ญี่ปุ่นปีนี้ไม่มี “สุขสันต์ปีใหม่” โควิดไม่สิ้นพร้อมปีเก่า

จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นทำสถิติใหม่ต่อเนื่องทุกวันวันละเกือบ 3,000 คน แต่ที่สำคัญคือ ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงมีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 618 คนในวันพุธที่ 16 ธ.ค. มีความเสี่ยงที่โรงพยาบาลจะรองรับไม่ไหวจังหวัดที่เตียงผู้ป่วยอยู่ในขั้นวิกฤตเหลือเตียงผู้ป่วยไม่ถึงร้อยละ 50 ได้แก่ จังหวัดเฮียวโงะ, โคจิ, ฮอกไกโด, กรุงโตเกียว, โอซากากรุงโตเกียวและโอซากาได้สร้างสถานพยาบาลพิเศษเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดเป็นการเฉพาะ แต่เผชิญปัญหาคือแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอ จนต้องขอความช่วยเหลือบุคลากรแพทย์และพยาบาลจากกองกำลังป้องกันตนเอง รวมทั้งเสนอค่าตอบแทนพิเศษให้แพทย์และพยาบาลที่มาช่วยงานสูงหลายเท่าตัวจากอัตราปกติ แต่ก็ไม่สามารถหาแพทย์และพยาบาลได้เพียงพอถึงแม้รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดสรรงบประมาณพิเศษให้กับโรงพยาบาลในท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อเร่งรับมือกับการระบาดของโรคโควิด แต่งบประมาณถูกเบิกจ่ายน้อยมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต่างสาละวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ยังพบว่าข้อมูลของผู้ติดเชื้อราวราวร้อยละ 30 ในจังหวัดฮอกไกโด ไม่ได้รับการบันทึกลงในฐานข้อมูลของรัฐบาล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์มีผู้ป่วยล้นมือรัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มใช้ฐานข้อมูล HER-SYS เมื่อเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ทราบสถานการณ์การติดเชื้อตามเวลาจริง โดยขอให้สถาบันทางการแพทย์และศูนย์สาธารณสุขทั่วประเทศป้อนตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันลงในฐานข้อมูลทันที แต่ว่าเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ในฮอกไกโดไม่ได้ป้อนตัวเลขราวร้อยละ 30 ของผู้ติดเชื้อประมาณ 5,600 คนเมื่อเดือนพฤศจิกายน และในหลายจังหวัดของญี่ปุ่นยังคงแจ้งสถานการณ์โควิดผ่านทางแฟกซ์ ซึ่งทำให้ข้อมูลล่าช้า เป็นอุปสรรคต่อการรับมือการระบาดรัฐบาลญี่ปุ่นยังระงับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Go To Travel ทั่วประเทศไว้ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ถึง 11 มกราคม ปีหน้า เพื่อจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสโควิดนายกฯ โยชิฮิเดะ ซูงะ ถูกวิจารณ์อย่างหนักต่อการที่เขาดื้อรั้นไม่ยอมระงับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยอ้างว่าต้องฟื้นฟูเศรษฐกิจ ต้องเตรียมจัดโตเกียวโอลิมปิก ทั้ง ๆ ที่ บรรดาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เตือนว่า ระบบสาธารณสุขกำลังจะรองรับไม่ไหวการระงับโครงการ Go To Travel อย่างกะทันหันก่อนช่วงขึ้นปีใหม่เพียงไม่ถึง 2 สัปดาห์ ทำให้บรรดาบริษัทท่องเที่ยง โรงแรม ปั่นป่วนอย่างหนักเพราะลูกค้าพากันยกเลิกการเดินทาง ขณะที่ร้านค้าต่าง ๆ ที่เตรียมของไว้สำหรับช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ก็เผชิญความยุ่งยากเช่นกันนายกฯ ญี่ปุ่นยังถูกวิจารณ์เรื่องที่เขาได้เข้าร่วมงานเลี้ยงกับผู้นำธุรกิจ แกนนำพรรครัฐบาล ดารา และนักเบสบอลชื่อดังที่โรงแรมหรูในกรุงโตเกียวตลอดหลายวันที่ผ่านมา ทั้ง ๆ ที่ตัวเองขอร้องให้ประชาชนงดรวมตัวฉลองช่วงสิ้นปี และเข้าสู่ปีใหม่อย่างเงียบสงบทางด้านชาวญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งบอกว่า ปีนี้จะไม่เดินทางกลับภูมิลำเนา แต่หลายคนก็บอกว่าเลี่ยงไม่ได้ เพราะมีวันหยุดยาวแค่ช่วงปีใหม่ บริษัทไม่ยอมเลื่อนวันหยุดตามคำขอของรัฐบาล ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังกังวลว่าจะสามารถไปทำบุญขอพรตามประเพณ๊ในวันขึ้นปีใหม่ได้หรือไม่.