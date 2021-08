ทำไมชาวคอสเพลย์ชอบแต่งตัวโป๊กันมากขึ้น ?!

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว ดูเหมือนว่าช่วงฤดูร้อนที่ร้อนที่ที่สุดในญี่ปุ่นกำลังจะผ่านไปแล้ว อากาศช่วงนี้แปลกมากร้อนๆ หนาวๆ แบบกะทันหัน บางวันร้อนๆ อยู่ดีๆ จู่ๆ ก็มีอากาศหนาวเย็นขึ้นมาในวันที่ฝนตกหนัก ได้ข่าวว่ามีบางเมืองในฮอกไกโดอุณหภูมิ 33 ° C แต่วันรุ่งขึ้นอุณหภูมิกลับลดลงไปถึง 3 ° C เลยทีเดียว อาทิตย์ที่แล้วผมเล่าเกริ่นถึงธีมปาร์คนิจิเกน โนะ โมะริ(Nijigen no Mori) ที่ตั้งอยู่ที่เกาะอะวะจิ จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) เพิ่งเปิดโซนใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับดราก้อนเควสท์เรียกว่าโซนเกาะดราก้อนเควสท์ เหตุผลที่เปิดโซนใหม่เกี่ยวกับดราก้อนเควสท์ที่หมู่เกาะอะวะจิก็เพราะว่าเกาะนี้เป็นบ้านเกิดของโปรดิวเซอร์ของเกมดราก้อนเควสท์นั่นเองโดยใช้คอนเซ็ปท์ตามเกมดราก้อนเควสท์ภาคที่สามเป็นหลัก ซึ่งเป็นภาคที่ผลิตขึ้นเมื่อสามสิบกว่าปีก่อน เป็นยุคที่ญี่ปุ่นมีประชากรเด็กและวัยรุ่นเยอะมาก จึงเป็นช่วงที่เกมขายดีที่สุด ผู้บริหารของธีมปาร์คต้องการให้นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะเข้ามาเล่นเครื่องเล่นที่นี่คือคนที่เคยเป็นเด็กในช่วงที่เกมนี้รุ่งเรืองและเฟืองฟูเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งตอนนี้ก็คงจะมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปและถ้ามาเที่ยวก็คงจะมาพร้อมลูกๆ ของพวกเขาด้วย โดยสร้างจำลองโลกแห่งเกมดราก้อนเควสท์อาณาจักรโอโนโกการ์ด บนพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลสองสนาม ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สวมบทบาทเป็นตัวละครหลักในเรื่อง และสามารถเพลิดเพลินกับโลกของดราก้อนเควสท์ในขณะที่ผจญภัยด้วยการเดินทางด้วยตัวเราเองตามเรื่องราวดั้งเดิม ทั้งในพื้นที่จริงและดิจิทัลควบคู่กันไปเช่นเดียวกับการเล่นเกม สามารถเลือกไอเทม จัดปาร์ตี้ได้สูงสุด 4 คน พูดคุยกับตัวละคร เปิดหีบสมบัติ และต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในขณะที่ผจญภัยไปในพื้นที่ต่างๆ เช่น เมือง ป่าไม้ และปราสาทในยุคต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อการเคลียร์เกมการกอบกู้โลกเหมือนเล่นเกมเลยครับ แบบนี้ถ้าผู้เล่นแต่งตัวเต็มยศแบบเกมก็คงเข้าถึงอารมณ์เกมยิ่งขึ้น เพราะตามปกติแล้วนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวตามธีมปาร์คสวนสนุกต่างๆ มักจะชอบแต่งตัวแบบคอสเพลย์ แต่ที่นี่มีกฏและข้อห้ามเกี่ยวกับคอสเพลย์เยอะมากจนน่าแปลกใจที่จริงแล้วคนญี่ปุ่นทั่วไปไม่ได้ต่อต้านการแต่งคอสเพลย์นะครับ ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้ของปีจะมีบริการพิเศษต่างๆ (โดยเฉพาะผู้หญิง) เช่น บริการเครื่องดื่มฟรีที่บาร์สำหรับผู้หญิงที่สวมชุดยูกาตะมา และร้านค้าบางร้านมอบสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าแต่งคอสเพลย์เข้ามาใช้บริการ หรือก่อนหน้าที่จะมีเรื่องโรคโควิด-19 หนุ่มๆ สาวๆ จะออกไปเที่ยวและแต่งตัวแนวสตรีทกันสนุกสนาน และเมื่อฤดูใบไม้ร่วงมาถึงปาร์ตี้คอสตูมฮัลโลวีนย่านชิบูย่าก็จะถูกจัดขึ้นอย่างครื้นเครงแต่ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของธีมปาร์คนี้เขียนห้ามเกี่ยวกับคอสเพลย์ไว้เยอะและเข้มงวดมาก เนื้อหาที่เขียนในเว็บไซต์นั้นใครอ่านก็จะได้ความรู้สึกเหมือนคุณครูห้ามเด็กทำผิดกฏ และกำลังถือไม่เรียวเตรียมไล่ตีหรือเตรียมจะลงโทษเด็กๆ จนเกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องการแต่งคอสเพลย์และเหตุผลการห้ามของธีมปาร์ค หลายๆ คนรู้สึกว่าสวนสนุกธีมปาร์คเขียนข้อห้ามได้คลุมเครือมาก เข้มงวดขนาดนี้ใช้คำว่าห้ามแต่งไปเลยยังเข้าใจได้ง่ายกว่าห้ามแบบคลุมเครือเช่นนี้ ฟังแล้วน่าหมดสนุก แต่ว่ายิ่งอ่านยิ่งห้ามก็มีหลายคนยิ่งอยากเข้าไปดูคอสเพลย์ในธีมปาร์คนี้เหมือนกันข้อความที่เขียนในเว็ปไซต์มีหลายข้อกว่านี้มาก แต่ขอยกตัวอย่างมาบางข้อที่น่าสนใจครับ เช่น*โปรดทราบว่าธีมปาร์คนิจิเกน โนะ โมะริ จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือปัญหาใดๆ ที่เกิดจากคอสเพลย์🤗แสดงว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เคยเกิดปัญหาและอุบัติเหตุต่างๆ จากเรื่องคอสเพลย์จำนวนมาก จึงเขียนขึ้นมาในลักษณะห้ามปรามแบบนี้เพราะปกติจะไม่ค่อยมีที่ไหนเขียนชี้บ่งเช่นนี้เพราะว่าทำให้คนอ่านรู้สึกได้ว่าที่นี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า และอาจทำให้คนอ่านไม่อยากไปเที่ยว แต่ในกรณีที่เขาเขียนประกาศในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการแบบนี้แสดงว่ามันต้องเคยเกิดปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาจริงๆ*โปรดอย่าสวมเสื้อผ้าที่ชวนให้นึกถึงธีมของสถานที่ท่องเที่ยวอื่น🤗ข้อนี้อาจจะแปลได้ในความหมายที่ว่าให้แต่งชุดคอสเพลย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดราก้อนเควสท์ได้ แต่ห้ามแต่งชุดที่เป็นธีมเรื่องอื่น ที่หมู่เกาะอะวะจินี้มีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากอย่างหนึ่งนั่นก็คือหัวหอม นักแต่งคอสเพลย์สามารถแต่งชุดคอสเพลย์เป็นหัวหอมสไลม์ たまねぎスライム Onion slime ที่มีในเรื่องดราก้อนเควสท์ได้ แต่ห้ามแต่งเป็นหัวหอมไนท์ たまねぎ剣士 Onion knight ที่มีในเรื่องไฟน่อลแฟนตาซี เป็นต้น แล้วในสถานการณ์จริงใครจะเป็นคนตัดสินว่าใครแต่งชุดแบบไหนเข้าได้ หรือเข้าไม่ได้ และถ้ามีเด็กน้อยที่มาเที่ยวกับคุณพ่อของเค้าน้องแต่งชุดซง โกคูของดราก้อนบอลน้องจะโดนห้ามเข้าหรือเปล่า เพราะที่นี่เขียนว่าห้ามแต่งคอสเพลย์ของธีมอื่น* ห้ามเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องน้ำของสวนสนุกและสถานที่สาธารณะในธีมปาร์คโดยเด็ดขาด🤗จากกรณีที่เขียนแบบนี้แสดงว่าฝ่ายบริหารจัดการของทางธีมปาร์คน่าจะรู้สึกไม่พอใจที่มีนักท่องเที่ยวหลายคนเข้ามาแต่งตัวเปลี่ยนชุด หรือมาแต่งคอสเพลย์ตามสถานที่ต่างๆ หรือห้องน้ำซึ่งอาจจะเป็นการสร้างความรบกวนให้กับลูกค้าคนอื่นๆ* ห้ามกระทำการแอบอ้างใดๆ หรือแอบอ้างเป็นพนักงาน🤗เขียนแบบนี้แสดงว่าเคยมีกรณีที่คนแต่งชุดคอสเพลย์แต่งเป็นพนักงานและอาจจะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ อาจจะไปจีบสาวๆ หรือว่าทำการไม่ดี จึงต้องมีการเขียนห้ามซึ่งอ่านแล้วทำให้รู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรเคยเกิดขึ้นมาก่อนแน่ๆ* หากพบว่าสถานที่สกปรกเนื่องจากการใช้เลือดปลอม ในการแต่งตัวคอสเพลย์ ฯลฯ คุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กำหนด นอกจากนี้ หากอุปกรณ์ของสถานที่เกิดชำรุดเสียหาย ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต้องชดใช้ ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเข้าใจของคุณ🤗 ถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือ ปกติแล้วตามสถานที่ร้องเพลงคาราโอเกะของญี่ปุ่นอาจจะมีคนไปเที่ยว มีนักดื่มเบียร์ดื่มสาเกจนเมา อาจจะทำน้ำหกทำเหล้าหกอาหารหกเลอะเทอะซึ่งพนักงานก็ต้องมาตามเก็บทำความสะอาดให้แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีป้ายเขียนว่า ห้ามทำเครื่องดื่มหกหรือเขียนว่าถ้าใครทำหกจะต้องชดใช้แต่ในกรณีนี้มีการเขียนขึ้นมาก่อนเลยตั้งแต่แรกแสดงว่าต้องเกิดประเด็นอะไรขึ้นมาแน่ๆ หรือไม่ก็ส่วนใหญ่คนที่มาเที่ยวเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่ำ หรือไม่ค่อยมีสามัญสำนึก* ห้ามไม่ให้ใส่เสื้อผ้าที่เปิดเผยเนื้อหนังมังสาเกินงาม , หรือเสื้อผ้าที่โป๊เปลือยสามารถมองเห็นชุดชั้นใน, ชุดว่ายน้ำ, เสื้อผ้าอื่นๆ ที่ทำให้เสียสภาพแวดล้อม, เสื้อผ้าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของส่วนรวม, หรือเสื้อผ้าที่เจ้าหน้าที่ตัดสินว่าไม่เหมาะสมเป็น NG🤗แสดงว่าอาจจะเกิดประเด็นที่มีคนแต่งตัวโป๊เปลือยเข้ามามากจนอาจจะทำให้ผิด concept รูปแบบของธีมสวนสนุกและบางคนพาครอบครัวมาเที่ยว พาเด็กๆ มาเที่ยว จะทำให้ภาพลักษณ์ไม่ดี จึงเกิดข้อห้ามตรงนี้ขึ้นมา ขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าฝ่ายบริหารจัดการไม่ชอบการแต่งคอสเพลย์เลย*การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของพนักงาน ซึ่งอาจห้ามนำเข้าสิ่งของที่อาจทำร้ายผู้คน กีดขวางทางเดิน หรือรบกวนลูกค้ารายอื่น อาจขอให้ยกเลิกคอสเพลย์ และหากไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อาจถูกขอให้ออกจากสถานที่ส่วนข้ออื่นๆ ยังมีอีกหลายข้อ เช่น* โปรดงดเว้นการสวมเครื่องแบบทหาร เครื่องแต่งกายที่ดูเหมือนชุดเครื่องแบบที่มีหน้าที่สำคัญต่อสาธารณะ การเลียนแบบอาชีพอื่นๆ ฯลฯ แบบนี้คนที่อยากแต่งคอสเพลย์เป็นพนักงานบริษัทก็คงจะเข้าตอน 9:00 น. -17:00 น. ไม่ได้ใช่ไหม* ห้ามใช้สเปรย์ (ฮาร์ดสเปรย์ สเปรย์เปลี่ยนสีผม ฯลฯ) ในสถานที่* โปรดงดเว้นจากการเดินไปรอบๆ สถานที่โดยสวมหน้ากาก หมวกกันน็อค ฯลฯ ที่ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าที่แท้จริงได้ (สามารถสวมใส่ได้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพเท่านั้น)* ถ้าถ่ายรูปโดยใช้แสงแฟลซต้องไม่รบกวนลูกค้าท่านอื่น* โปรดระวังอย่าสร้างความรบกวนลูกค้าท่านอื่นเมื่อใช้ขาตั้งกล้องและเมื่อใช้บันไดเลื่อนที่มีผู้คนหนาแน่น* เมื่อถ่ายภาพ ห้ามถ่ายภาพในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลานาน★นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันในประเด็นที่ว่า ทำไมชาวคอสเพลย์บางคนจึงแต่งตัวโป๊อีโรติกกันมากขึ้น?หลายความคิดเห็นบอกว่าอาจเป็นเพราะต้องการเรียกร้องความสนใจ ต้องการให้คนยอมรับ ความต้องการหลักสามประการของมนุษย์ คือ (ความอยากอาหาร, ความปรารถนาในการนอนหลับ , และความใคร่) ล้วนก็มีขีดจำกัด หรือความรู้สึกว่าเพียงพอพอ เป็นไปไม่ได้ที่ใครจะกินซูชิเข้าไปอีก 5 เท่า หลังจากที่เขากินราเมนอิ่มไป 3 ถ้วยแล้ว , เป็นการยากที่คนปกติจะนอนหลับยาว 20 ชั่วโมงต่อวัน , คุณอาจเคยมีประสบการณ์ว่าถ้าทำสิ่งใดเกินกำลังมากเกินไปจะรู้สึกไม่ไหวอีกต่อไปและรู้สึกเบื่อหน่าย เป็นต้น แต่จากผลการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่ามีเพียงความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับ อยากอวดและได้รับความชื่นชมเท่านั้นที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีขีดจำกัด และยังต้องการการตอบสนองต่อไปอีกเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด เช่น ผมเคยได้ยินคนญี่ปุ่นพูดว่ามีชาวคอสเพลย์สาวสวยคนหนึ่งมีบาดแผลที่ข้อมือ แต่มันเป็นเพียงคอสเพลย์เท่านั้น ตามที่หญิงสาวที่มีจิตใจไม่มั่นคงได้สร้างขึ้นจากความปรารถนาที่จะได้รับการยอมรับและหากนักท่องเที่ยวต้องทำตามกฎที่เขียนขึ้นนี้ นักรบหญิง นักมายากลหญิง และนักเต้นสาวๆ แม้จะเป็นตัวละครในดราก้อนเควสท์ก็คงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช่ไหม และดูเหมือนว่าการแต่งชุดคอสเพลย์ของนักรบชายที่พกขวานหรือดาบมาด้วยก็ไม่น่าจะเดินมาถึงธีมปาร์คได้ง่ายๆ เพราะเขาอาจถูกตำรวจเรียกตัวไปสอบสวนเนื่องจากแต่งตัวผิดชาวบ้านชาวเมืองในชนบทของเกาะอะวะจิ คือนักรบผู้หญิงโป๊เกินน่าจะถูกห้ามเข้า ส่วนนักรบผู้ชายโดนตำรวจดักก่อนเดินมาถึงสวนสนุก (´ ∀ `; ) วันนี้เล่าสู่กันฟังครับ อยากไปดูคอสเพลย์แถวชิบูย่าและฮาราจูกุแล้วนะครับ เมื่อไหร่สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นหนอ วันนี้สวัสดีครับ