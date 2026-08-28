ทนายอาร์ม ถามหลักฐานซื้อหุ้นอยู่ไหน? เผยเหตุฟ้อง หวังให้ ยัต-ต้า ได้คุยกันสองต่อสอง

ดราม่าระหว่าง ยัต ชัยโสโร และ ต้า เฟ็ดเฟ่ ยังมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่อง ล่าสุด ทนายอาร์ม ทนายความฝั่งยัต ออกมาโพสต์ถึงประเด็นการถือหุ้น โดยเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2569 ตั้งคำถามถึงหลักฐานการซื้อหุ้นและเอกสารที่ยืนยันสถานะผู้ถือหุ้น พร้อมข้อความในเชิงตั้งคำถามว่า “บอกมีหุ้นในบริษัท คำถามหลักฐานซื้อหุ้นบริษัทอยู่ไหน สติไม่ดีแต่เล่าเรื่องได้หมด” ก่อนวันที่ 28 ส.ค. เจ้าตัวจะเผยอีกมุมถึงเหตุผลของการดำเนินคดี โดยระบุว่า หากตนไม่ฟ้องพี่ยัตกับพี่ต้า ทั้งสองอาจไม่มีทางได้คุยกันแบบสองต่อสอง พร้อมระบุว่าในที่สุดตนก็ทำสำเร็จที่ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกัน เพียงแต่ความเข้าใจของคนอื่นกลับมองไปอีกแบบ โดยประเด็นข้อพิพาทเรื่องหุ้นและผลประโยชน์ยังเป็นข้อกล่าวอ้างระหว่างคู่กรณี ซึ่งต้องพิจารณาจากเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงของแต่ละฝ่ายต่อไป