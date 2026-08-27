คอเคล็ด คืออะไร?
อาการคอเคล็ดหรือคอแข็ง มักเกิดจากกล้ามเนื้อและเอ็นบริเวณคอถูกใช้งานมากเกินไป นอนผิดท่า ก้มมือถือหรือทำงานหน้าจอนาน ๆ รวมถึงการเคลื่อนไหวคออย่างรวดเร็ว ทำให้ปวด ตึง และหันคอได้ลำบาก
วิธีดูแลเบื้องต้น
1. ประคบเย็นช่วงแรก หากเพิ่งเริ่มปวดจากการบิดหรือใช้งานผิดท่า ใช้ถุงเย็นห่อผ้าประคบประมาณ 10–15 นาทีต่อครั้ง
2. หลังประมาณ 48 ชั่วโมง ใช้ความอุ่น เช่น ประคบอุ่นหรืออาบน้ำอุ่น เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
3. ขยับคอเบา ๆ ค่อย ๆ หันซ้าย–ขวา ก้ม–เงยในช่วงที่ไม่ทำให้ปวดเพิ่ม ไม่ควรฝืนหรือสะบัดคอแรง
4. พักจากการก้มมือถือและหน้าจอนาน ๆ ปรับหน้าจอให้อยู่ใกล้ระดับสายตา และเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ
5. เลือกหมอนที่เหมาะสม ไม่สูงหรือเตี้ยเกินไป เพื่อให้ศีรษะและคออยู่ในแนวธรรมชาติขณะนอน
6. ยาแก้ปวดเมื่อจำเป็น เช่น พาราเซตามอล หรือไอบูโพรเฟน สามารถช่วยบรรเทาปวดได้ในผู้ที่ไม่มีข้อห้าม โดยควรใช้ตามฉลากหรือคำแนะนำของแพทย์/เภสัชกร
สิ่งที่ไม่ควรทำ
หลีกเลี่ยงการบิดหรือสะบัดคอแรง ๆ การนวดหรือดัดคออย่างรุนแรง และการออกกำลังกายที่ทำให้อาการปวดเพิ่มขึ้น
ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?
ควรพบแพทย์หากปวดคอรุนแรงหลังอุบัติเหตุ ปวดร้าวลงแขน มีอาการชา หรือแขนขาอ่อนแรง มีไข้สูงร่วมกับคอแข็ง ปวดศีรษะรุนแรง หรืออาการไม่ดีขึ้นภายในประมาณ 1 สัปดาห์
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปสำหรับการดูแลเบื้องต้น ไม่ใช้แทนการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ค่ะ