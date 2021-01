ทำไมคนญี่ปุ่นมองว่าสะพายเป้ไปทำงานเป็นโอตาคุสุดเชย

วันก่อนผมได้อ่านTwitter ของ アラ太郎ちゃん♡ Arataro chan ซึ่งถือว่าเป็น α ツイッタラー Alpha Twitterer อัลฟ่าทวิตเตอร์คือเป็นผู้ใช้ที่มีผู้ติดตามจํานวนมากและมีอิทธิพลอย่างมาก เขาเล่าว่าจากประเด็นที่คนคุยกันว่า "ถ้าพวกโอจี้จังหรือบรรดาลุงๆ สูงอายุทั้งหลายใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังไปทำงาน บุคคลเหล่านั้น 80- 90% ทำงานไม่เป็น !! " ซึ่งเขาเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ มีคอมเม้นท์หนึ่งในกระทู้พูดถึงเรื่อง 子供部屋おじさん ด้วย คำนี้เป็นคําแสลงออนไลน์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ หมายถึงชายวัยกลางคนที่ยังไม่แต่งงานและยังอาศัยอยู่ในห้องของตัวเองที่อยู่มาตั้งแต่เด็กในบ้านเดิมของพ่อแม่ตัวเอง ซึ่งคำนี้มาจากบริษัทก่อสร้างต่างๆ สร้างโฆษณาจูงใจให้คนสร้างบ้านของตัวเอง มีผลทำให้คนที่ยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่มีภาพลักษณ์ที่น่าละอาย กลายเป็นว่าคำนี้มีผลต่อมุมมองความคิดของคนในปัจจุบัน นั่นหมายรวมไปถึงคนที่มีอายุ 40 -45 หรือ 50 กว่าปีแล้วยังสะพายเป้ไปทำงานจะโดนมองว่ามีภาพลักษณ์แบบ 子供部屋おじさん ไปด้วย แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เห็นต้องอายตรงไหนเลยนะครับประเด็นเรื่องกระเป๋ากับพนักงานบริษัทนี้ยังคงเป็นหัวข้อสนทนาในสื่อสังคมโซเชียลมีเดียอยู่เสมอ มีคนญี่ปุ่นบางกลุ่มใช้กระเป๋าเพียงจุดประสงค์เรื่องแฟชั่นหรือแสดงว่าตัวเองมีการมีงานทำ ในขณะที่บางครั้งไม่มีอะไรในกระเป๋านั้นเลย เนื่องมาจากคนญี่ปุ่นที่มักจะดูคนอื่นที่ภาพลักษณ์ภายนอก ถ้าใครมีกระเป๋าถือหน่อยก็ให้ความรู้สึกว่าคนๆ นั้นมีการมีงานทำ มีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง แม้บางคนจะไม่ได้ไปทำงานจริงแต่ถือกระเป๋าไว้สักหน่อยเพื่อไม่ให้ถูกสงสัยจากตำรวจ หรือไม่ให้ดูแปลกแยกเป็นที่ผิดสังเกตนั่นเอง และถ้าพูดถึงกระเป๋าที่ให้ความสบาย คิดว่าเป็นกระเป๋าแบบไหนครับ เราลองเรียงลำดับกระเป๋าที่ทำให้ปวดไหล่และเป็นสาเหตุของอาการปวดไหล่และหลังแข็ง จากมากที่สุดไปน้อย ตามลําดับของลักษณะกระเป๋าที่ต้องโหลดใช้แรงของร่างกาย ได้ดังนี้肩掛けカバン >> カバン > リュック >>>スーツケースกระเป๋าสะพายไหล่ >> กระเป๋าถือ > กระเป๋าเป้สะพายหลัง >>>กระเป๋าล้อลากแบบกระเป๋าเดินทางแต่จะเห็นว่าคนที่จะใช้กระเป๋าล้อลากแบบกระเป๋าเดินทางมักจะมีแค่ Air crew, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน หรือป้าๆ ที่ใช้ลากไปซื้อของ หรือพ่อค้าหรือคนพเนจรไร้บ้านที่ญี่ปุ่น ไม่ค่อยมีพนักงานบริษัททั่วไป หรือพนักงานที่ใส่สูทเต็มยศใช้กระเป๋าล้อลากแบบกระเป๋าเดินทางไปทำงานตามองค์กรทั่วไปนัก