ก็มาวัดกัน! หนุ่ม กรรชัย เผยมีข้อมูลอีกฝั่ง ปม “เว็บเทา” รู้ยันชื่อหัวเป็นใคร แต่ยังไม่เปิด

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กล่าวในรายการ “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” ถึงกรณีที่ระบุว่าได้ยินคุณพุทธพูดถึงฝั่งทนายอาร์มว่ามีหลักฐานเกี่ยวกับอีกฝ่ายในเรื่องการทำ “เว็บเทา” โดยหนุ่ม กรรชัย ระบุว่า ตนเองก็ได้รับข้อมูลของอีกฝั่งเช่นกัน และมีข้อมูลมาตั้งแต่วันที่ “ต้า” มาออกรายการ แต่ยังไม่ได้เปิดเผย พร้อมกล่าวว่า “ก็มาวัดกัน ผมรู้ยันชื่อเลย หัวเป็นใคร แต่ขอไม่พูด” ก่อนระบุว่า ที่ผ่านมามีข้อมูลอยู่มาก แต่บางเรื่องไม่ได้เปิดเพราะเห็นว่าอาจไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่คู่กรณีกำลังพิพาทกัน อย่างไรก็ตาม หากฝั่งทนายอาร์มต้องการพูดเรื่องดังกล่าวและไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า “ทนายอาร์มไม่ฟ้อง ผมก็จะเปิดให้เหมือนกัน” ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างในรายการ และยังมิใช่ข้อยืนยันว่าบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดตามกฎหมาย