“ป้าดา-ทายาทนายเฮียง” เปิดศึกอีกรอบ! ตั้งข้อสงสัยที่มาเจ้าอาวาส-ตั้งวัด จ่อร้องนายกฯ ก่อนแจ้งกองปราบ

วันนี้ (27 ส.ค.) ที่โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน น.ส.ชมมณี น้อยจันทร์ หรือ “ป้าดา” พร้อม นางบัวไข สรสมุทร ทายาทนายเฮียง พิมพ์ศรี และนายวรเดช ช่างบุ ที่ปรึกษาผู้จัดการมรดก ร่วมแถลงข้อพิพาทวัดป่าอดุลยาราม จ.ขอนแก่น โดยตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องของกระบวนการแต่งตั้งเจ้าอาวาส การจัดตั้งวัด รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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นายวรเดชระบุว่า พบข้อสังเกตกรณีมีข้อมูลว่าเจ้าอาวาสได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่ปี 2535 ขณะที่มีประกาศตั้งวัดในปี 2541 จึงต้องการให้ตรวจสอบขั้นตอนการเสนอชื่อและ “ใบตราตั้ง” ตลอดจนผัง ภาพถ่าย และเอกสารประกอบการจัดตั้งวัด พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดเอกสารบางส่วนจึงไม่สามารถเปิดให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าการจัดตั้งวัดและขั้นตอนต่างๆ ถูกต้อง ทายาทก็พร้อมยอมรับ
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ด้าน “ป้าดา” ระบุว่า ที่ผ่านมายื่นขอตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับเอกสารตามที่ต้องการ จึงเรียกร้องให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยขอให้ย้อนตรวจตั้งแต่ “กระดุมเม็ดแรก” และใช้หลักฐานกับข้อกฎหมายเป็นตัวตัดสิน
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ขณะเดียวกัน ฝ่ายทายาทระบุว่า เตรียมเข้าแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปราม เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จ โดยย้ำว่าประเด็นสำคัญที่ต้องการคำตอบคือ การแต่งตั้งเจ้าอาวาสและการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งท้ายที่สุดต้องให้กระบวนการยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัย