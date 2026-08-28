ต้า เฟ็ดเฟ่ ซึ้งน้ำใจ กฤษน์ ศรีชวาลา มอบเงินก้อนใหญ่ช่วยรักษาพ่อ ลั่นบุญคุณใหญ่ของชีวิต

ต้า เฟ็ดเฟ่ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว กราบขอบพระคุณ กฤษน์ ศรีชวาลา ที่สละเวลาและเมตตามอบเงินสดก้อนใหญ่ให้ เพื่อนำไปใช้รักษาพ่อ รวมถึงเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลท่าน พร้อมระบุว่า ถือเป็นหนึ่งในบุญคุณครั้งใหญ่ของชีวิต เพราะแม้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่กลับได้รับความช่วยเหลือถึงขนาดนี้
.
ต้า ระบุด้วยว่า จะตอบแทนน้ำใจที่ได้รับด้วยการเป็นคนดีของสังคม ตั้งใจทำมาหากิน และเป็นตัวแทนของคนที่เคยล้มแล้วสามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้ง พร้อมเปิดใจว่า “ผมเข้าใจแล้วครับ ฟ้าหลังฝน สวยจริงๆ”
.
ส่วนคดีความที่ยังคงดำเนินอยู่ เจ้าตัวยืนยันว่าจะต่อสู้กันต่อไป แม้ปัญหาจะยังไม่หมด แต่การมีทุกคนอยู่ข้างๆ ทำให้มีความสุขขึ้น พร้อมขอบคุณ แจ๊ค แฟนฉัน ที่ช่วยประสานเรื่องดีๆ และทำให้เกิดความช่วยเหลือในครั้งนี้