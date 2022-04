คนญี่ปุ่นจำใจทำงานเข้ากะ และข้อควรรู้เกี่ยวกับงานกะกลางคืน

เนื่องจากงานวิจัยเรื่องการนอนหลับ จึงมักจะทำการทดสอบและทดลองตอนกลางดึก เป็นช่วงที่คนกลับถึงบ้าน และได้หยุดพัก

20 ปีที่แล้วตอนที่ผู้เขียนยังเป็นเด็กฝึกหัด เพิ่งมีร้านสะดวกซื้อไม่กี่แห่ง และมีซูเปอร์มาร์เกตและร้านอาหารสำหรับครอบครัวเพียงไม่กี่แห่งที่เปิดตอนกลางดึก แต่เดี๋ยวนี้มีร้านค้าที่เปิดตอนกลางคืนอยู่ทุกที่ จะเที่ยงคืนหรือเช้าก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารหนึ่งในสามของประชากรวัยทำงานต้องทำงานแบบกะนอกจากนี้ ยังมีรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย เช่น โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ มังงะคาเฟ่ ห้องอาบน้ำสาธารณะ และร้านเสริมสวย พนักงานกะกลางคืนช่วยทำงานให้บริการชีวิตที่สะดวกสบายเช่นนี้ ปัจจุบันประมาณ 30% ของประชากรที่ทำงานทำงานเป็นกะ และประมาณสองในสามของพวกเขาทำงานกะกลางคืน ซึ่งใช้เวลาตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 5.00 น. ทำให้ธุรกิจมีคนทำงานให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันต่อปี นอกจากนี้ ยังมีงานประเภทเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในช่วงดึก ซึ่งเป็นห่วงโซ่ของกะกลางคืน ต้องขอบคุณพนักงานที่ทำงานกลางดึกมีการวิจัยมากมายเกี่ยวกับแนวคิดนี้ และได้ข้อสรุปว่า "ไม่มีทางดี" เป็นเรื่องราวที่เป็นไปได้ยาก แต่สามารถลดความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งผลกระทบด้านสุขภาพของคนทำงานกะกลางคืนมีสองประเภท : ระยะกลางถึงระยะยาวและระยะสั้นผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดในระยะกลางถึงระยะยาว คือ ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตและมะเร็ง หลังจากทำงานกะกลางคืนประมาณ 5-10 ปี มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับวิถีชีวิต เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง และหลังจากทำงาน 10 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ตรง มะเร็งมดลูก มะเร็งเต้านม ต่อมลูกหมาก มะเร็ง เป็นต้นองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ WHO "International Agency for Research on Cancer" ยอมรับว่า "งานกะเป็นสารก่อมะเร็ง" ดังนั้นจึงมีความยุ่งยากอยู่พักหนึ่งในยุโรป มีการพูดคุยกันด้วยว่าผู้หญิงที่ทำงานกะกลางคืนเป็นเวลานานได้รับการยืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมเมื่อเธอป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกการเริ่มมีอาการ และมาตรการรับมือสำหรับผลกระทบระยะกลางถึงระยะยาว คนงานจำนวนมากที่เป็นกลุ่มเป้าหมายกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นปัญหาที่ไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างหนึ่งในทางกลับกัน ผลกระทบในระยะสั้น ได้แก่ อาการง่วงนอนระหว่างทำงาน การนอนไม่หลับในกะกลางคืน และปัญหาอุบัติเหตุทางอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพในการทำงานลดลง พนักงานกะกลางคืนประมาณครึ่งหนึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการนอนเหล่านี้ ระยะสั้นไม่ได้หมายความว่าจะอยู่แค่ช่วงสั้นๆ แต่เป็นปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเข้ากะกลางคืน ตราบใดที่ยังทำงานกะกลางคืนอยู่ เราไม่สามารถหนีจากปัญหาเหล่านี้ได้ คราวนี้ลองนึกถึงปัญหาเรื่องง่วงนอนที่คนทำงานกะกลางคืนคุ้นเคยกันดังที่ได้อธิบายไปหลายครั้งแล้ว เพื่อให้ตื่นนอนและนอนหลับได้ดี จังหวะของการทำงานทางชีววิทยาหลายอย่าง เช่น เวลานอนและเส้นประสาทอัตโนมัติและการหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยสนับสนุนการนอนหลับนั้นดีต้องตรงกันนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างต่อเนื่องในสมองและร่างกายเพื่อ "ง่วงนอนตอนกลางคืน" และ "ตื่นนอนตอนกลางวัน" ดังนั้น การพยายามทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงกลางคืนจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล ถ้าเป็นเช่นนั้น มาตรการตอบโต้ "เวลาของนาฬิกาชีวิตสามารถย้อนเวลากลางวันและกลางคืนเฉพาะในช่วงกะกลางคืนได้หรือไม่" ก็ได้รับคำถามจากบุคลากรการจัดการแรงงานที่กำลังศึกษาปัญหาการนอนหลับอยู่เป็นจำนวนมาก แต่นี่เป็นเรื่องยากมากเหตุผลที่ใหญ่ที่สุดคือ ต้องใช้เวลานานในการปรับนาฬิการ่างกาย มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนนาฬิกาชีวิตเป็นเวลาเกือบ 12 ชั่วโมงเพื่อให้สามารถทำงานได้โดยไม่ง่วงในช่วงกะกลางคืน ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ในการตั้งนาฬิกาชีวิตให้เป็นกะกลางคืนลองมาดูตัวอย่างอุณหภูมิร่างกายหลัก (อุณหภูมิสมอง) ที่มีผลอย่างมากต่ออาการง่วงนอนและการนอนหลับมีผลวิจัยแสดงอุณหภูมิแกนกลางลำตัวระหว่างกะกลางวันและกะกลางคืน แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อกะกลางคืนตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 6.00 น. ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์ อิทธิพลของนาฬิกาชีวิตมีมาก และแม้หลังจากผ่านไป 3 สัปดาห์ อุณหภูมิร่างกายหลักจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของกะกลางคืน แม้ว่าจะไม่รุนแรงก็ตามในช่วงกะกลางวัน อุณหภูมิร่างกายแกนกลางจะสูงระหว่างทำงาน และต่ำระหว่างการนอนหลับ หากคุณเข้ากะกลางคืนเหมือนเดิม อุณหภูมิร่างกายหลักจะลดลงในช่วงเวลาทำงาน ทำให้ง่วงนอนและไม่เพิ่มประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน เวลานอนกะดึก อุณหภูมิของร่างกายจะลดลงเล็กน้อย นาฬิกาชีวิตยังเดินแทบไม่ได้เนื่องจากลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่อุณหภูมิร่างกายไม่ลดลงเท่าตอนกลางคืนในช่วงกะกลางวัน ดังนั้น คุณภาพการนอนหลับก็แย่ลงเช่นกันหลังจากทนกับสภาพร่างกายที่ย่ำแย่และดำเนินกะกลางคืนต่อไปได้ประมาณ 3 สัปดาห์ ในที่สุด จังหวะอุณหภูมิร่างกายหลักก็หยุดลง 12 ชั่วโมง และสภาพที่คู่กับกะกลางคืนก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทว่าเวลาของนาฬิกาชีวิตยังไม่กลับกันโดยสิ้นเชิง ในช่วงครึ่งหลังของกะกลางคืน อุณหภูมิร่างกายหลักจะลดลงเล็กน้อย ดังนั้นนาฬิกาชีวิตจึงยัง "ดื้อรั้น"อย่างแรก จะมีกี่คนที่ทำงานกะกลางคืนต่อเนื่องเป็นเวลา 3 สัปดาห์? ยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดอะไรขึ้นกับนาฬิกาชีวิตที่เตรียมไว้สำหรับกะกลางคืน?แม้ว่าจะมีกะกลางคืนอย่างต่อเนื่องซึ่งกินเวลานานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนในต่างประเทศ แต่ค่อนข้างหายากในญี่ปุ่น แม้ว่าจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของกะกลางคืน เช่น กะสองกะสามกะ กะกลางคืนประมาณ 5 ถึง 8 ครั้งต่อเดือน (1 ถึง 2 ครั้งต่อสัปดาห์) เป็นเรื่องปกติ แม้ว่าจะพยายามขยับนาฬิกาชีวิตให้เข้ากับกะกลางคืนที่กระจัดกระจายแบบนี้ ก็ยังไปไม่ทัน ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 วันแม้ว่าจะใช้วิธีพิเศษที่ช่วยให้ตั้งเวลาเร็วขึ้นเล็กน้อย เช่น ให้ตัวเองโดนแสงจ้าเป็นเวลานานแม้ว่านาฬิกาชีวิตจะตั้งเวลากะกลางคืนได้ดี แต่การสิ้นสุดกะกลางคืนก็เป็นปัญหา ส่วนใหญ่จะตื่นนอนกลางวันและนอนตอนกลางคืนซึ่งค่อนข้างไม่สะดวก การปรับนาฬิกาชีวิตสำหรับกะกลางคืนที่กินเวลาเพียงหนึ่งหรือสองคืนนั้นไม่สมเหตุสมผลหลังจากเข้ากะหนึ่งสัปดาห์ เว้นสัปดาห์ นาฬิกาชีวิตจะเคลื่อนไปตามกะกลางคืน แต่จะสลับกลับไปเป็นกะกลางวันก่อนที่จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ อาจเป็นสภาวะที่เลวร้ายที่สุดที่อาการเจ็ตแล็กยังคงอยู่ระหว่างกะกลางวันและกะกลางคืน ผลกระทบดังกล่าวมีมหาศาล เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องหลายแห่งในภูมิภาคนี้กำลังทำการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกัน