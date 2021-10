แนะนำสถานที่ยอดนิยมที่ควรไปเยี่ยมชมงานฮัลโลวีนญี่ปุ่นในปี 2021

ฮัลโลวีนเป็นวันพิเศษที่ใครๆ ก็สามารถแต่งตัวและสนุกกับตัวเองได้อย่างเต็มที่! ย่านต่างๆ ในเมืองและสวนสนุกล้วนจัดอีเว้นท์เกี่ยวกับงานฮาโลวีนและสนุกมากจริงๆ ทั้งปาร์ตี้ที่บ้านหรือปาร์ตี้ฮัลโลวีนที่ร้านโปรดของแต่ละคนก็ดี แต่ทำไมไม่ลองออกไปชมคอสเพลย์น่ารักๆ ในวันพิเศษที่มีเพียงปีละครั้งล่ะ?♡👻 สถานที่แนะนำในวันนี้1. ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน (USJ)ปีนี้เท่านั้นที่จัดเป็นเทศกาลพิเศษครบรอบ 20 ปี!ความน่ากลัว ★★★ความน่ารัก ★★☆หรรษาปาร์ตี้ ★★☆ธีมฮาโลวีนปีนี้ที่ Universal Studios Japan คือ "NO LIMIT! Time ~ Halloween Festa ~"เป็นที่นิยมมากไม่เพียงแต่สำหรับคนในพื้นที่คันไซเช่น โอซาก้าและโกเบ แต่ยังสำหรับคนในพื้นที่คันโตเช่น โตเกียว และอื่นๆ จุดที่สามารถเพลิดเพลินได้หลากหลายทุกรุ่นวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถเพลิดเพลินได้มากจริงๆ!รวมถึงมินเนี่ยนแสนสนุกในชุดละตินแบบใหม่ ที่จะเต้นรำกับเพื่อนและลูกเรือของสวนสนุกชุดฮัลโลวีน! นอกจากนี้มีการเพิ่มเสียงร้องเพลงของนักร้องออร์โธดอกซ์ที่จะจัดเทศกาลแห่งความตื่นเต้นสุดขีด เพลงต้นฉบับ "FESTA" ในงานเทศกาลในครั้งนี้ทั้งยังเพลิดเพลินกับการละเล่นเครื่องเล่นและถ่ายภาพกับตัวละครที่ชื่นชอบได้จนถึง 18:00 น.จะมีขบวนพาเหรดเวอร์ชั่นฮัลโลวีน ที่มีแสดงแค่ช่วงนี้เท่านั้น แค่ได้เห็นขบวนพาเหรดที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกของฮาโลวีนในทันทีเพราะเพลิดเพลินในขณะที่ต้องแสร้งทำเป็นสงบสติอารมณ์ให้มากที่สุด! เพราะอยากจะบอกว่าพาเหรดซอมบี้น่ากลัวมาก แต่มันตื่นเต้นและสนุกจริงๆ ! แต่ไม่ต้องกังวล แน่นอนว่าผีซอมบี้เหล่านั้นมันจะไม่โจมตีคุณ นอกจากนี้ยังมีซอมบี้ที่อ่อนโยนที่จะถ่ายรูปกับคุณด้วยแต่ระหว่างขบวนอาจจะได้ยินเสียงกรีดร้องเป็นระยะ USJ ที่ไม่เต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องจะสนุกเหรอ? เมื่อมืดค่ำลง ก็จะดูสมจริงและน่ากลัวมากยิ่งขึ้นไปอีก ถ้ากลัวไม่สามารถดูได้ ก็ยังสามารถเปลี่ยนไปหาสัตว์ประหลาดน่ารักๆ กับเหล่าผองเพื่อน Minion Park ที่มารอเติมความสุขได้ส่วนสินค้าลิมิเต็ดฮัลโลวีนยอดนิยมและอาหารฮัลโลวีนมีออกจำหน่ายทุกปี ดังนั้นอย่าลืมแวะชมด้วย ! ที่นี่คุณสามารถสนุกกับฮัลโลวีนได้ทั้งที่น่ากลัวและน่ารัก♡👻2.ซานริโอ พูโรแลนด์ (Sanrio Puroland)ธีมปีนี้คือ "ฟักทอง"! สนุกกับปาร์ตี้ฟักทองสุดน่ารัก♡ความน่ากลัว ☆☆☆ความน่ารัก ★★★หรรษาปาร์ตี้ ★☆☆ธีมฮัลโลวีนปี 2021 ของ Sanrio Puroland ซึ่งเป็นที่รู้จักจากตัวละครอย่าง Hello Kitty, My Melody และ Gudetama คือธีม "ฟักทอง"จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 กันยายนถึง 31 ตุลาคมในปี 2021 ณ งานฤดูใบไม้ร่วงพิเศษ "PURO HALLOWEEN PARTY ~ KAWAII MASQUERADE ~" นอกจากนี้ยังมีจุดถ่ายรูปเฉพาะช่วงฮัลโลวีนและมีช่วงเวลากอดตัวละครที่คุณสามารถกอดกับตัวละครเฉพาะฮัลโลวีนนี้ได้ ♪ในช่วงเทศกาลฮัลโลวีน นักท่องเที่ยวสามารถแต่งตัวและเข้าไปในสวนสนุกได้ ดังนั้นลองสวมชุดที่น่ารักๆ แปลกใหม่เข้าไปก็ได้ ! และถึงแม้จะเป็นธีมวันฮาโลวีนแต่ส่วนห้องที่ประดับประดาก็ยังสวยน่ารัก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสนุกกับฮัลโลวีนที่น่ารักและสนุกสนานมากกว่าที่จะน่ากลัวนอกจากนี้ยังมีขนมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับวันฮาโลวีน พาร์เฟ่ต์ที่มีเฮลโลคิตตี้เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต้องลองขนมหวานฮัลโลวีนที่ไม่เพียงแต่น่ารัก แต่ยังน่าพอใจอีกด้วย ♡👻3.โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (Tokyo Disneyland)ธีมในปีนี้คือ "โตเกียวดิสนีย์แลนด์ปล่อยผี"ความน่ากลัว ☆☆☆ความน่ารัก ★★★หรรษาปาร์ตี้ ★☆☆งานฮัลโลวีนปีนี้มีธีมที่น่าตื่นเต้นมากทั้งที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์และโตเกียวดิสนีย์ซี! ซึ่งในปี 2021 ช่วงเวลาฮัลโลวีนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 31 ตุลาคมสำหรับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ที่เต็มไปด้วยความรู้สึกฮัลโลวีนตั้งแต่ทางเข้า มิกกี้ที่ทำจากดอกไม้ยังแปลงร่างเป็น ตะเกียงฟักทอง หรือ แจ็กโอแลนเทิร์น 🎃 Jack-o-Lantern!จุดถ่ายรูปยอดนิยมที่แนะนำคือฟักทองลูกใหญ่ตรงทางเข้า! นั่นเอง นอกจากนี้ยังแนะนำให้รับประทานอาหารเซ็ทกลางวันด้วย แต่ตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับประดาเพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพที่สวยงามได้ ♪ที่จุดถ่ายรูปนักแสดงจะเต็มไปด้วยผู้คนที่แต่งตัวเป็นตัวละครดิสนีย์ต่างๆ เป็นวันที่คุณสามารถแต่งตัวได้แบบที่ต้องการเป็นเวลาหลายสัปดาห์แม้ในช่วงเทศกาลฮัลโลวีนแต่ก็มีกฎสำหรับการแต่งตัวด้วยดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม!ทางร้านค้าขายของที่ระลึกยังจัดแต่งสีสันในธีมวันฮาโลวีนอีกด้วย ช่วยสร้างความสุขให้ทุกคน ♡👻4.[ยังไม่ประกาศสำหรับปี 2021] โตเกียวดิสนีย์ซี (Tokyo DisneySea)ธีมปีนี้คือ "ฮาโลวีนที่มืดมิดและลึกลับ"!ความน่ากลัว ★☆☆ความน่ารัก ★★★หรรษาปาร์ตี้ ★☆☆* เนื่องจากงานในปี 2564 ยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการนี่เป็นข้อมูลของปีที่แล้วฮัลโลวีนที่ดิสนีย์ซีสำหรับผู้ใหญ่ ไม่เหมือนกับที่ดิสนีย์แลนด์ ข่วงเวลาเช่นเดียวกับโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ช่วงฮัลโลวีนคือตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม พระเอกคือวายร้ายดิสนีย์ วายร้าย!ให้มีมุมมองโลกชั่วร้ายตั้งแต่ทางเข้า ...ภายในสวนมีจุดถ่ายรูปต่างๆแต่ถ้าจะถ่ายรูปแนะนำช่วงกลางคืนแน่นอนเพราะมีการประดับไฟเป็นแบบสามมิติและสวยงามมาก และแสดงให้เห็นดิสนีย์ซี ซึ่งแตกต่างจากตอนกลางวันอย่างสิ้นเชิงขบวนพาเหรดกลางคืนที่ได้รับความนิยมอย่าง Fantasmic ก็จัดเป็นเทศกาลเฉพาะสำหรับวันฮาโลวีนเช่นกัน เล่นแสงสีสวยมาก! อย่าพลาด Fantasmic เมื่อคุณมาที่โตเกียวดิสนีย์ซีค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้ตลอดทั้งวัน คุณจึงเพลิดเพลินได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ ♡👻5.