเขียวบนกำแพงหินฝรั่งเศสสร้างบรรยากาศที่แปลกประหลาด ซึ่งซารุชิมะ เคยเป็นป้อมปราการในช่วงสงครามและยังคงมีสนามรบหลงเหลืออยู่●ฮัตสึชิมะ ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีโดยเรือข้ามฟากจากเมืองอาตามิ จังหวัดชิซูโอกะ คาบสมุทรอิซุ อ่าวซากามิ เป็นเกาะที่มีพื้นที่ของรีสอร์ทที่ไม่เพียงเหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับ ทริปสองวันหนึ่งคืน และทริปสำหรับครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเหมาะสำหรับทริปเดินทางคนเดียวอีกด้วย สามารถใช้เวลาพักผ่อนที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติของเกาะที่ห่างไกลผู้คนได้ฮัตสึชิมะมีกิจกรรมทางทะเล เช่น การดำน้ำ บ่อน้ำพุร้อน กรีฑา และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับจัดบาร์บีคิว เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของเกาะที่ห่างไกลและต้องอยากไปซ้ำแน่นอน นักท่องเที่ยวสามารถอร่อยเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศเหมือนรีสอร์ท เช่น น้ำผลไม้สดสีสันสดใสและ loco moco ที่เป็นแบบฉบับของประเทศเขตร้อน★วิธีเดินทางไปเที่ยวเกาะจากโตเกียวโดยเครื่องบินเล็ก หรือเรือข้ามฟากจากโตเกียวไปยังเกาะต่างๆ เรือเจ็ทเร็วในราคาและเวลาที่เหมาะสม และเรือขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทาง●เครื่องบินเป็นวิธีที่เร็วที่สุดในการเดินทางไปยังเกาะห่างไกลของโตเกียว นี่เป็นวิธีแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสความรู้สึกของรีสอร์ทในเกาะเขตร้อนที่อยู่ห่างไกลจากเกาะที่อยู่ใกล้เคียงแต่มีเวลาจำกัด ราคาเที่ยวเดียวไปเกาะต่างๆ มากกว่า 10,000 เยน และสามารถเพลิดเพลินไปกับการเดินทาง มีเกาะห่างไกลสามเกาะที่สามารถเดินทางไปได้โดยเที่ยวบินตรงจากโตเกียว: Oshima, Niijima, Kozushima, Miyakejima และ Hachijojima เกาะทั้งสี่ของ Oshima, Niijima, Kozushima และ Miyakejima ดำเนินการโดยเครื่องบิน Cessna ของ New Central Airservice จากสนามบิน Chofu และ Hachijojima ดำเนินการโดย All Nippon Airways (ANA) จากสนามบิน Hanedaแต่ไม่มีเที่ยวบินตรงไปยังโทชิมะและชิกิเนะจิมะ คุณสามารถเดินทางได้โดยตรงจากโตเกียวโดยเรือข้ามฟากหรือเรือเจ็ตความเร็วสูง หรือโดยเครื่องบินไปยังเกาะในบริเวณใกล้เคียง แล้วต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์หรือเรือ●วิธีหลักที่สุดในการเดินทางไปยังเกาะห่างไกลของโตเกียวคือนั่งเรือเจ็ทความเร็วสูง ในราคาที่เหมาะสมไม่เกิน 10,000 เยน คุณสามารถเดินทางไปได้ในเวลาอันสั้น แนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการไปแบบประหยัดแต่มีเวลาจำกัด ทริปไปเช้าเย็นกลับก็สามารถทำได้เช่นกัน และสามารถเพลิดเพลินกับทริปหนึ่งคืนสองวันได้มากขึ้นมีเกาะห้าเกาะที่สามารถเดินทางได้โดยเรือเจ็ทความเร็วสูง ตรงจากโตเกียว ที่ท่าเรือ Takeshiba Pier Terminal คือ: Oshima, Toshima, Niijima, Shikinejima และ Kozushima Tokai Kisen ให้บริการเรือข้ามฟากที่เดินทางระหว่างโตเกียวและแต่ละเกาะ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี จะมีเที่ยว 2-4 เที่ยวออกจากโตเกียวในช่วงเช้าและบ่าย●เรือขนาดใหญ่ สามารถเดินทางเข้าถึงเกาะห่างไกลส่วนใหญ่ในโตเกียวได้โดยตรง คุณจะมาถึงโดยตรงได้ที่ Oshima, Toshishima, Niijima, Shikinejima, Kozushima, Miyakejima, Mikurajima, Hachijojima และ Chichijima ของหมู่เกาะ Ogasawara โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับเกาะ Izu สามารถไปถึง Aogashima ได้ทาง Hachijojima และ Hahajima ผ่านทาง Chichijimaเช่นเดียวกับเรือเจ็ทความเร็วสูง เรือขนาดใหญ่ดำเนินการโดย Tokyo Kisen จากท่าเทียบเรือทาเคชิบะในโตเกียว ออกเดินทางตอนกลางคืน (หลัง 22:00 น.) และถึงแต่ละเกาะในตอนเช้า ขอแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เวลาอย่างมีคุ้มค่าในเวลากลางคืนและผู้ที่ต้องการพักผ่อนสบายๆ ขณะเดินทางทางทะเล ราคาก็ถูกเช่นกันและเป็นวิธีที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการนำรถสัมภาระไปด้วยราคาไม่แพง●ใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อข้ามไปมาระหว่างเกาะต่างๆ เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาเพียงลำเดียวของญี่ปุ่นที่เรียกว่า "Tokyo Ai-land Shuttle" ดำเนินการระหว่าง Aogashima, Hachijojima, Mikurajima, Miyakejima, Oshima และ Toshima สามารถโดยสารได้ 9 คน จึงเหมาะสำหรับการเดินทางกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงการเดินทางของเรือข้ามฟากมักจะล่าช้าหรือถูกยกเลิกขึ้นอยู่กับสภาพทะเล ในกรณีนี้ เฮลิคอปเตอร์สามารถมาถึงได้ค่อนข้างเสถียรและเร็วกว่านี้ ค่าโดยสารแตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนถ้ามีเวลาต้องลองไปสัมผัสบรรยากาศเขตร้อนบนเกาะที่ว่าห่างไกลในโตเกียวสักครั้ง เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยที่อยู่ใกล้ภูมิภาคคันโต มีหาดทรายสีขาว ทะเลสีฟ้าใส และดวงดาวที่ส่องแสงบนท้องฟ้าสีดำสนิทเปรียบเสมือนรีสอร์ทเขตร้อน โตเกียว ยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สร้างสรรโดยธรรมชาติที่แตกต่างจากเมืองอย่างสิ้นเชิง ให้ความรู้สึกเหมือนท่องเที่ยวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ในทริปวันเดียวหรือทริปหนึ่งคืนสองวัน ลองใช้เวลาสบายๆ ที่เต็มไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ที่สามารถเพลิดเพลินกับฤดูร้อน เช่น ว่ายน้ำ เล่นกระดานโต้คลื่น ตกปลา ดำน้ำตื้น และว่ายน้ำกับโลมา