“วัส” ชี้ กกต.ต้องส่งศาลคดีฮั้ว สว. 229 ราย รับได้ขั้นต่ำ 120 คน ท้า “ฟ้องผมได้เลย”

28 ส.ค. 2569 นายวัส ติงสมิตร นักวิชาการอิสระและอดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา กล่าวตอนหนึ่งในงานเสวนาทางวิชาการ “วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระ: ที่มาและทางออก” ถึงคดีฮั้วเลือก สว.ว่า กกต.ต้องส่งรายชื่อ 229 รายที่อยู่ในสำนวนคดีไปยังศาล เพราะหากไม่ส่งจะถือว่าตันในข้อกฎหมาย พร้อมระบุว่า หาก กกต.ส่งรายชื่อไม่ทั้งหมด อย่างต่ำที่ตนประเมินและยอมรับได้คือต้องมี 120 คน โดยเฉพาะ 6 คนแรกของทุกกลุ่ม ซึ่งตนเห็นว่าฮั้วทั้งหมด พร้อมย้ำว่าเป็นความเห็นที่มีเหตุผลประกอบ ก่อนประกาศท้าว่า “ฟ้องผมได้เลย จะได้เอาหลักฐานที่ฮั้วกันนั้นไปแฉในศาล”