แล้วคนที่ใช้กระเป๋าแบบเป้สะพายหลังล่ะ ถ้าว่ากันตามสภาพการทำงานและสังคมความคิดของคนญี่ปุ่นการสะพายเป้ใบใหญ่ๆ ไปทำงานนั้นอาจจะดูเชยสักหน่อยครับ●แต่ก็ใช่ว่าคนญี่ปุ่นไม่ชอบใช้เป้สะพายหลัง เพราะที่จริงคุ้นเคยและใช้มาตั้งแต่สมัยที่เป็นเด็กนักเรียน เพราะเป็นข้อบังคับว่านักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาต้องใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังที่ออกแบบเพื่อสรีระของเด็กโดยเฉพาะเป็นเวลาตลอดหกปี แม้จะค่อนข้างมีราคาแพงมากกว่า 20,000 บาท ซึ่งเทียบเท่าประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้รายเดือนของคนในชนบท ถือว่าแพงมากเกินไป แต่ทุกคนก็ต้องใช้ จากนั้นกระเป๋าเป้นักเรียนมือสองจะถูกส่งไปบริจาคให้เด็กๆ ที่อัฟกานิสถานและใช้งานที่นั่น เพราะยังเป็นของที่ดีเป็นกระเป๋าที่ทำจากหนังแท้และดีต่อสรีระด้วย●แต่เมื่อเติบโตขึ้น สิ่งที่หนุ่มญี่ปุ่นหลายคนอยากทำคือการหากระเป๋าที่ไม่ใช่กระเป๋าแนวเป้สะพายหลังมาใช้ หลายคนบอกว่าคนญี่ปุ่นที่อายุไม่เกิน 25 ปี บางคนอาจจะยังมีสถานะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นทำการทำงาน หรือจะเป็นวัยหนุ่มที่เข้ามาสัมผัสชีวิตแบบพนักงานบริษัทมาสักระยะแล้วก็ตาม การใช้กระเป๋าถือแทนกระเป๋าเป้สะพายหลังให้ความรู้สึกว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว มีสิ่งที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ เพราะตอนเด็กๆ หรือวัยรุ่นมีหลายคนใช้กระเป๋าเป้สะพายหลัง ที่สะดวกและเหมาะกับวัยเรียน เพราะต้องพกหนังสือและสัมภาระมากมาย แต่เมื่อเข้าสู่วัยเริ่มทำงาน อาจจะเริ่มตะหนักว่า จะหิ้วเป้ไปทำงานได้เหรอ เพราะหลายคนคิดว่าเป้คือกระเป๋าที่ใช้ช่วงวัยเรียนหนังสือ ตอนอยู่ประถม-มัธยมก็ใช้เป้ตลอด ถ้าไปทำงานต้องมีภาพลักษณ์เป็นผู้ใหญ่สักหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน แต่ก็ไม่ใช่ว่าห้ามใช้กระเป๋าเป้ซะทีเดียว เพียงแต่ว่ากระเป๋าเป้อาจไม่เหมาะกับชุดสูทหรือชุดทำงาน การเปลี่ยนกระเป๋าให้เป็นแนวผู้ใหญ่นั้น มีสิ่งสำคัญคือทำให้รู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่มากกว่านั่นเอง●นอกจากนั้นสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุในที่ทำงานหลายคนยังไม่ยอมรับกระเป๋าเป้สะพายหลัง และยังไม่ได้รับการยอมรับจากบริษัทที่ค่อนข้างเข้มในประเพณีและสไตล์ เพราะผู้บังคับบัญชาและตัวแทนขายบางคนอาจแสดงความรู้สึกไม่ชอบเพราะอ้างว่าไม่เหมาะสมกับภาพลักษณ์● นอกจากนั้นการใช้เป้สะพายหลังยังมีอิมเมจว่าเป็นพวกโอตาคุด้วย โอตาคุญี่ปุ่นไม่ได้มีภาพลักษณ์ดูเท่เหมือนที่เมืองไทย ที่มีความสนใจสิ่งใดๆ แล้วกลายเป็นโอตาคุ แต่เป็นความหมายที่ว่าคนที่ไม่มีสิ่งที่น่าสนใจเหมือนคนทั่วไป จึงกลายเป็นโอตาคุ แต่ผมคิดว่าพวกเขามีความจริงใจในสิ่งที่ตัวเองชอบและสิ่งตัวเองเป็น