[ยังไม่ประกาศสำหรับปี 2021] โตเกียวทาวเวอร์ (Tokyo Tower)ธีมปีนี้คือ "ฮาโลวีนเหนือฟ้าโตเกียว"ความน่ากลัว ★★☆ความน่ารัก ★★★หรรษาปาร์ตี้ ★★★*เนื่องจากงานในปี 2564 ยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลปีที่แล้วในวันฮัลโลวีน สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นคือโตเกียวทาวเวอร์ ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับแสงไฟประดับประดามากมายสำหรับฮัลโลวีนแบบมีแค่ 1 วัน ก็มีชีวิตชีวาในวันฮัลโลวีนเช่นกันธีมฮาโลวีนที่โตเกียวทาวเวอร์ในปีก่อน คือ "ฮาโลวีนเหนือฟ้าโตเกียว"! ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคมมีสิ่งให้เพลิดเพลินมากมายที่จะสนุกสนานไปกับฮัลโลวีนแบบสบายๆ ด้วยแนวคิดที่ว่า "ฉันอยากออกสนุกไปกับฮัลโลวีน แม้ว่าการแต่งตัวแฟนซีและขบวนพาเหรดจะไม่มากเหมือนที่อื่น!"ที่มุม "Zombie AR" ที่ใบหน้าของคุณจะกลายเป็นซอมบี้ทันทีบนหน้าจอ "SHIGHT OF LIVING DEAD" คุณสามารถถ่ายภาพที่น่าทึ่งได้ที่นี่ และกลายเป็นมุมฮิตไปแล้ว!คุณสามารถเช่าเครื่องแต่งกายและสินค้าฮัลโลวีนได้ฟรีที่มุม "Tokyo Sky Narikiri Halloween" บนชั้น 2 ของดาดฟ้าหลักด้วย และยังสามารถแต่งตัวสำหรับวันฮาโลวีนและถ่ายรูปที่ระลึกหน้าผีอาคารสไตล์ตะวันตกได้ ที่นี่ในช่วงธีมฮัลโลวีน คุณจะได้สัมผัสกับโลกลึกลับและน่ารักของฮัลโลวีนอย่างเพลิดเพลินอย่าพลาดแสงสีที่แปลกตาของโตเกียวทาวเวอร์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากภาพ "Mysterious Halloween Night" ซึ่งจำกัดเฉพาะวันฮัลโลวีนในวันที่ 31 ตุลาคม! เท่านั้น ♡👻6.[ยังไม่ประกาศสำหรับปี 2021] Shibuya Scramble Crossing ขบวนพาเหรดฮาโลวีนที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่นิยมที่สุดในโตเกียว ไปเที่ยวฮัลโลวีนกันเถอะความน่ากลัว ★☆☆ความน่ารัก ★★★หรรษาปาร์ตี้ ★★★ฮัลโลวีนในย่านชิบูย่าหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าชิบุฮาโระนั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่างก็ปลอมตัวและแต่งตัวแฟนซีอย่างแออัดมาก!มีหนุ่มๆ สาวๆ รวมตัวกันมากมาย จะต่างจากชิบูย่าในวันทั่วไป ในวันฮาโลวีนคนส่วนใหญ่คอสเพลย์และเดินไปรอบๆ เมืองไม่เพียงแค่ชุดคลาสสิก เช่น พยาบาล ตำรวจ และซอมบี้ แต่ยังรวมถึงคอสเพลย์หายาก เช่น Attack on Titan และมายองเนส Kewpie ด้วยแค่ได้ดูเสื้อผ้าที่มีเพียบจัดเต็มก็สนุกแล้ว และก็เป็นบรรยากาศที่คุณสามารถถ่ายรูปกับคนแปลกหน้าได้อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนเยอะมาก คนที่ไม่สันทัดในการอยู่ในฝูงชนจึงต้องเตรียมตัวให้ดีในวันนั้นจะมีดีเจเล่นเพลงอยู่ริมถนน และอิซากายะธรรมดาก็เต็มไปด้วยชาวคอสเพลย์ ...!เป็นชิบูย่าที่ไม่เหมือนใครนั้นสนุก 100%!ที่ทางข้ามแยกชิบูย่าในวันที่ผู้คนค่อนข้างหนาแน่น แต่ก็อยากไปที่นั่นสักครั้ง! ♡👻