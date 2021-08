ใครอยากเข้าไปในเกมดราก้อนเควสท์ ต้องมาที่ธีมปาร์คเปิดใหม่ Dragon Quest Island

*หมู่บ้านนินจานารูโตะและโบรูโตะ (NARUTO & BORUTO Shinobizato)

*ไนท์วอร์ค ฮิโนะโทะริ (Night walk Hi no Tori)

*สวนสนุกผจญภัยเครยอนชินจัง (Crayon Shin-chan Adventure Park)

*โซนปฏิบัติการป้องกันภัยจากก็อดซิลล่าแห่งอะวะจิ (Godzilla Interception Operation Awaji)

*ชื่อโซน : เกาะดราก้อนเควสท์ เกาะแห่งจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ Zoma

*วันที่เปิดอย่างเป็นทางการ: วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2021

*เวลาทำการ: 10.00 น. - 20:30 น. ( ขายบัตรถึง 19.30 น. )

*สถานที่: Nijigen no Mori (สวน Awajishima จังหวัด Hyogo)

*ที่อยู่: 2425-2 Kusumoto เมือง Awaji จังหวัด Hyogo 656-2301

*โทรศัพท์: 0799-64-7061 (วันธรรมดา 10: 00-20: 30 น.)

*ค่าเข้าชมเกาะดราก้อนเควสท์: ผู้ใหญ่ (นักเรียนมัธยมต้นขึ้นไป) 4,000 เยน ( ประมาณ 1,200 บาทเลขกลมๆ ) เด็ก (อายุ 5 ปีถึงนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า) 1,600 เยน เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เข้าฟรี



*สิ่งที่ต้องเตรียมและสิ่งที่สวมใส่ : ควรสวมเสื้อผ้าและรองเท้าที่สะดวกต่อการเดินเที่ยว , ควรนำของใช้จำเป็นส่วนตัวหรือสิ่งของมาแค่เล็กน้อยในกระเป๋าเป้หรือประเป๋าสะพายที่สะดวก , ควรนำเครื่องดื่มมาเอง , เตรียมโลชั่นกันยุงและแมลงมาด้วย