คือค่อนข้างจะบริสุทธิ์ใจมากกว่า เขาจะเลือกใช้เป้สะพายหลังแบบบ้านๆ เชยๆ เป็นคนที่ไม่แสดง ไม่ต้องทำเท่อวดใครแต่ข้อดีของกระเป๋าเป้สะพายหลังก็มีมาก และยังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันด้วย จากการออกแบบของบริษัทกระเป๋าเพื่อทำให้มีรูปแบบที่เหมาะกับการสะพายไปทำงาน บางคนใช้ 3 WAY bag กระเป๋าแบบ 3 WAY เป็นกระเป๋าที่สามารถใช้แบบเป็นกระเป๋าถือและเปลี่ยนให้เป็นกระเป๋าเป้สะพายหลังได้ด้วย ซึ่งผมไม่ค่อยเห็นคนประเทศอื่นๆ นอกนอกประเทศญี่ปุ่นใช้กระเป๋าลักษณะนี้นัก และไม่ค่อยเห็นวางขายนอกประเทศญี่ปุ่น เป็นกระเป๋าที่ออกแบบมาให้รองรับชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียว เพราะจะใช้แบบเป้สะพายหลังตอนที่ต้องใช้บริการรถไฟสาธารณะ ช่วงที่ต้องเดินทางมีสัมภาระมาก แต่ถ้าต้องไปพบลูกค้าหรือเข้าไปติดต่อธุระที่โรงแรมก็จะเปลี่ยนให้เป็นกระเป๋าถือได้ทันที นอกจากนั้นคนที่ใช้กระเป๋าแบบเป้สะพายหลังหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าเป้สะพายหลังเหมาะกับงานที่เขาทำ■ตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งอายุ 50 ปี ทำงานในโตเกียว เกี่ยวกับวงการ IT เขากล่าวว่า "กระเป๋าเป้สะพายหลังสามารถพกพาสิ่งของหนักๆ เช่น พีซี หนังสือ เอกสาร ขวดน้ำพลาสติก ฯลฯ ได้มากมาย และมือทั้งสองข้างก็ว่าง สามารถถือของ จับราวรถไฟได้" กระเป๋าเป้สะพายหลังมันง่ายต่อการพกพาและการเดินทางปกติของเขา■คนจํานวนมากก็ยังใช้กระเป๋าเป้สะพายหลัง สําหรับการเดินทาง ในการใช้บริการรถโดยสารและในเขตเมืองที่ใช้การเดินทางโดยรถไฟเป็นหลัก ทำให้พวกเขาสามารถแต่งตัวได้อย่างอิสระ หลายคนพกขวดน้ำพลาสติกและกล่องข้าวเป็นเสบียง และบางคนขี่จักรยานไปทํางาน จึงสะดวกมากถ้าใช้กระเป๋าเป้แบบสะพายหลัง■ส่วนตัวผมคิดว่าบุคคลเหล่านั้นมีความจริงใจ นั่นคือแม้จะมีคนพูดไม่ดีว่าคนที่ใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังมีภาพลักษณ์ไม่ดี แต่ผมคิดว่าเขาเป็นคนจริงใจที่ไว้ใจได้เลยทีเดียว เพราะไม่แสดง เขาอาจจะมีสิ่งของมากมายไม่ว่าจะเป็นหนังสือ คอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เขาใช้ในการทำงานจริง ถ้ามีงานเลี้ยงปาร์ตี้ของบริษัทผมก็มักเลือกนั่งข้างๆ คนที่ถือเป้นี่แหละครับ ที่ญี่ปุ่นผมเองก็มักจะใช้เป้อยู่บ่อยๆ ยกเว้นตอนไปทำงาน แต่หลังจากที่ผมมาอยู่ไทย ผมก็กลัวว่าถ้าใช้เป้แบบเชยๆ ใบใหญ่ๆ จะถูกมองแปลกไหม ครั้งหนึ่งผมเคยใช้กระเป๋าถือและไปซื้ออาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่ง เมื่อได้รับถาดอาหารและเครื่องดื่มมาผมก็ยกของและกระเป๋าถืออย่างทุลักทุเลไปหาที่นั่ง ขณะที่ผมกำลังยกถาดและถือกระเป๋าในมือด้วยนั้นมันก็ลื่นและทำให้ของหกหมดเลย ど(・ω・ ` ) หลังจากนั้นผมจึงเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าเป้สะพายหลังแทนตลอดมา