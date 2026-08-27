กกต.ฟันอาญา 1,767 ผู้สมัคร สว. รู้ว่าไม่มีสิทธิยังลงสมัคร คุกสูงสุด 10 ปี

กกต.มีมติดำเนินคดีอาญาผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จำนวน 1,767 ราย หลังตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัคร พบว่าบางรายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย แต่ยังยื่นสมัครรับเลือกเป็น สว.
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มติดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ครั้ง โดยที่ประชุม กกต. ครั้งที่ 46/2569 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 มีมติดำเนินคดี 1,605 ราย ก่อนที่การประชุมครั้งที่ 51/2569 เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2569 จะมีมติเพิ่มอีก 162 ราย รวมทั้งสิ้น 1,767 ราย
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ความผิดตามมาตรา 74 พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 กำหนดว่า ผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัคร แต่ยังสมัครรับเลือก มีโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี หากเป็นผู้ที่ได้รับเลือกเป็น สว. ศาลยังสามารถสั่งให้คืนเงินประจำตำแหน่งและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งด้วย
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สำนักงาน กกต.ได้ส่งเรื่องให้สำนักกฎหมายและคดีดำเนินการ ก่อนส่งต่อไปยังสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดตามขั้นตอน ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นการให้ดำเนินคดีอาญา ส่วนผู้ถูกกล่าวหาจะมีความผิดหรือไม่ ต้องเป็นไปตามกระบวนการสอบสวนและการพิจารณาของศาล