สวัสดีครับผม Mr. Leon มาแล้ว เดือนนี้ที่ญี่ปุ่นอากาศร้อนมากผมคิดว่าร้อนกว่าเมืองไทยเสียอีกนะครับ และแล้วการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโตเกียว 2020 ก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเห็นว่าเพลงที่นำมาเปิดช่วงพิธีเปิดงานตอนที่นักกีฬาเดินขบวนเข้ามานั้นเป็นเพลงประกอบเกมมากมาย ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น Dragon Quest , Final Fantasy เป็นต้น เมื่อพูดถึงดราก้อนเควสท์ทำให้ผมนึกถึงธีมพาร์ค Theme Park หรือสวนสนุกแห่งหนึ่ง ปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นคงได้มีโอกาสแวะไปเที่ยวสวนสนุกหรือธีมพาร์คกันบ้าง โดยเฉพาะท่านที่ชื่นชอบการ์ตูนอนิเมชั่น น่าจะพอรู้จักธีมปาร์ค นิจิเกน โนะ โมะริ (Nijigen no Mori) ซึ่งตั้งอยู่ในเกาะอะวะจิ จังหวัดเฮียวโงะ (Hyogo) สามารถมองเห็นเกาะนี้ได้จากสนามบินคันไซด้วยครับ วันนี้อยากมาแนะนำให้รู้จักสักเล็กน้อยครับธีมปาร์คนิจิเกน โนะ โมะริ (Nijigen no Mori) มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 1,340,800 ตารางเมตรซึ่งเทียบเท่ากับโตเกียวโดมประมาณ 28 แห่ง เป็นธีมพาร์คที่เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมชั่นอย่างเต็มอิ่ม และยังตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถสนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ในบรรยากาศที่สดชื่นรื่นรมย์ ช่วงกลางคืนก็มีไนท์วอร์ค ฮิโนะโทะริ ที่ถูกเติมแต่งด้วยแสงสีที่สวยงาม ก่อนหน้านี้แบ่งออกเป็น 4 โซนหลักๆ คือและโซนเปิดใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับดราก้อนเควสท์ Dragon Quest Island Great Demon King Zoma and the Beginning Island นี้สามารถเดินเท้าประมาณ 3 นาทีไปทางทิศเหนือของสวนสนุกก็อดซิลล่าแห่งอะวะจิ เดิน 5 นาทีไปทางทิศตะวันตกของสวนสนุกผจญภัยเครยอนชินจัง และเดิน 5 นาทีไปทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านนินจานารูโตะและโบรูโตะครับโซนเกาะดราก้อนเควสท์นี้เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2021 ที่ผ่านมานี่เองครับ แต่มาเปิดในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด-19 ก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับ โซนของเกาะดราก้อนเควสท์ ที่เรียกได้ว่าเป็นเกมโซนแนว RPG (เกมสวมบทบาท) ที่สร้างจำลองโลกแห่งดราก้อนเควสท์ "อาณาจักรโอโนโกการ์ด" บนพื้นที่ประมาณ 8,000 ตารางเมตร มีขนาดเท่ากับสนามฟุตบอลสองสนาม ในโลกผจญภัยนี้จะปรากฏ "อาณาจักรแห่งโอโนโกการ์ด Onokogard" ขึ้นในแผนที่โลก และการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นก็จะปรากฏขึ้นที่นี่เกาะดราก้อนเควสท์เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสโลกของเกมยอดนิยมดราก้อนเควสท์ โดยผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เป็นตัวละครหลักในเรื่อง และสามารถเพลิดเพลินกับโลกของดราก้อนเควสท์ในขณะที่ผจญภัยด้วยการเดินทางด้วยตัวเราเองตามเรื่องราวดั้งเดิม โดยจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวแบบเกม RPG ภาคสนามกลางแจ้งในโลกความเป็นจริงและดิจิทัลควบคู่กันไป เราจะได้เลือกอาชีพและสถานที่ท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกับเกม เลือกไอเทม. จัดปาร์ตี้ได้สูงสุด 4 คน พูดคุยกับตัวละคร เปิดหีบสมบัติ และต่อสู้กับสัตว์ประหลาดในขณะที่ผจญภัยไปในพื้นที่ต่างๆ เช่น เมือง ป่าไม้ และปราสาทในยุคต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อการเคลียร์เกมการกอบกู้โลก แค่คิดก็สนุกแล้วนะครับว่ากันว่านักผจญภัยจะเริ่มเข้าสู่ยุคที่สงบสุขซึ่งครั้งหนึ่งเคยนำพาโดย "ฮีโร่" แล้วเวลาก็จะค่อยๆ ล่วงเลยไปหลายร้อยปี, ผู้คนได้เริ่มโจมตีดินแดน "Onokogard" อันเป็นที่รักของเหล่าทวยเทพ , ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองปราสาทที่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงและ "ปราสาทลึกลับ" เสียงของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ดังกึกก้องจากปราสาท พระราชาแห่งโอโนโกการ์ดตรัสกับประชาชนว่า "นักผจญภัยผู้กล้าหาญ รวมตัวกันค้นหา! หาคนที่จะสืบทอดจิตวิญญาณของฮีโร่และกอบกู้โลกด้วยกัน!" คนที่ชอบเกมแนวนี้ฟังแล้วจะตื่นเต้นแค่ไหน●ปราสาทโอโนโกการ์ด: ปราสาทแห่งการเริ่มต้นการผจญภัย●Luida Bar: สามารถซื้อของฝากและรับประทานอาหารเบาๆ●Hero's Hill: เนินเขาที่ Killer Panther (Baby Panther) และ King Slime ปรากฏขึ้น●Northern Forest: ป่าที่มีสไลม์ เดรกกี้ ระเบิด และสัตว์ประหลาด●Temple of Emmasir: วัดที่สามารถเปลี่ยนอาชีพได้●ปราสาทปีศาจ: ปราสาทของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ Zomaนอกจากนี้ ยังมีร้านอาหาร Dragon Quest Food และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าดราก้อนเควสท์ดั้งเดิม หนึ่งในสินค้าดราก้อนเควสท์มีตุ๊กตาสัตว์ของตัวละครดั้งเดิม "หัวหอมสไลม์" ลักษณะเหมือนเป็นก้อน ยืดๆ หยุ่นๆ เป็นสินค้ายอดนิยมครับ และมีร้านให้บริการอาหารดราก้อนเควสท์เท่านั้นโดยนักท่องเที่ยวสามารถกิน ดื่มและช็อปปิ้งที่บาร์ของ Luida ได้โดยไม่ต้องเข้าเล่นในโลก Dragon Quest ก็ได้ อาหารต่างๆ ก็มีหน้าตาแปลกและน่าสนใจมาก อาทิ แกงเผ็ดของโลหะเร่ร่อน ออกแบบเป็นรูปสัตว์ประหลาดที่สามารถหลบหนีได้ในทันทีและสามารถเอาชนะได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว, อาหารกลางวัน gokigen ของ Homilot เป็นกล่องอาหารกลางวันที่ออกแบบโดย Homilot รสชาติเด็กๆ ทานง่าย Homilot เป็นสัตว์ประหลาด Hoimi Slime ที่ฝันถึงชายผู้กล้าหาญในการผจญภัย, หรืออาหารที่เป็นสัตว์ประหลาดที่กำลังมองหาสมบัติที่หลับใหลอยู่ในทะเลที่สวยงามของเกาะ Awaji ทำให้เราสามารถเพลิดเพลินกับโลกของดราก้อนเควสท์ได้แบบเต็มอิ่มเลยทีเดียว ที่จริงผมคิดว่าอาหารที่ขายตามธีมปาร์คต่างๆ ค่อนข้างมีราคาแพงและรสชาติไม่ค่อยอร่อย แต่เห็นความสร้างสรรค์ของอาหารที่นี่แล้วมันน่าลองกินดูสักครั้งจริงๆ*โดยขับรถยนต์ ไปตามถนนประจำจังหวัดหมายเลข 157 ก็จะมาถึงเกาะดราก้อนเควสท์ เกาะตั้งอยู่ตรงข้ามลานสนามหญ้าทางทิศตะวันตกของสวนอนิเมะ "Nijigen no Mori" ของ Awajishima Park ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจากที่จอดรถ F ซึ่งเป็นที่จอดรถที่ใกล้ที่สุด*ประมาณ 45 นาทีโดยรถบัสทางหลวงจากชินคันเซ็น "ชินโกเบ"*ประมาณ 60 นาทีโดยรถบัสทางหลวงจาก "สนามบินโกเบ"*ประมาณ 40 นาทีโดยรถบัสทางหลวงจากสถานีรถไฟ JR "ซันโนะมิยะ"*ประมาณ 13 นาทีโดยเรือเร็วและประมาณ 10 นาทีโดยรถบัสรับส่งจาก JR "ท่าเรือ Akashi (เดิน 10 นาทีจากสถานี Akashi)"